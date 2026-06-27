LOVEBOATより、ブランドを象徴するヒョウ柄を纏った新作腕時計「LEOPARD WATCH COLLECTION」が新登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：迎 祐次）が展開するファッションブランド「LOVEBOAT（ラブボート）」より、ブランドのDNAである「レオパード（ヒョウ）柄」をスタイリッシュに落とし込んだ新作腕時計「LEOPARD WATCH COLLECTION」を発売いたします。

90年代～2000年代の渋谷カルチャーを牽引し、今なおエッジの効いたストリートスタイルを提案し続けるLOVEBOAT。今回の新作ウォッチは、リッチなゴールドケースをベースに、それぞれ異なるアプローチでレオパード柄を表現した2つのデザインを展開します。リゾートシーンでのカジュアルな装いから、都会的なモード・ストリートスタイルまで、身につけるだけでスタイリング全体の存在感を底上げしてくれる主役級のアクセサリーウォッチに仕上げました。オリジナルのレオパードスリーブが付いたブラックの特製ボックス入りで、ギフトにも最適なアイテムです。

■発売スケジュール

6/27からLOVEBOATオンラインストアにて先行予約START

LOVEBOAT ONLINESTORE： http://loveboat.online/

7月中旬~下旬にお届け。

■商品ラインアップ

【LEOPARD WATCH COLLECTION】

価格：各\8,690（税込）

デザイン展開：LEOPARD STRAP WATCH（レオパードベルトモデル）/ LEOPARD DIAL WATCH（レオパード文字盤モデル）

■販売情報

LOVEBOAT ONLINESTORE：http://loveboat.online/

■LOVEBOATについて

1994年、渋谷で誕生したファッションブランド『LOVEBOAT』。“個性は、自分で創り出す”。そのコンセプトのもと、既成概念にとらわれないスタイルを提案してきました。変わらない印象的なロゴと、エッジの効いたデザイン。当時の空気感を大切にしながら、現代のスタイルへとアップデートしています。ファッションを通じて、自分らしさを楽しむすべての人へ。LOVEBOAT, your style, your way.

＜ONLINE STORE＞ http://loveboat.online/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/loveboat_official/

■ イーカムグループについて

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/