『ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲーム』 より「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」が本日発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、「ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム（以下ラブカ）」から、本日6月27日(土)に「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」を発売いたします。あわせて、本商品に収録される注目カード情報をお知らせいたします。またラブカ公式Xにて、「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」の発売を記念したキャンペーンを開催しております。

「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」

本日発売の「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」は「ラブライブ！スーパースター!!」のメンバーや楽曲のみを収録した商品です。

◯「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」注目カード情報！

■DUO（デュオ）

ユーザー投票で選ばれた嵐 千砂都ちゃんと鬼塚夏美ちゃんの描きおろしパッケージイラストに、ラブカ初となる紫箔が押された特別なカード！プレミアムブースター商品の2周目となるDUOでは、収録するグループカラーをイメージした箔色で実装予定です。

■SECS（シークレットシリアル）

シリアルNo.が記載された特別レアリティ＜SECS＞が登場。

それぞれのNo.のカードは世界に1枚だけの超豪華仕様です！

※＜SECS＞は合計10枚以下での収録を予定しております。

■SECL（シークレットライブ）

カード全面が新規描きおろしイラスト&虹箔で歌詞の一部が刻まれたデザインとなっています。各楽曲をイメージしたイラストを使用した＜SECL＞カードをぜひ使ってみてくださいね。

■LLE（ラブライブ！エネルギー）

「ラブライブ！スーパースター!! Official Visual Collection I」の表紙イラストなど、Liella!の軌跡を感じる人気イラストがエネルギーカードになって登場！特製ピンク箔で曲名などが刻まれた豪華仕様のカードです。

■SECE（シークレットエネルギー）

商品パッケージにもなっている嵐 千砂都ちゃんと鬼塚夏美ちゃんの新規描きおろしイラストが、メンバーサイン＋メンバーアイコンが金箔で押された超豪華仕様で登場！

■PE＋（パラレルエネルギープラス）

Liella!メンバー11人の制服トレンドガール風新規描きおろしイラストを使用したカードが登場！金箔のメンバーサインが入っています。ぜひ11人の＜PE＋＞を集めてください！

■PP（ダブルパラレル）

本商品から初登場のレアリティ！

制服トレンドガール風衣装の新規描きおろしイラストが新デザインのメンバーカードになって登場します！

■SRL（スーパーレアライブ）

前回のプレミアムブースターに収録した＜SRE（スーパーレアエネルギー）＞に代わって、既存のライブカードが新加工になった新規レアリティ＜SRL＞を20種以上収録！

■P＋（パラレルプラス）

「ラブライブ！スーパースター!! Liella! 7th LoveLive! ～Fly! MUSIC WORLD♪～」のライブロゴと各メンバーのセリフが箔押しになった豪華仕様！

2周目に入りパワーアップした本商品をぜひゲットしてくださいね！

○「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」商品情報

1パック 3枚入り 300円(税込)

2枚は必ずキラキラカードが封入！

1ボックス 20パック入り 6,006円(税込)

▼「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」商品情報ページはこちら

https://llofficial-cardgame.com/products/pbsp_duo/

「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」発売記念Wフォローキャンペーン開催中！

「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」の発売を記念してラブカ公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンを開催中！

キャンペーン期間中に応募された方の中から、抽選で５名様に「プレミアムブースター ラブライブ！スーパースター!! DUO」1ボックスをプレゼントいたします！

■応募方法

１.対象 X アカウントを両方フォロー

・ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式X（@LL_cardgame）

https://x.com/ll_cardgame(https://x.com/ll_cardgame)

・ラブライブ！シリーズ 公式X（@LoveLive_staff）

https://x.com/LoveLive_staff

２.期間中に対象キャンペーンポストをリポスト

■キャンペーン応募期間

7月5日(日)23:59まで

▼詳細はラブカ公式 HP にて

https://llofficial-cardgame.com/news/pbllsp-duo-wcam/ ‎

どんどんもりあがっていくラブカ、ぜひチェックしてくださいね！

その他ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームの情報についてはラブカ公式サイトまたはラブカ公式 X にて詳細をご確認ください。

引き続きラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームをよろしくお願いいたします。

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト

https://llofficial-cardgame.com/ (https://llofficial-cardgame.com/)

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式 X

https://x.com/LL_cardgame (https://x.com/LL_cardgame)

■ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲームとは

『ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム』通称『ラブカ』は、ラブライブ！シリーズのスクールアイドルや楽曲などが収録されたトレーディングカードゲームです。

総勢50人を超えるメンバーのカードはデザイン豊富。思い出の衣装だけでなく、新規描きおろしイラストを使用したカードは必見です。また、キャスト写真を使用したカードも収録されています！

さらに、お気に入りのカードを集めて楽しいだけでなく、ラブカは2人で対戦もできちゃいます！

カードの種類は3種類。

楽曲が描かれたライブカード。

そのライブを成功させるためのメンバーカード。

そして、メンバーをステージに登場させるためのエネルギーカード。

ラブカはこれらのカードを組み合わせて、相手より先にライブ成功させることを目指すカードゲームです！

あなたもラブカ、はじめてみませんか？

◆ラブライブ！シリーズとは

「みんなで叶える物語」をテーマに、女子高校生が学校で活動するアイドル・"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。最初のシリーズである『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』など、多くのシリーズを生み出し、TVアニメの放送や、キャストによるライブイベントなど、多岐にわたる展開を行っています。2025年には最新シリーズとなる『イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD』を発表しました。

《シリーズ最新情報》

2025年6月にシリーズ15周年を迎え、ラブライブ！フェスの開催やトリビュートアルバムの制作など様々な記念企画が発表されました。2025年11月7日には映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』を公開。2026年5月8日に映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』を公開いたしました。

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト

https://llofficial-cardgame.com/

▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム公式X

https://x.com/LL_cardgame

▼ラブライブ！シリーズ 公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp

▼ラブライブ！シリーズ 公式X

https://x.com/LoveLive_staff

▼ラブライブ！シリーズ 公式TikTok

https://www.tiktok.com/@lovelive_official

▼ラブライブ！シリーズ 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/lovelive_series

▼Liella!公式X

https://x.com/Liella_PLSP

▼虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会公式X

https://x.com/Nijigaku_movie

▼蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ公式X

https://x.com/hasunosora_SIC

▼イキヅライブ！LOVELIVE! BLUEBIRD公式X

https://x.com/ikizulive_staff

【権利表記】

(C)2013 プロジェクトラブライブ！ (C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! (C)2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー (C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!! (C)2026 プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ (C)Bushiroad

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。