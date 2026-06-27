『ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム』 より「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」が本日発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、「ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム（以下ラブカ）」から、本日6月27日(土)に「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」を発売いたします。あわせて、本商品に収録される注目カード情報をお知らせいたします。またラブカ公式Xにて、「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」の発売を記念したキャンペーンを開催しております。
「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」
本日発売の「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」は「ラブライブ！スーパースター!!」のメンバーや楽曲のみを収録した商品です。
◯「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」注目カード情報！
■DUO（デュオ）
ユーザー投票で選ばれた嵐 千砂都ちゃんと鬼塚夏美ちゃんの描きおろしパッケージイラストに、ラブカ初となる紫箔が押された特別なカード！プレミアムブースター商品の2周目となるDUOでは、収録するグループカラーをイメージした箔色で実装予定です。
■SECS（シークレットシリアル）
シリアルNo.が記載された特別レアリティ＜SECS＞が登場。
それぞれのNo.のカードは世界に1枚だけの超豪華仕様です！
※＜SECS＞は合計10枚以下での収録を予定しております。
■SECL（シークレットライブ）
カード全面が新規描きおろしイラスト&虹箔で歌詞の一部が刻まれたデザインとなっています。各楽曲をイメージしたイラストを使用した＜SECL＞カードをぜひ使ってみてくださいね。
■LLE（ラブライブ！エネルギー）
「ラブライブ！スーパースター!! Official Visual Collection I」の表紙イラストなど、Liella!の軌跡を感じる人気イラストがエネルギーカードになって登場！特製ピンク箔で曲名などが刻まれた豪華仕様のカードです。
■SECE（シークレットエネルギー）
商品パッケージにもなっている嵐 千砂都ちゃんと鬼塚夏美ちゃんの新規描きおろしイラストが、メンバーサイン＋メンバーアイコンが金箔で押された超豪華仕様で登場！
■PE＋（パラレルエネルギープラス）
Liella!メンバー11人の制服トレンドガール風新規描きおろしイラストを使用したカードが登場！金箔のメンバーサインが入っています。ぜひ11人の＜PE＋＞を集めてください！
■PP（ダブルパラレル）
本商品から初登場のレアリティ！
制服トレンドガール風衣装の新規描きおろしイラストが新デザインのメンバーカードになって登場します！
■SRL（スーパーレアライブ）
前回のプレミアムブースターに収録した＜SRE（スーパーレアエネルギー）＞に代わって、既存のライブカードが新加工になった新規レアリティ＜SRL＞を20種以上収録！
■P＋（パラレルプラス）
「ラブライブ！スーパースター!! Liella! 7th LoveLive! ～Fly! MUSIC WORLD♪～」のライブロゴと各メンバーのセリフが箔押しになった豪華仕様！
2周目に入りパワーアップした本商品をぜひゲットしてくださいね！
○「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」商品情報
1パック 3枚入り 300円(税込)
2枚は必ずキラキラカードが封入！
1ボックス 20パック入り 6,006円(税込)
▼「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」商品情報ページはこちら
https://llofficial-cardgame.com/products/pbsp_duo/
「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」発売記念Wフォローキャンペーン開催中！
「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」の発売を記念してラブカ公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンを開催中！
キャンペーン期間中に応募された方の中から、抽選で５名様に「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」1ボックスをプレゼントいたします！
■応募方法
１.対象 X アカウントを両方フォロー
・ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式X（@LL_cardgame）
https://x.com/ll_cardgame(https://x.com/ll_cardgame)
・ラブライブ！シリーズ 公式X（@LoveLive_staff）
https://x.com/LoveLive_staff
２.期間中に対象キャンペーンポストをリポスト
■キャンペーン応募期間
7月5日(日)23:59まで
▼詳細はラブカ公式 HP にて
https://llofficial-cardgame.com/news/pbllsp-duo-wcam/
どんどんもりあがっていくラブカ、ぜひチェックしてくださいね！
その他ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームの情報についてはラブカ公式サイトまたはラブカ公式 X にて詳細をご確認ください。
引き続きラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームをよろしくお願いいたします。
▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト
https://llofficial-cardgame.com/ (https://llofficial-cardgame.com/)
▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式 X
https://x.com/LL_cardgame (https://x.com/LL_cardgame)
■ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームとは
『ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム』通称『ラブカ』は、ラブライブ！シリーズのスクールアイドルや楽曲などが収録されたトレーディングカードゲームです。
総勢50人を超えるメンバーのカードはデザイン豊富。思い出の衣装だけでなく、新規描きおろしイラストを使用したカードは必見です。また、キャスト写真を使用したカードも収録されています！
さらに、お気に入りのカードを集めて楽しいだけでなく、ラブカは2人で対戦もできちゃいます！
カードの種類は3種類。
楽曲が描かれたライブカード。
そのライブを成功させるためのメンバーカード。
そして、メンバーをステージに登場させるためのエネルギーカード。
ラブカはこれらのカードを組み合わせて、相手より先にライブ成功させることを目指すカードゲームです！
あなたもラブカ、はじめてみませんか？
◆ラブライブ！シリーズとは
「みんなで叶える物語」をテーマに、女子高校生が学校で活動するアイドル・"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。最初のシリーズである『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』など、多くのシリーズを生み出し、TVアニメの放送や、キャストによるライブイベントなど、多岐にわたる展開を行っています。2025年には最新シリーズとなる『イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD』を発表しました。
《シリーズ最新情報》
2025年6月にシリーズ15周年を迎え、ラブライブ！フェスの開催やトリビュートアルバムの制作など様々な記念企画が発表されました。2025年11月7日には映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』を公開。2026年5月8日に映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』を公開いたしました。
▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト
https://llofficial-cardgame.com/
▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式X
https://x.com/LL_cardgame
▼ラブライブ！シリーズ 公式サイト
https://www.lovelive-anime.jp
▼ラブライブ！シリーズ 公式X
https://x.com/LoveLive_staff
▼ラブライブ！シリーズ 公式TikTok
https://www.tiktok.com/@lovelive_official
▼ラブライブ！シリーズ 公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/lovelive_series
▼Liella!公式X
https://x.com/Liella_PLSP
▼虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会公式X
https://x.com/Nijigaku_movie
▼蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ公式X
https://x.com/hasunosora_SIC
▼イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD公式X
https://x.com/ikizulive_staff
【権利表記】
(C)2013 プロジェクトラブライブ！ (C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! (C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー (C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!! (C)2026 プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ (C)Bushiroad
※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。