【NEW OPEN】「買取専科 コープ川口西店」が6月27日(土)埼玉県川口市にオープン！
株式会社SENKA
買取専科 コープ川口西店 店舗外観
接客ブース
買取専科 コープ川口西店 店舗外観
買取専科 コープ川口西店が6月27日(土)にオープンいたしました。
埼玉県川口市周辺で貴金属買取・ダイヤモンド、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、買取専科 コープ川口西店までお気軽にご相談ください！
金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取りさせていただきます！
接客ブース
古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前にぜひご相談ください！
どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。
他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取り可能です！
今ならオープン記念として以下のキャンペーンを実施しております。
オープン記念キャンペーン
ご成約された方全員に通常買取金額より買取金額最大30％UP！
※最大30％UPキャンペーンは上限5万円となります。またインゴットや一部金貨は対象外となります。
キャンペーン適用条件は店頭スタッフまたはお電話にてお問合せください。
キャンペーンは6/27(土)～7/5(日)の期間限定です。
この機会にぜひご利用ください！
※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。
店舗情報
店舗名：買取専科 コープ川口西店
住所：〒332-0015 埼玉県川口市川口5-11-2 コープ川口西店2階
アクセス：JR「川口駅」より 徒歩10分
営業時間：10:00～19:00
定休日：年中無休
電話番号：070-9221-5725
URL：https://kaitori-senka.co.jp
※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。