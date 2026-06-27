SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026 最終出演アーティスト＆日割りを発表！チケットの一般発売も同時スタート！

株式会社スペースシャワーネットワークSPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026

音楽専門チャンネル「スペースシャワーTV」の運営や音楽フェスティバルの企画・運営など、音楽関連事業を多角的に展開する株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:名取達利)」は、2026年8月28日～30日の3日間、山梨県 山中湖交流プラザ きららにて開催される「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026」の最終出演アーティストを発表しました。

夏の終わりの風物詩となっている、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」は、“ラブシャ”の大きな特徴とも言える世界文化遺産・富士山と山中湖畔を臨む自然豊かな会場に、毎年素晴らしいアーティストと音楽ラバーたちが集結。昨年は30周年というアニバーサリーイヤーでの開催を迎え、3日間快晴の富士山をバックに数々の素晴らしいステージが繰り広げられたラブシャ。今年1月には「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026」の開催を発表、今年は8/28(金)～8/30(日)の3日間、山梨県 山中湖交流プラザ きららにて行われ、この夏の終わりを締めくくる。

本日発表された最終出演アーティストにAki、goethe、SWEE、Meg Bonus、さらさ、TiDE、そしてラブシャの夜を締めくくるCLOSING DJにDJやついいちろう (エレキコミック)、牡蠣姫※Rachel(chelmico)のDJ名義、樋口大喜の出演が決定し過去最大となる3日間総勢96組のアーティストがこの夏のラブシャを彩る。

さらに最終出演アーティストのアナウンスと同時にチケットの一般発売もスタート！既に8/29(土)-8/30(日)の2日通し券はSOLD OUTとなっているので、その他の券種もGETはお早めに。また、毎年人気の「専用ベンチチケット」の受付もスタート。昨年より始まった「ふるさと納税」の返礼品チケットも受付中なので、こちらもお見逃しなく。

今後も新たな発表や、オフィシャルYouTubeチャンネル・各種SNSよりオリジナルコンテンツも発信していきますので是非お楽しみ下さい。

SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026

＜タイトル ＞SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026

＜開催日程＞2026年8月28日(金)・29日(土)・30日(日) 開場9:00 / 開演10:00(予定)

＜会場＞山梨県 山中湖交流プラザ きらら

＜オフィシャルサイト＞https://2026.sweetloveshower.com

＜主催＞株式会社スペースシャワーネットワーク/ 山中湖村

＜企画/制作＞株式会社スペースシャワーネットワーク

＜協賛＞au

＜特別協力＞

POCARI SWEAT / サッポロ生ビール黒ラベル / ＢＥＡＭＳ / マウントレーニア（森永乳業）/

焼肉KINTAN / 週刊少年マガジン / デンヨー / 株式会社ジェーシービー / タイガー魔法瓶株式会社 /

明治安田生命保険相互会社 / マイティア / ローソン / MERRELL /日本工学院 ミュージックカレッジ /

Haier / Astemo株式会社 / umbro / MR. MEN LITTLE MISS

＜制作協力/運営＞DISK GARAGE

＜お問い合わせ＞ https://info.diskgarage.com/

SWEET LOVE SHOWER OFFICIAL

X(@sls_sstv)https://x.com/sls_sstv

Instagram(＠spaceshower_sweetloveshower)

https://www.instagram.com/spaceshower_sweetloveshower/

TikTok(@sweet.love.shower)

https://www.tiktok.com/@sweet.love.shower

YouTube(SWEET LOVE SHOWER)

https://www.youtube.com/@sweetloveshower_sstv

ラブシャアプリ

https://sweetloveshower.link.fespli.com/

ラブシャ公式会員サービス「ラブシャビレッジ」

公式会員サービス「ラブシャビレッジ」

年会費：18,000円(税込)

公式HP：https://fc.sweetloveshower.com/

【チケット概要】

一般発売＜受付期間＞6/27(土)10:00～ 先着受付

入場券〈チケット券種〉

■3日通し券 39,000円(税込)

■2日通し券 27,000円(税込) [ 8/28-8/29 ] ※ [ 8/29-8/30 ] SOLD OUT

■1日券 15,000円(税込) [ 8/28 ] or [ 8/29 ] or [ 8/30 ]

■ふるさと納税枠 (先着制／1日券のみ)

より一層地域に根ざした音楽フェスティバルとなることを目指した、「ふるさと納税」を活用した枠となります。山中湖村のふるさと納税の返礼品として「SWEET LOVE SHOWER」のチケットを提供します。こちらの枠は先着制かつ1日券のみのお取り扱いとなります。

※[8/30入場券]返礼品は在庫切れ

■海外受付(先着制／3日通し券 or 1日券)

Tickets for overseas

We will be accepting applications from overseas, so please check the details in the reception URL before applying.

Performance date：2026/8/28 (Fri), 8/29 (Sat), 8/30 (Sun)

3day ticket： JPY39,000 (tax included)

1day ticket： JPY15,000 (tax included)

※The concert ticket are available on a first come, first served basis.

Application period：2026/6/27 10:00 JST～

Number limit：4 tickets per person

Payment method：credit card

[URL]https://l-tike.com/st1/2026sweetloveshower-os

ラブシャを盛り上げる期間限定レギュラーラジオ番組が山梨のラジオ放送局 FM FUJIで放送中！

SWEET LOVE SHOWER presents RADIO LOVE SHOWERsupported by LAWSON TICKETROY(THE BAWDIES)

6月度マンスリーDJはROY(THE BAWDIES)が担当！

出演アーティストが番組DJとなりラブシャの魅力、音楽トークなどさまざま語ります！

出演アーティストからゲストも登場し、リスナーからのお便り、ラブシャの最新情報もお届け。

▽GUEST▽

6/1(月) サイトウタクヤ (w.o.d.)

6/8(月) AirA&ﾕｳｷ ｻﾀ゛(OddRe:)

6/15(月) Deu (PEOPLE 1)

6/22(月) 小川貴之(sumika)

6/29(月) TAXMAN(THE BAWDIES)

毎週(月)22:00～23:00 FM FUJIで放送中！

東京78.6MHz、甲府83.0MHz、身延80.5MHz

＜番組HP＞https://fmfuji.jp/topics/1501/

PC・スマホアプリのradikoでは山梨県内では無料、ラジコプレミアム エリアフリープランに加入すれば全国からお聞きいただけます！

番組へのメールはこちら：sls@fmfuji.jp

感想、実況ポストは #slsradio でお願いします。

Spotifyで番組の一部を期間限定配信！

https://open.spotify.com/show/033oo18iMz13ZJGRR8HFi5?si=b85738fbe6b744de

ラブシャ公式会員サービス「ラブシャビレッジ」で番組を期間限定アーカイブ！

※有料会員の方限定コンテンツです。

※アーカイブ期間は放送回によって異なる場合があります。

FM FUJIでの本放送では出演アーティストの楽曲も沢山かけているので併せてお楽しみください!

【主催者メッセージ】

梅雨も真っ只中、いかがお過ごしでしょうか？

W杯で連日盛り上がっていますでしょうか！？

さて31年目を迎えましたSPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 略してラブシャ、

先日のオフィシャル最終先行予約をもちまして、 今年のチケット先行受付は終了致しました。

各種先行予約に多数の申し込み頂きまして、 ありがとうございました！！

そして本日より、チケットの 一般発売がスタート致しました！

そして併せて

全96組の出演者も発表しました～！

今回の発表で1日32組、 全96組の出演者が発表となりました。

誰もが知っている国民的アーティストから、 熱く心揺さぶるロックバンド、

思わず身体揺らしたくなるようなGOOD MUSIC、

これからのシーンを盛り上げていく新進気鋭、 注目のニューアーティスト、

そして、スペシャ、ラブシャとも縁の深いアーティスト、

「最高の音楽を最高のロケーションで」

今年も実にジャンルレスで多様な 素晴らしいアーティストの方々が、

山中湖のステージでパフォーマンスしてくださいます！

音楽フェスの魅力は、お目当てのアーティストのライブを見るのは勿論ですが、

新しいアーティストと出会えるのもまた、 大きな魅力の一つです。

全96組どのアーティストさんも、個性豊かで魅力に溢れたアーティストさんばかりです。

ラブシャにいらっしゃるMUSIC LOVERの皆さん、

是非、たくさんの新しいアーティストと 出会って頂きたいと思います。

きっとこれからの生活を楽しく豊かにしてくれる、

ラブシャにはそんな音楽との出会いが沢山あるはずです！

あっという間に開催まで2ヶ月をきりました。

当日に向けた準備もいよいよここからペースを上げて進んでいきます。

そして、ここで一つ書いておきたいことがあります。

今年のラブシャでは新たな取組として、どなたでも快適に心地よく音楽を楽しんで頂けるよう、

一部ステージにおいてアクセシビリティサービス (ライブ鑑賞サポート)を実施致します。

誰もが楽しめるラブシャを目指しての新たな取り組みとなりますので、

ここでお伝えさせて頂きました。

それでは皆さん、 いよいよ夏フェスシーズンの到来です、

くれぐれも体調にお気をつけて 元気に お過ごしください。

そして2026年夏、 最高のロケーションと最高の音楽で、

僕らと一緒に最高の思い出を作りましょう！！

SWEET LOVE SHOWER スタッフ一同