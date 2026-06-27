【札幌・定山渓温泉　章月グランドホテル】7月24日（金）・25日（土）ラウンジコンサート開催のご案内

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル

（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）

1934年の創業以来、多くのお客様に愛されてきた章月グランドホテル。

当館の自慢の一つである、豊平川のダイナミックな渓谷美を一望できるラウンジにて、この夏特別な音楽イベントを開催いたします。今回の「サマーコンサート」でテナーサックスの音色をお届けするのは、日頃からお客様をお迎えしている当館のスタッフです。お食事前のひととき、窓の外に広がる豊かな自然を眺めながら、どこか懐かしく柔らかなメロディーがラウンジを包み込みます。章月グランドホテルならではの「はちみつバイキング」や湯上りビール、特製スイーツなどの充実したラウンジサービスとともに、ここでしか味わえない優雅で贅沢な大人の休日をお過ごしください。

開催ご案内（イメージ）

【開催概要】章月グランドホテル サマーコンサート

【開催日時】2026年7月24日（金）、7月25日（土）

各日 16:10 ～ 16:40

【開催場所】章月グランドホテル 館内ラウンジ

※当館ご宿泊者様限定

演奏: 当館ホテルスタッフ（テナーサックス）

ご宿泊のご予約は公式サイトからがオススメです。

https://www.shogetsugrand.com/