「夏のメイク直し、鏡もライトもファンも欲しい」すべてを一台に。平成女児心をくすぐる「ミラハナファン」がバッグの新定番へ

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するブランドBELLEMOND（ベルモンド）は、楽天市場「扇風機」ランキングにて1位を獲得したコンパクト型ハンディファン「ミラハナファン」を、2026年7月1日（水）10:00から7月2日（木）09:59までの24時間限定で楽天タイムセールにて販売します。

本製品は、平成女児心をくすぐる“変身コンパクト”のような見た目と、ハンディファン・ミラー・ライトの3つの機能を備えたアイテムです。

バッグに入れて持ち歩きやすいコンパクト型のデザインで、外出先やイベント、通勤・通学、デスクワーク中はもちろん、夏のおでかけ先でメイク直しをしたいシーンにも活躍します。

さらに、風量は3段階で調整可能。ミラーとライトを備えているため、身だしなみを確認しながら涼みたい時にも便利です。見た目の可愛さだけでなく、夏の持ち歩きアイテムに求められる実用性も備えたハンディファンです。

※楽天市場「扇風機」ランキング、2026年4月12日集計分

楽天市場：7月1日10時から24時間限定、クーポン適用後1,570円に

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iyqMK2Ny39w ]

セール期間：2026年7月1日（水）10:00 ～ 7月2日（木）9:59

通常価格：2,998円（税込）

タイムセール価格：2,570円（税込）

クーポン適用後価格：1,570円（税込）

※1,000円OFFクーポン適用時

楽天市場でクーポンを獲得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VlhPTC1RUzRCLUFGOUYtSkJKNA--&rt=

また、本製品はAmazon公式ストアでも好評販売中です。不定期でお得な限定セールやキャンペーンを随時開催しております。

1. 平成女児心をくすぐる、きらめく“コンパクト型”ハンディファン

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EC5D29D-1BFA-47B1-8AA7-386A9DFC64C7?channel=PRT-B1768-260701T閉じても開いても可愛い、平成女児心をくすぐるコンパクト型デザイン。

ミラハナファンは、丸いコンパクトのようなフォルムと、光の当たり方で印象が変わるオーロラ調のきらめきが特長のハンディファンです。

どこか懐かしさを感じる平成レトロな雰囲気に、今のバッグや小物にも合わせやすい淡いカラーを組み合わせました。

閉じた状態でも、開いた状態でも可愛らしく、バッグに入れてもデスクに置いても生活感が出にくいデザインです。夏の必需品であるハンディファンを、暑さ対策のためだけでなく、“持ち歩くのが楽しみになるアイテム”として使えます。

プリンセスの小物や変身コンパクトを思わせるきらきら感もあり、可愛いものが好きなお子さまとのおでかけにも取り入れやすいアイテムです。

2. SNSや雑誌でも反響。見た目の可愛さと実用性を両立した“持ち歩きたくなる”ハンディファン

SNSでも注目を集めているミラハナファン。コスメのような見た目と、ファン・ミラー・ライトを備えた実用性が反響を呼んでいます。※ギフティング投稿を含みます

ミラハナファンは、公式Instagramでの投稿やギフティング投稿に加え、ファッション誌・ライフスタイル誌でも紹介されるなど、見た目の可愛さと実用性の両面で反響をいただいています。

一見すると、コスメコンパクトのようなきらめくデザイン。

しかし開くと、ファンとして使えるギャップがあり、「可愛いのに実用的」という点が注目されています。

SNS上でも以下の声が寄せられています。

「このハンディファン可愛すぎない？」

「見た目も可愛くて持っているだけでテンションが上がる」

「コンパクトなのにしっかり涼しい」

ミラハナファンは、anan 2026年5月23日発売 2497号、CanCam 2026年7月号に掲載されました。

また、雑誌では夏の暑さ対策アイテムや、通勤スタイルにもなじむ持ち歩きアイテムとして紹介されています。

SNSでの反響や雑誌掲載を通じて、ミラハナファンは“涼むための道具”にとどまらない、夏の気分を上げる持ち歩きアイテムとして広がりを見せています。

3. 暑い日のおでかけ後に。3WAY仕様

ハンディ・首かけ・卓上の3WAYで使える仕様です。角度は180°無段階調整。好きな向きで風を届けられます。

ミラハナファンは、ハンディ・首かけ・卓上の3WAY仕様です。

手に持って使うのはもちろん、付属のストラップで首にかけたり、テーブルに置いて使ったりできます。

角度は180°無段階で調整可能。

外遊びのあと、カフェやフードコートで休憩する時にも、シーンに合わせて風を届けられます。

4. ミラー・リングライト付き。外出先の身だしなみチェックにも

ミラーとリングライト付き。外出先でも身だしなみをさっと確認できます。

ふたを開くと、ミラーが現れるコンパクト型デザイン。

さらにリングライトも搭載しているため、外出先での身だしなみチェックにも便利です。

メイク直しや前髪の確認など、ちょっと鏡を見たい時にも活躍します。

ファン・ミラー・ライトをひとつにまとめた、夏のおでかけバッグに入れておきたいアイテムです。

楽天市場：7月1日10時から24時間限定、クーポン適用後1,570円に

セール期間：2026年7月1日（水）10:00 ～ 7月2日（木）9:59

通常価格：2,998円（税込）

タイムセール価格：2,570円（税込）

クーポン適用後価格：1,570円（税込）

※1,000円OFFクーポン適用時

楽天市場でクーポンを獲得 :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VlhPTC1RUzRCLUFGOUYtSkJKNA--&rt=

また、本製品はAmazon公式ストアでも好評販売中です。不定期でお得な限定セールやキャンペーンを随時開催しております。

■ BELLEMONDについて

Amazon公式ストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/5EC5D29D-1BFA-47B1-8AA7-386A9DFC64C7?channel=PRT-B1768-260701B

BELLEMOND（ベルモンド）は、iPadフィルムやスマホアクセサリーを中心に、多くのお客様に「使ってよかった」と思っていただける製品を展開するライフスタイルブランドです。

2025年以降は、扇風機・日傘・アロマディフューザーなど、より多くのシーンに寄り添う製品を通じて、100万人のユーザーとつながるブランドを目指しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/378CB368-6A7C-4B49-A2F6-92511350DFE6?channel=PRT-brand

楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/mobile123/

【BELLEMOND公式メディア】

BELLEMOND公式サイト：https://www.bellemond.jp

tiktok：https://www.tiktok.com/@bellemond_official

YouTube ：https://www.youtube.com/@bellemond_official

X：https://x.com/bellemond_jp

Instagram：https://www.instagram.com/bellemond_official_/

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋 良介 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/