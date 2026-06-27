株式会社FS.shakeが日経MJ「店舗売上高伸び率ランキング」で全国第1位を獲得「安い・旨い・楽しい」を追求した店舗づくりが高い支持を獲得

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、日本経済新聞社が発行する流通・マーケティング専門紙「日経MJ」（2026年6月24日号）の「店舗売上高伸び率ランキング（店舗売上高50億円以上企業）」において、前年比47.7％増で全国第1位となりました。本ランキングは、店舗売上高50億円以上の外食企業を対象に、前年度からの店舗売上高伸び率を比較したものです。

当社は「安い・旨い・楽しい」をコンセプトに、「とりいちず」「もんじゃ酒場だしや」「C.STAND」「あいらしか」「うどん白糸」など、多様なブランドを展開しています。

外食の"日常使い"をもっと身近に

物価高が続く中でも、お客様が気軽に外食を楽しめる価格設定と、価格以上の価値を感じていただける商品・サービスの提供を追求してまいりました。

居酒屋業態では、生ビールやハイボールなどを気軽に楽しめる価格帯を実現するとともに、看板商品の品質向上や店舗体験の改善を継続。

また、新業態への挑戦や既存ブランドのブラッシュアップ、積極的な新規出店を進めることで、多くのお客様からご支持をいただき、今回の結果につながりました。

個室完備をしている店舗も増加中

「価格」だけではなく「体験価値」を追求

当社では単なる低価格ではなく、また来たくなる商品力・入りやすく居心地の良い店舗づくり・SNSや口コミで話題となる企画/商品開発・スピードと品質を両立したオペレーションなど、「価格以上の価値」を提供することを大切にしています。

今後も各ブランドの個性を磨きながら、新たな業態開発や全国への店舗展開を進め、多くのお客様に愛されるブランドづくりに取り組んでまいります。

この結果は、日頃よりご来店いただいているお客様をはじめ、店舗で働くスタッフ、加盟店・お取引先の皆様のお力添えによるものです。私たちはこれからも「安い・旨い・楽しい」を軸に、お客様に「また来たい」と思っていただける店舗づくりを追求してまいります。

とりいちずメインメニュー

株式会社FS.shake

住所：東京都豊島区南池袋3丁目13-17 MASHITA5ビル 5階

TEL：03-5927-1703

お問い合わせ先： fsshake.pr@gmail.com

事業内容：飲食店経営

企業サイト：https://www.fs-shake.com/

担当者：國井（クニイ）



お問合せの際はPRタイムズを見たとご連絡いただけますととスムーズです。