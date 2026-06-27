『NHKのおかあさんといっしょ 2026なつ号』６月29日発売！ 付録は音声つき「あーぷんカメラ」、新体制4人の撮り下ろし写真もたっぷり掲載

株式会社講談社『NHKのおかあさんといっしょ 2026なつ号』発売日：2026年６月29日価格：2500円

株式会社講談社は、『NHKのおかあさんといっしょ 2026なつ号』を2026年６月29日（月）に発売します。

今号の特別付録は、「あーぷん」と遊べる「ファンターネ！ あーぷんカメラ」。シャッターを押すと「カシャ！」という音とともに、続けて「あーぷん♪」とおしゃべりしてくれる音声つきの豪華仕様となっています。ボイスは全部で３種類。たくさんシャッターを押して、いろいろな声を聞いて楽しめます。

さらに、本体にセットして遊べる「しゃしんカード」は全24枚付き。カードにはお兄さん・お姉さんをはじめ、「ファンターネ！」の仲間たち、しりたガエルのけけちゃま、シルエットはかせ、おえかきクレッピー、ポーズマンなど、番組でおなじみのキャラクターが勢揃いしています。

アンお姉さんを迎えた新体制４人の撮り下ろし写真をたっぷり掲載

※単４形乾電池２本が必要です。※ふろく対象年齢1.5歳以上

「大好き！ お兄さん＆お姉さん」では、おどりのお姉さん・アンジェさんが加わり、新体制となった４人のお兄さん・お姉さんの撮り下ろし写真をたっぷり掲載しています。

インタビューでは、「僕、私にとっての大切な日」について語ってもらいました。

また、「お兄さんとお姉さんのReal Talk いらっしゃい、アンお姉さん！ 夏のキラキラトーク」では、新体制となった４人の意気込みや、夏にやりたいこと、夏に食べたいものなどをインタビューしています。

さらに、「アンお姉さんへ58の質問」では、「小さいころはどんなお子さんでしたか？」「おどりのお姉さんになろうと思ったきっかけは？」など、アンお姉さんの素顔に迫る質問を掲載。貴重な子ども時代の写真も紹介しています。

永久保存版！ 人気曲の歌詞を収録した「ソングブック」も掲載

毎号大好評の「ソングブック」には2026年１月～６月の人気の曲と歌詞を収録しています。

【収録曲】

１月のうた 「ピンチピンチマーチ」

２・３月のうた 「ゆきたいところへ」

４月のうた 「あしたにむかって」

５月のうた 「おかおサンドウィッチ」

６月のうた 「おにさがしのうた」

にんきのうた 「あっちっちのフライパン」

にんきのうた 「とんでったバナナ」

誌面には、「ファンターネ！」の仲間たちをはじめ、ポーズマン、シルエットはかせ、おえかきクレッピー、しりたガエルのけけちゃまなど、人気キャラクターの企画を収録しています。

次号予告

2027ふゆ号の付録は「けけちゃまおしゃべりスマホ」。

2026年12月下旬発売予定です。