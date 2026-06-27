白井康介選手 ファジアーノ岡山へ完全移籍のお知らせ
東京フットボールクラブ株式会社
□ポジション：DF
「2年半、FC東京でプレーさせていただきありがとうございました。在籍中、目標としていたタイトル獲得やACLへの出場は叶いませんでしたが、素晴らしいファン・サポーター、スタッフ、選手たちとプレーできたことは、かけがえのない財産です。
ファジアーノ岡山へ期限付き移籍中の白井康介選手が、同クラブに完全移籍することが決定しましたのでお知らせします。
白井康介選手プロフィール
□ポジション：DF
□生年月日：1994年5月1日
□出身：愛知県
□身長/体重：166cm/63kg
□経歴
2010-2012 大阪桐蔭高校
2013-2015 湘南ベルマーレ
└2013 福島ユナイテッドFC ※期限付き移籍
└2015.9-2015.12 愛媛FC ※期限付き移籍
2016-2017 愛媛FC
2018-2021 北海道コンサドーレ札幌
└2021 京都サンガF.C. ※期限付き移籍
2022-2023.7 京都サンガF.C.
2023.7- FC東京
└2026 ファジアーノ岡山※期限付き移籍
出場記録(Jリーグ所属時のみ)
FC東京通算出場数：63試合 FC東京通算得点数：2点
白井選手コメント
「2年半、FC東京でプレーさせていただきありがとうございました。在籍中、目標としていたタイトル獲得やACLへの出場は叶いませんでしたが、素晴らしいファン・サポーター、スタッフ、選手たちとプレーできたことは、かけがえのない財産です。
もっともっとFC東京でプレーしたい気持ちもありましたが、新しい道へ進むことに決めました。
これからもFC東京のことを応援し続けています。そして、僕自身の活躍がFC東京のファン・サポーターのみなさんにも届くように頑張ってきます。
またピッチの上で対戦できる日を楽しみにしています！！」