『NHKのおかあさんといっしょ 2026なつ号』６月29日発売！ 付録は音声つき「あーぷんカメラ」、新体制4人の撮り下ろし写真もたっぷり掲載

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株式会社講談社



『NHKのおかあさんといっしょ　2026なつ号』発売日：2026年６月29日価格：2500円

株式会社講談社は、『NHKのおかあさんといっしょ 2026なつ号』を2026年６月29日（月）に発売します。



今号の特別付録は、「あーぷん」と遊べる「ファンターネ！　あーぷんカメラ」。シャッターを押すと「カシャ！」という音とともに、続けて「あーぷん♪」とおしゃべりしてくれる音声つきの豪華仕様となっています。ボイスは全部で３種類。たくさんシャッターを押して、いろいろな声を聞いて楽しめます。




さらに、本体にセットして遊べる「しゃしんカード」は全24枚付き。カードにはお兄さん・お姉さんをはじめ、「ファンターネ！」の仲間たち、しりたガエルのけけちゃま、シルエットはかせ、おえかきクレッピー、ポーズマンなど、番組でおなじみのキャラクターが勢揃いしています。







※単４形乾電池２本が必要です。※ふろく対象年齢1.5歳以上

アンお姉さんを迎えた新体制４人の撮り下ろし写真をたっぷり掲載



「大好き！ お兄さん＆お姉さん」では、おどりのお姉さん・アンジェさんが加わり、新体制となった４人のお兄さん・お姉さんの撮り下ろし写真をたっぷり掲載しています。



インタビューでは、「僕、私にとっての大切な日」について語ってもらいました。



また、「お兄さんとお姉さんのReal Talk　いらっしゃい、アンお姉さん！　夏のキラキラトーク」では、新体制となった４人の意気込みや、夏にやりたいこと、夏に食べたいものなどをインタビューしています。



さらに、「アンお姉さんへ58の質問」では、「小さいころはどんなお子さんでしたか？」「おどりのお姉さんになろうと思ったきっかけは？」など、アンお姉さんの素顔に迫る質問を掲載。貴重な子ども時代の写真も紹介しています。



永久保存版！　人気曲の歌詞を収録した「ソングブック」も掲載

毎号大好評の「ソングブック」には2026年１月～６月の人気の曲と歌詞を収録しています。



【収録曲】


１月のうた 「ピンチピンチマーチ」


２・３月のうた 「ゆきたいところへ」


４月のうた 「あしたにむかって」


５月のうた 「おかおサンドウィッチ」


６月のうた 「おにさがしのうた」


にんきのうた 「あっちっちのフライパン」


にんきのうた 「とんでったバナナ」



誌面には、「ファンターネ！」の仲間たちをはじめ、ポーズマン、シルエットはかせ、おえかきクレッピー、しりたガエルのけけちゃまなど、人気キャラクターの企画を収録しています。




次号予告



2027ふゆ号の付録は「けけちゃまおしゃべりスマホ」。


2026年12月下旬発売予定です。