QQEnglish、「おかしなサマースクール in 愛知 2026」に参画｜親子向け・社会人向けの全3プログラムを開催

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年7月18日（土）から8月31日（月）まで開催される、春日井製菓株式会社主催の体験型イベント「おかしなサマースクール in 愛知 2026（以下、おかサマ）」に参画します。

QQEnglishは、8月2日（日）、8月6日（木）、8月28日（金）の3日間、親子向け1プログラム、大人向け2プログラムの計3つの体験型プログラムを開催します。

オンライン英会話を通じて培ってきた「人が一歩踏み出すきっかけをつくる」という考え方をもとに、子どもには挑戦する楽しさを、大人には対話や変化を楽しむきっかけを提供します。

おかしなサマースクールとは

詳細を見る :https://kasugai-okaken.peatix.com/events/

「おかしなサマースクール in 愛知」は、春日井製菓株式会社が「大好きな愛知を面白く盛り上げよう！」という想いから2023年にスタートした学びのイベントです。

4回目となる2026年は47の企業・団体が参画し、仕事やものづくり、スポーツ、食、アートなど、多彩なテーマの体験型プログラムを開催します。業種や立場を超えて、「一緒に学び、一緒に笑う」ことを目指す、愛知発の共創イベントです。

QQEnglish開催プログラム

【親子向け】戦国！尾張ンピック～君の体力で天下を獲れ～

7つの試練に挑戦しながら、親子で協力する力や身体を動かす楽しさを体感する体験型プログラムです。戦国時代や清須の歴史にも触れながら、遊びを通して「挑戦してみよう」という気持ちを育みます。

【大人向け】ビジネス書にも載っていない『シン・会議術』

「会議が長い」「意見が出ない」「結論がまとまらない」。そんな悩みに対し、世界の組織文化や多様な価値観をヒントに、参加者同士で学び合う実践型ワークショップです。QQEnglishはBコース「世界の会議に学ぶ『常識破り』の組織論」を担当し、フィリピンをはじめとする海外のコミュニケーション文化を切り口に、新しい会議のあり方を提案します。

【大人向け】一皮むけたいあなたの脱皮応援団

仕事や働き方への悩みを整理し、自分自身の「脱皮」を考えるワークショップです。参加者同士で対話を重ねた後は、ロール紙に包まれて「リアル脱皮」に挑戦。ちょっと真面目で、ちょっとおかしい体験を通じて、新しい一歩を応援します。

「おかしなサマースクール in 愛知 2026」開催概要

・開催期間：2026年7月18日（土）～8月31日（月）

※8月4日（火）～5日（水）は、「生きるフェス」を開催します。

※8月10日（月）～16日（日）はお盆休みのため開催はありません。

・開催場所：愛知県内各地（参画企業・団体のオフィスや施設など）

・内容：トークセッション、ワークショップ、各種体験プログラムなど

・対象：子ども（日中開催）、大人（日中・夜開催）

・参加費：イベントごとに異なります。

・参加方法：Peatixにて申込受付中

詳細・申込はこちら :https://kasugai-okaken.peatix.com/events/

QQEnglishについて

CampusTopの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。 同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos