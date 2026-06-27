荒井悠汰選手 レノファ山口FCへ育成型期限付き移籍のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

荒井悠汰選手が、レノファ山口FCに育成型期限付き移籍することが決定しましたのでお知らせします。

契約期間は2027年6月30日までとなり、荒井選手は期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。

荒井悠汰選手プロフィール

□ポジション：MF

□生年月日：2004年6月13日

□出身：埼玉県

□身長/体重：175cm/71kg

□経歴

2020-2023 昌平高校

2023- FC東京

└2024.7-2024.12 カターレ富山※育成型期限付き移籍

出場記録

FC東京通算出場数：7試合 FC東京通算得点数：0点

荒井選手コメント

「このたび、レノファ山口FCへ育成型期限付き移籍することになりました。

昨年に大きな怪我を経験し、思うようにプレーできない苦しい時間を過ごしました。そのなかでも支えてくださった方々本当にありがとうございました。

今回の移籍は、自分自身がさらに成長するための大きな挑戦だと思っています。怪我を乗り越えた今だからこそ、もう一度自分の価値をピッチで証明したいという強い思いがあります。レノファ山口FCで多くの経験を積み、選手としてさらに成長し、結果でチームに貢献できるように全力で頑張ってきます！引き続き応援をよろしくお願いします。行ってきます！」