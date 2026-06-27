日本の伝統美を、世界のストリートへ。イーカムグループが「葛飾北斎」＆「風神雷神」公式ライセンス・プレミアムトートバッグを新発売！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、日本の伝統的な浮世絵・和柄アートを代表する「葛飾北斎（富嶽三十六景 神奈川沖浪裏）」および「風神雷神図」を大胆に落とし込んだ、公式ライセンス商品のプレミアムトートバッグを8月上旬に発売いたします。

■ グローバルなストリートカルチャーとの融合

近年、国内外で改めて注目が集まる「日本発のアート」。イーカムグループでは、これまでに培ったキャラクターやスポーツブランド等のライセンスビジネスのノウハウを活かし、日本の歴史的傑作をモダンなファッションアイテムとして再構築しました。

メインビジュアルは、ニューヨークの洗練された都会のストリート。カジュアルなスタイルに、あえて日本の力強いグラフィックバッグを合わせることで、現代的かつボーダーレスなスタイリングを提案しています。普段使いのタウンユースはもちろん、急増するインバウンド（訪日外国人観光客）向けのお土産やお土産バッグ、海外のアート・ファッションファンへのギフトとしても最適な仕上がりです。

■ ラインアップ・商品概要

1. 葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」トートバッグ

世界で最も有名な日本の絵画の一つ、北斎の「波」を大胆に配置。爽やかでありながら力強いエッセンスをコーディネートにプラスします。

2. 「風神雷神」和モダンアート トートバッグ

俵屋宗達や尾形光琳らの名作として知られる風神雷神をベースにしたデザイン。深みのあるアースカラーの背景と躍動する神々のグラフィックが、圧倒的な存在感を放ちます。



【Price】

バルーントートバック

■\3,190（tax included）

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80 程、直接ライセンス契約し、 アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。 すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可 能にしています。 イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきま した。 思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。 お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。 私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。 私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。 一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/