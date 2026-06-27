寺山翼選手 モンテディオ山形へ完全移籍のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

モンテディオ山形へ期限付き移籍中の寺山翼選手が、同クラブに完全移籍することが決定しましたのでお知らせします。

寺山翼選手プロフィール

□ポジション：MF

□生年月日：2000年4月10日

□出身：埼玉県

□身長/体重：180cm/78kg

□経歴

2007-2012 新座片山FC少年団

2013-2015 FC東京U-15むさし

└2015 第30回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 準優勝

2016-2018 FC東京U-18

└2017 第41回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 優勝

第41回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 優勝

2019-2022 順天堂大学

2023- FC東京

└2024.8-2025.1 サガン鳥栖※期限付き移籍

└2025.7- モンテディオ山形※期限付き移籍

出場記録

FC東京通算出場数：37試合(FC東京U-23を含む) FC東京通算得点数：0点

寺山選手コメント

「この度、モンテディオ山形へ完全移籍することになりました。

U-15むさしからU-18とお世話になり大学を経由し、再び青赤のユニフォームに袖を通させていただきましたが活躍することができず不甲斐なく申し訳ない気持ちです。しかし、どんな時もたくさんのご声援をくれたファン・サポーターのみなさまにはとても感謝しています。ありがとうございました！

東京での生活は僕の人生にとってもすごく価値のあるもので、東京で得た経験をこれからの人生に活かしていきたいと思います。そして、みなさんに活躍が届くように精一杯頑張り、必ずＪ１の舞台に戻ってきます！本当にお世話になりました！」