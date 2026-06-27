【老け見えの原因はどこ？】30代以降の女性に聞いた老化サインと若返り美容医療の実態調査

株式会社FoR株式会社FoR／FoRINC.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋知暉）は、「美容クリニックをもっと身近に」をビジョンに掲げる美容医療メディア「Medimee」にて、美容医療に関する情報を発信しています。今回は、30代以上の女性100名を対象に、「老け見えに関する調査」を実施しました（Medimee調べ）。

＜＜ TOPICS ＞＞

■ 30代以上女性の全員が「老けたかも」と実感。老け始めは「30代後半」が最多

■ 老け見えの原因は「たるみ」、老けて見える部位は「顔全体」が最多に

■ 50代・60代では「シワ・たるみ・ほうれい線」が上位。年代とともに老化悩みは複合化する傾向

■ 若見え対策は美容医療よりも日常ケアが中心。「スキンケア」「日焼け止め」が上位を占める

■ 若返り目的で受けた美容医療は「ピコレーザー」が最多。シミ・くすみ対策への関心の高さが明らかに

■ 美容医療への最大の不安は「費用」。安全性や自然な仕上がりを重視する声も

調査概要

調査方法：アンケート調査

調査日：2026年06月17日

調査対象：30代以上の女性

対象者数：100名

調査項目：「老け見え」に関する調査

調査主体：Medimee

アンケート結果

加齢による見た目の変化は、ある日突然気づくものというよりも、鏡を見たときや写真に写った自分を見たときなど、日常の中で少しずつ実感する人が多いテーマです。

今回Medimeeでは、30代以上の女性100名を対象に、自分自身が「老けたかも」と感じた経験や、老け見えにつながると感じる原因、気になる部位、若見えのために実践していること、美容医療への関心や不安について調査しました。

今回アンケートにご協力いただいた100名の年代は、以下の通りです。

＜年齢＞

30代 44人

40代 39人

50代 14人

60代以上 3人

【「老けたかも」と感じたことはありますか？老け始めたと感じた時期は？】

30代以上の女性に「自分自身が老けたかもと感じたことはありますか？」と質問したところ、「よくある」が57.0％、「時々ある」が43.0％となり、回答者全員が老化を実感した経験ありと回答。

「老け始めたと感じた時期」について聞いたところ、全体では「30代後半」が34.0％で最多となり、次いで「30代前半」が31.0％という結果となりました。多くの女性が30代を境に、自身の見た目や年齢の変化を意識し始めていることがうかがえます。

年代別に見ると、30代女性では「30代前半」が59.1％と最も多く、比較的早い段階から変化を感じ始めていることがわかりました。一方で、40代女性では「30代後半」、50代女性では「40代後半」、60代女性では「50代以降」が最多となっており、現在の年代に近い時期を“老け始めたタイミング”として認識する傾向が見られました。

つまり、女性にとって「老け見え」の実感は特別なものではなく、多くの人が年齢を重ねる中で自然に感じていることがわかります。特に30代後半は、肌のハリやフェイスラインの変化など、年齢による変化を実感しやすい時期であり、老け見えを意識するひとつの転換点になっているのかもしれません。

【もっとも老け見えの原因につながると思うものを教えてください。また、老けて見えると感じる部位はどこですか？】

「もっとも老け見えの原因につながると思うもの」を聞いたところ、「たるみ」が19.0％で最多となり、次いで「シワ」「ほうれい線」がともに15.0％、「シミ」が13.0％、「フェイスラインのもたつき」が11.0％と続きました。

肌表面の変化だけでなく、顔全体の立体感や輪郭の変化が老け見えに大きく影響すると考えている人が多いことがわかります。特に「たるみ」「ほうれい線」「フェイスラインのもたつき」を合わせると全体の約半数を占めており、加齢による顔の下垂や輪郭の変化が老け見えの大きな要因として認識されているようです。

年代別に見ると、30代では「ほうれい線」が最多となった一方で、40代では「たるみ」、50代では「シワ」「たるみ」「シミ」が同率、60代では「たるみ」「シワ」「ほうれい線」が同率で最多となりました。年代が上がるにつれて、単一の悩みではなく複数のエイジングサインを老け見えの原因として捉える傾向が見られます。

また、「最も老けて見えると感じる部位」については、「顔全体」が40.0％で最多となり、次いで「口元」が20.0％、「目元」が17.0％という結果となりました。

顔のパーツ単体ではなく、全体の印象から老け見えを判断している人が多いことがうかがえます。一方で、口元や目元はシワやたるみ、ほうれい線など年齢サインが現れやすい部位でもあり、老け見えを実感しやすいポイントとなっているようです。

年代別では、30代・40代では「顔全体」が最多だったのに対し、50代では「目元」、60代では「口元」が最多となりました。年齢を重ねるにつれて気になる部位が変化しており、30～40代では全体的な印象の変化を意識する一方で、50代以降は目元や口元など、より具体的なパーツの変化を老け見えとして捉える傾向が見られました。

今回の結果から、老け見えは単にシワやシミなど一つの要因によって生じるものではなく、顔全体の印象や複数のエイジングサインが組み合わさることで実感されることがわかります。特に「たるみ」をはじめとする顔の構造的な変化は、多くの女性が老け見えの原因として強く意識していることが明らかになりました。

【若見えのために実践していることはありますか？また、老け防止のためやめた美容習慣はありますか？】

若見えのために実践していることとしては、「スキンケア」が最も多く、次いで「日焼け止め」「美容液」が上位となりました。年齢を問わず、日々のスキンケアを重視する人が多く、特に30代～50代では約7～8割がスキンケアを実践している結果となっています。

また、30代・40代では「スキンケア」や「日焼け止め」、50代では「食事改善」、60代では「食事改善」や「サプリメント」が比較的高い割合を占めており、年代によって若見えのために意識するポイントが異なることもわかりました。

若い世代ほど外側からのケアを重視する傾向がある一方で、年代が上がるにつれて内側からの健康・美容習慣を意識する人が増える傾向が見られます。

一方、老け防止のためにやめた美容習慣としては、「保湿を怠ること」が最多となり、次いで「ノーメイクでの外出」「過度なダイエット」が続きました。特に乾燥対策や紫外線対策など、肌への負担を減らすための習慣を意識している人が多いことがうかがえます。

近年は美容医療や高機能なスキンケアアイテムへの注目が高まっていますが、今回の調査からは、若見えを意識する女性の多くがまず日々の生活習慣やセルフケアを重視していることが明らかになりました。年齢を重ねるほど特別なケアだけではなく、紫外線対策・保湿・食生活といった基本的な積み重ねが重要だと考えられているようです。

【若見え・エイジングケア目的で受けたことがある美容医療は？また今後受けてみたい美容医療はありますか？】

若見え・エイジングケアを目的として受けたことがある美容医療については、「ピコレーザー」が最多となり、次いで「ボトックス」「HIFU（ハイフ）」「IPL（光治療）」が続く結果となりました。

シミやくすみ、ハリ不足など、年齢とともに現れやすい肌悩みにアプローチできる施術が上位を占めており、メスを使用しない比較的取り入れやすい施術への関心が高いことがうかがえます。

年代別に見ると、30代・40代・50代ではピコレーザーやレーザートーニング、IPLなどの美肌治療への関心が高い結果となりました。年齢を重ねるにつれて、シミやくすみだけでなく、たるみやボリューム不足など、より複合的なエイジングサインへのアプローチを求める傾向が見られます。

一方、今後受けてみたい美容医療についても、「ヒアルロン酸」「クマ取り」「レーザートーニング」「IPL（光治療）」などが上位となりました。

老け見えの原因として上位に挙がった「たるみ」「シワ」「ほうれい線」や、気になる部位として多く挙げられた「口元」「目元」「顔全体」といった悩みに対し、美容医療を有効な選択肢として捉えている人が多いことがわかります。

また、回答が複数の施術に分散していることから、特定の施術だけに人気が集中するのではなく、自身の悩みに合わせて施術を選びたいという意識が高まっていることもうかがえます。

【若返り目的の美容医療に不安はありますか？】

- 費用：22.0%- 副作用：15.4%- 不自然になること：14.0%- 失敗：12.7%- ダウンタイム：12.4%- 効果が続くか：12.4%- 痛み：11.0%

若返りやエイジングケアを目的とした美容医療に対する不安としては、「費用」が最も多く、次いで「副作用」「不自然になること」「失敗」が続く結果となりました。

美容医療への関心が高まる一方で、「どのくらい費用がかかるのか」「期待した結果が得られるのか」といった経済面や施術結果への不安を抱えている人が多いことがうかがえます。

また、「ダウンタイム」や「痛み」、「効果が続くか」といった回答も一定数見られました。特に若返り目的の美容医療は継続的なケアが必要となる場合も多く、施術そのものだけでなく、その後の生活への影響や持続性についても関心が集まっているようです。

さらに、「不自然になること」や「失敗」が上位に挙がったことから、単に若く見えたいだけではなく、「自然な仕上がり」を重視する女性が多いこともわかります。近年は美容医療が身近になりつつある一方で、過度な変化ではなく、自分らしさを保ちながら若々しい印象を目指したいという意識が背景にあると考えられます。

今回の調査からは、美容医療に対する関心は高いものの、費用や安全性、仕上がりへの不安が利用を検討する際の大きなハードルとなっていることが明らかになりました。今後は、施術内容やリスク、費用について十分な情報提供を行い、安心して相談できる環境づくりがより重要になっていくと考えられます。

まとめ・考察

今回の調査では、30代以上の女性の多くが「老けたかも」と感じた経験を持ち、その原因として「たるみ」「シワ」「ほうれい線」が上位に挙がりました。特に年代が上がるにつれて、老け見えの悩みは部分的な変化から顔全体の印象へと広がる傾向が見られます。

若見えのために実践していることとしては、スキンケアや紫外線対策といった日常的なセルフケアが中心であり、美容医療についてもシミ・美肌治療やたるみケアを目的に関心を寄せる人が多い結果となりました。

一方で、美容医療に対しては費用や副作用、不自然な仕上がりへの不安も根強く、関心と実施の間には一定のハードルが存在していることがうかがえます。

今後は、日々の美容習慣に加え、自身の悩みに合った美容医療を適切に選択することが、年齢を重ねても自分らしく若々しい印象を保つための重要な選択肢のひとつになっていくと考えられます。

引用時のお願い

本調査分析を転載ご利用いただく場合は、出典元として「Medimee調べ」の記載と（ https://medimee.com/ ）へのリンクをお願いいたします。

私たちについて

【Mdimee】

Medimeeは、美容クリニック・美容医療の情報をどこよりもわかりやすく提供する美容医療に特化したプラットフォームです。美容医療を日常的な美容院に通う感覚へと変え、これまで感じていたハードルを取り除くことを目指しています。「ワクワクしない価値は生み出さない」という方針のもと、ユーザーが本当に求める価値を提供することに注力しています。怪しい金儲けだけのクリニックは紹介せず、ユーザーのコンプレックスを煽るようなこともありません。このように、ユーザーの心に寄り添ったサービス展開が特徴です。

【会社概要】

社名：株式会社FoR／FoRINC.

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8b

代表者：代表取締役CEO高橋知暉

URL：https://f-o-r.co.jp

事業内容：メディアプラットフォーム事業

Medimee：https://medimee.com/