寺山 翼 選手 完全移籍加入のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、FC東京から期限付き移籍加入中の寺山翼選手がモンテディオ山形へ完全移籍加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

寺山 翼 TSUBASA TERAYAMA

生年月日：

2000年4月10日(26歳)

出身地：

埼玉県

身長体重：

180cm、78kg

ポジション：

MF

利き足：

右

所属歴：

ＦＣ東京Ｕ-１５むさし-ＦＣ東京Ｕ-１８-順天堂大-ＦＣ東京-サガン鳥栖-ＦＣ東京-モンテディオ山形

通算出場記録：

寺山 翼 選手コメント

- J１リーグ戦通算 19試合出場1得点- J２リーグ戦通算 15試合出場3得点- J３リーグ戦通算 15試合出場0得点- 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算20試合出場2得点- リーグカップ戦通算 8試合出場0得点

『この度、モンテディオ山形に完全移籍で加入することになりました寺山翼です！

素晴らしいクラブの一員になれる事にとても感謝しています。

みなさんと目標を叶えられるようにより一層、覚悟と責任を持って闘います！

よろしくお願いいたします！』