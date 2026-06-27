“渋谷”で記憶をアナログに。Photomatic 渋谷 道玄坂店が2周年

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」のフラッグシップショップ「Photomatic 渋谷 道玄坂店」は、2026年6月27日(土)から7月27日(月)の期間中、オープン2周年を記念したアニバーサリーキャンペーンを開催いたします。

2周年のその先も、多くのお客様のかけがえのない瞬間を、ただ「撮る」だけではなく、写真を撮った「記憶」そのものを大切な思い出として残せるよう、新たな体験価値を提供してまいります。

デジタルで思い出が残せる今、あえて「形」にするということ

スマートフォンを開けば、簡単に思い出や記憶を残せる時代です。デジタルで完結する今だからこそ、Photomaticが2周年の節目に提案したいのは「あえて形に残すこと」の本質的な意味です。

私たちが提供したいのは、単なる綺麗なデータではありません。悩みながらフレームを選ぶ時間、カメラの前で笑顔でポーズをとる空気感、撮影し終わった後の写真を取り出し眺めること。セルフフォトという体験を通して、写真を撮って、「形にする」ということで、ただ通り過ぎていくはずだった時間を、より輪郭の濃い、鮮明な記憶として心に刻むことができます。

Photomatic 渋谷 道玄坂店は、オープンから2周年が経ち、国内外から人々が集まるホットスポットへと進化しました。渋谷という変化の激しい街の中心で、私たちはこれからも写真を通して、お客様のかけがえのない思い出を、形に残る「記憶」として記録し続けます。

【2周年記念企画】“渋谷”で記憶をアナログに残す体験を

2周年記念企画では、写真を撮る楽しさから、撮ったその後の日常での楽しみ方まで、Photomaticのアナログな感性を詰め込んだ特別な体験をご用意しました。

60年代をイメージしたアナログ感漂うフレームと、Photomaticらしいスタイリッシュな現代風のフレームの全4パターンが登場。ありのままの自分が主役になれる雑誌風のデザインです。

さらに、ノスタルジックな「セピア」や陰影が際立つ「レトロ」など、お好みのフィルターをお客様ご自身で選んで撮影いただけます。

4カットフレームは、そのまま保管するだけでなく、ご自身でハサミでカットしてスマートフォンのケースの裏に忍ばせることも可能です。

当日中に1回以上Photomaticで撮影していただき、Photomaticの公式LINEのお友だち登録をしていただいた方は無料でご利用可能です。

2周年キャンペーンの撮影を通して、撮ることの楽しさを改めてご体験いただき、スマートフォンの裏に入れるなど自由に利用できる撮った「記憶」そのものがより鮮やかな記憶となるような撮影体験をぜひこの機会にお楽しみください。

■1960年代レトロデザイン ＜2周年限定フレーム＞

1カット4カット

■現代風ファッション誌デザイン ＜2周年限定フレーム＞

1カット4カット

■セピアとレトロの2種のフィルターをご用意

Photomatic 渋谷 道玄坂店

セピアレトロPhotomatic 渋谷 道玄坂店 2周年記念企画 キャンペーン詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/199_1_42a2fd6d212cb53899f97f6cd72f0df6.jpg?v=202606270451 ]

Photomatic Japanのフラッグシップショップとして、2024年6月にオープン。

1Fには、箱型のブースで上半身のポートレートを撮影できる「クラシックブース」を4台、2Fには、韓国を含めPhotomatic店舗史上初となるハイアングルや全身で撮影できる「マルチブース」を2台設置。オレンジ×ブラックを基調とした店内には、多数のフォトスポットをご用意。店舗全体で、さまざまなセルフフォト撮影をお楽しみいただけます。渋谷に訪れたらまず行きたい場所。

営業時間：10:00-22:00

（1階路面ブースは24時間営業）

住所：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-29-6

アクセス：JR渋谷駅 A0出口から徒歩1分

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

公式WEBサイト https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。