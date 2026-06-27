白井康介選手 ファジアーノ岡山へ完全移籍のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

ファジアーノ岡山へ期限付き移籍中の白井康介選手が、同クラブに完全移籍することが決定しましたのでお知らせします。

白井康介選手プロフィール

□ポジション：DF

□生年月日：1994年5月1日

□出身：愛知県

□身長/体重：166cm/63kg

□経歴

2010-2012 大阪桐蔭高校

2013-2015 湘南ベルマーレ

└2013 福島ユナイテッドFC ※期限付き移籍

└2015.9-2015.12 愛媛FC ※期限付き移籍

2016-2017 愛媛FC

2018-2021 北海道コンサドーレ札幌

└2021 京都サンガF.C. ※期限付き移籍

2022-2023.7 京都サンガF.C.

2023.7- FC東京

└2026 ファジアーノ岡山※期限付き移籍

出場記録(Jリーグ所属時のみ)

FC東京通算出場数：63試合 FC東京通算得点数：2点

白井選手コメント

「2年半、FC東京でプレーさせていただきありがとうございました。在籍中、目標としていたタイトル獲得やACLへの出場は叶いませんでしたが、素晴らしいファン・サポーター、スタッフ、選手たちとプレーできたことは、かけがえのない財産です。

もっともっとFC東京でプレーしたい気持ちもありましたが、新しい道へ進むことに決めました。

これからもFC東京のことを応援し続けています。そして、僕自身の活躍がFC東京のファン・サポーターのみなさんにも届くように頑張ってきます。

またピッチの上で対戦できる日を楽しみにしています！！」