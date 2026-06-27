『スカイマークPresents 第5回 宮古島市 17ENDハーフマラソンin伊良部島』オフィシャルツアーを先行販売開始♪スカイマーク公式ダイナミックパッケージ『たす旅』ではTime sale実施中♪

スカイパックツアーズ株式会社

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、『スカイマークPresents 第5回 宮古島市 17ENDハーフマラソンin伊良部島』各地発オフィシャルツアーを販売開始します。

スカイマークPresents第5回 宮古島市 17ENDハーフマラソンin伊良部島

「宮古島市 17ENDハーフマラソンin伊良部島（主催：宮古島市、宮古島市教育委員会）」のゴールド

パートナーとして協賛！

「宮古島市 17ENDハーフマラソンin伊良部島」は温暖な気候と美しい自然景観を背景に、風光明媚な伊良部島・ 下地島の自然の醍醐味を満喫し楽しく海を見ながら走ることが出来るマラソン大会で、スカイマークは第1回から協賛しています。ハーフマラソン21kmのAコース、8kmのBコース、2kmのCコースと3つのコースが用意され、AコースとBコースには 、飛行機の離着陸が間近で見られる絶景スポット「17END（ワンセブンエンド）」が組み込まれています。マラソン愛好家 はもちろん、お子様との初めてのマラソン大会としてなど、ファミリーのご参加もお待ちしています。

【特集ページ】

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/miyakojima_17end

【ダイナミックパッケージ】

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

17エンド池間大橋開催日：11月8日（日）砂山ビーチ与那覇前浜ビーチ西平安名崎展望台

【商品概要】

・商品名：『スカイマークPresents 第5回 宮古島市 17ENDハーフマラソンin伊良部島』公式ツアー

【羽田空港・茨城空港・中部国際空港・神戸空港・福岡空港・那覇空港発着】

・出発日：2026年11月6日（金）4日間・2026年11月7日（土）3日間

【商品特色】

・往復の飛行機、宿泊ホテル、ハーフマラソンのエントリーをまとめてお手続き！

・宿泊は4つのホテルからお選びいただけます

スカイマーク専売店

【ご旅行のお申し込み】

スカイパックツアーズ お客様予約センター

TEL：03-5821-3366

WEBサイトからもお問い合わせできます。

https://www.skypaktours.co.jp/

《取り扱い旅行会社を大募集中》

弊社にて企画・制作いたしました募集型企画旅行のパンフレット商品を代理販売していただける旅行会社様を募集しております。全旅クーポン会員様なら「全旅クーポン」での精算も可能です。

詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」で「Super夏得Time Sale」を開催♪最大50,000円OFFクーポン配布中

『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年10月24日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。

たす旅 ⇒ https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

たす旅

【キャンペーン概要】

予約対象期間：2026年6月18日（木）11:00 ～ 2026年7月2日（木）17:00

旅行対象期間：2026年6月19日（金）出発 ～ 2026年10月24日（土）帰着

対象路線：全路線・全ホテル

※割引クーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。