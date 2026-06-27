【ELAIZA × フルオーケストラの極上シンフォニー！】《ELAIZA Symphonic Portrait 2026 ～euphoria～》2026年9月11日（金）東京オペラシティにて開催決定

一般社団法人パシフィックフィルハーモニア東京

一般社団法人パシフィックフィルハーモニア東京（本社：東京都練馬区）は、2026年9月11日（金）に東京オペラシティ コンサートホールにて、女優・監督として多方面で圧倒的な存在感を放つ池田エライザが、自身の音楽活動名義である「ELAIZA」として出演するシンフォニックコンサート《ELAIZA Symphonic Portrait 2026 ～euphoria～》を開催することをお知らせいたします。

池田エライザは、2021年より「ELAIZA」名義で本格的に音楽活動を行っており、唯一無二の歌声と豊かな表現力で人々を魅了し続けています。本公演は、そんなELAIZAのキャリア初となるフルオーケストラとの共演が実現。日本を代表する名匠・飯森範親の指揮、そしてパシフィックフィルハーモニア東京とともにお届けする、贅沢な一夜限りのプレミアムコンサートです。

公演のサブタイトルである「euphoria（ユーフォリア＝多幸感・歓喜）」が示す通り、フルオーケストラが奏でる重厚かつ繊細な響きと、ELAIZAの美しく力強い歌声が融合し、会場全体が圧倒的な幸福感に包まれる特別なひとときをお届けいたします。ELAIZAの代表曲の数々が、本公演のために特別にシンフォニック・アレンジされ、壮大なスケールで新たな輝きを放ちます。

チケットは、7月4日（土）の先行販売を皮切りに、7月25日（土）より一般販売を開始いたします。格式高い東京オペラシティ コンサートホールの極上の音響空間で、この日しか味わえない最高峰の音楽体験をぜひご堪能ください。

ELAIZAメッセージ

今ある楽曲たちをオーケストラの皆様に再構築していただくことで、改めて音や言葉に新鮮な気持ちで向き合うことができることをとても楽しみにしています。頭の中で複雑に絡まった何かが解けていくメディテーションのような時間にしたいです。足を運んでいただけたら嬉しいです！是非、音を浴びに来てください。

■公演概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183171/table/1_1_49e6820f6652b8daf8dbec4504797211.jpg?v=202606271251 ]

■チケット情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/183171/table/1_2_ecbd4578099a2256b183b5b1bfd98628.jpg?v=202606271251 ]

■出演者プロフィール

ELAIZA

1996年生まれ。「池田エライザ」としてモデル、俳優、映画監督など多岐にわたる分野で活躍する傍ら、2021年より「ELAIZA」名義で本格的に音楽活動を開始。その深く艶やかな歌声と、ジャンルにとらわれない高い音楽性は各方面から絶賛されている。表現者として常に進化を続ける彼女が、今回自身初となるフルオーケストラとの共演に挑む。

指揮：飯森範親

日本を代表する指揮者の一人。桐朋学園大学指揮科卒業。国内外のオーケストラを数多く指揮し、その精緻なスコアリーディングと情熱的なタクトで、常に高い評価を得ている。クラシック音楽だけでなく、クロスオーバーな企画や現代音楽にも精力的に取り組み、常に音楽界をリードし続けている。

管弦楽：パシフィックフィルハーモニア東京

伝統と確かな演奏技術をベースにしながら、常に先進的な試みに挑戦し続ける気鋭のオーケストラ。定期演奏会をはじめ、映画音楽、ゲーム音楽、アーティストとのコラボレーションなど、幅広いジャンルで質の高い演奏を提供し、多様な聴衆から熱い支持を集めている。

▼リリース素材のダウンロード

https://x.gd/Ppb1k