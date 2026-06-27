「イノバス香椎駅前」販売開始のお知らせ

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、2026年6月27日（土）より新築分譲マンション「イノバス香椎駅前」の販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。

※画像はイメージです「イノバス香椎駅前」

「イノバス香椎駅前」は、西鉄貝塚線「西鉄香椎」駅から徒歩8分、JR「香椎」駅から徒歩9分という利便性の高い香椎エリアに誕生します。福岡の二大都心であるJR「博多」駅、地下鉄「天神」駅へは30分圏内と、スムーズにアクセスすることが可能です。また、電車での移動に加え、高速ICに近い道路網を活用したバスやマイカーなどを利用するなど、暮らしに合わせ、幅広く選択いただける環境が整っています。

本物件の周辺には、美しいサンセットや蒼く広がる浜辺を望む「あいたか橋」や「香椎海岸」をはじめ、豊かな海と緑の潤いに包まれたリゾートライクな環境が身近に広がっています。さらに、JR・西鉄「香椎」駅周辺と本物件の間を中心に、「西鉄香椎」駅直結の「セピアテラス西鉄香椎」や「香椎」駅前の「えきマチ1丁目香椎」、大規模商業施設「イオンモール香椎浜」など、多彩な商業施設がコンパクトに集結しており、日々の暮らしを快適に過ごすことができます。また、「九州産業大学」や「福岡女子大学」などが集まる教育環境や、新しさと懐かしさが調和する洗練されたグルメスポットなど、豊かな文化を日常的に楽しめる充実した住環境が整っています。

間取りは、1フロア3邸の設計で、2LDK～3LDKの暮らしにゆとりのあるプランをご用意いたしました。

公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/fukuoka/kashiiekimae/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/996_1_70f6a68d08e779e2156f85ecda979e70.jpg?v=202606270351 ]

当社グループは引き続き、戸建・マンションの供給を通じて、住まいを持つ喜びを、より多くのお客様にご提供してまいります。

オープンハウス・ディベロップメント 新築マンションサイト：https://ms.ohd.openhouse-group.com/

不動産で培った合理性とスマートな発想が、真に価値あるマンションを生み出します。あなたの理想を叶える「革新」を、新しい選択肢として。住まいの常識を変えてきたオープンハウスグループは、マンションの常識を変えます。

INNOVACIA / INNOVAS ブランドページ：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com

企業概要

■株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

■株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業