日本各地の名店を東京へ。第一弾は群馬「天ぷら車」、南青山で″究極の天丼″を期間限定・数量限定で提供（7/18-8/2）

株式会社JSTARs

食のホールディングカンパニー・株式会社JSTARs(https://jstars.co.jp/ja)（東京都）は、群馬県館林市の天ぷら専門店「天ぷら車」とのコラボレーションにより、期間限定ポップアップイベント“究極の天丼” 天ぷら車 in Tokyo(https://yoyaku.at/kuruma_event)を、2026年7月18日（土）から8月2日（日）まで、東京・南青山の「割烹 隆」にて開催します。

株式会社JSTARsは、日本各地のショク文化を未来へ繋ぎ、世界へ届けることをミッションとしています。地方の名店でありながら、「遠いからなかなか行けない」という理由だけで、その魅力が十分に届いていないお店は数多くあります。そうした日本各地の名店の魅力を、より多くの東京近郊の方々にも知っていただきたいという想いから、本企画を立ち上げました。

なお、本企画は「Local Pop-Up」シリーズの第一弾です。第二弾以降も、日本各地の名店を東京で体験できるPOPUPイベントを順次開催予定です。開催情報は、公式LINE（https://lin.ee/wX4Egia）にて一般公開に先駆けて配信しております。

名物「活き締め穴子の天ぷら」

「行けないなら、届けにいく。」地方の名店が東京に期間限定で登場

群馬県館林市。

豊かな自然に囲まれたこの地に、全国の食通が足を運ぶ天ぷらの名店「天ぷら車」があります。

2014年の開業以来、食べログ百名店やThe Tabelog Award Bronzeにも選出され続け、群馬を代表する天ぷら店として、多くの人々を魅了してきました。

店主・車崎智也氏は、老舗天ぷら店や日本料理店で約15年にわたり研鑽を積み、故郷・館林で独立。

地元の農家や市場から届く旬の食材を、太白胡麻油100％で軽やかに揚げる一皿は、素材本来の味わいを最大限に引き出し、訪れる人々を魅了し続けています。

「食事は形には残らない。だからこそ、記憶に残る体験を届けたい。」

その想いを胸に、田園風景が広がる館林のカウンターで、一皿一皿と真摯に向き合い続ける車崎氏。

今回の「Local Pop-Up」では、そんな地方に根ざした名店の味と想いを、期間限定で東京・南青山へお届けします。

店主が目の前で揚げる、特別な天丼

今回提供するのは、「究極の天丼」と名付けた特別な一杯です。

活き締めの車海老、旬の魚、季節の野菜、名物の活き締め穴子を、12年間継ぎ足し続けてきた秘伝のタレでお楽しみいただきます。

ご飯には、新潟県知事認定農家が育てた農薬カットのコシヒカリを使用。提供のタイミングに合わせて、目の前の土鍋で一杯ずつ丁寧に炊き上げます。

コース料理でも常設店でもない、軽やかでありながら満足感のある「車」の天丼を、東京のカウンターで味わえる数日間限定の体験です。

会場はカウンター8席のみ。1日あたりの提供数にも限りがあるため、予約枠は数量限定となります。

メニュー詳細・価格は、予約ページ(https://yoyaku.at/kuruma_event)にてご確認ください。

■開催概要

イベント名：Local Pop-Up #01「“究極の天丼” 天ぷら車 in Tokyo」

開催期間：2026年7月18日（土）～8月2日（日）

開催場所：割烹 隆(https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13268571/)

東京都港区南青山4-26-12 ボ・アード青山 B1F

営業時間：11:00～14:00（40分制）

予約・決済：完全予約制・事前決済制（OMAKASEにて受付）

予約URL：https://yoyaku.at/kuruma_event(https://yoyaku.at/kuruma_event)

活き締め車海老の天ぷら車海老

■地方の名店に、新しいファン層を

「Local Pop-Up」は、今後も日本各地の名店とともに継続的に開催予定です。株式会社JSTARsは、地方の価値あるショク文化を発掘し、日本、そして世界へ届ける挑戦を続けてまいります。

第二弾以降の開催情報は、公式LINEにて一般公開に先行してお届けします。

公式LINE：https://lin.ee/wX4Egia(https://lin.ee/wX4Egia)

天ぷら車

■店舗概要

天ぷら車

所在地：群馬県館林市野辺町703-2

店主：車崎智也氏

■会場「割烹 隆」について

東京都港区・南青山に店を構える日本料理店です。

落ち着いた8席のカウンター空間で、料理人との距離が近く、

食材や技術を五感で楽しめる特別な時間を提供しています。

POPUP終了後も、ぜひ通常営業にも足をお運びいただき、

日本料理ならではの魅力をご堪能ください。

■運営会社概要

商号：株式会社JSTARs

代表者：代表取締役 服部晏奈

事業内容：

日本の“ショク”文化を守り、育て、世界へ届けることをミッションに、飲食ブランドへの投資・成長支援および総合コンサルティングを展開。飲食店の運営・事業再生支援、地方名店の発掘・プロデュース、国内外への事業展開支援などを行っています。