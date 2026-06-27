【NEW OPEN】「買取専科 コープ川口西店」が6月27日(土)埼玉県川口市にオープン！

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株式会社SENKA




買取専科 　コープ川口西店　店舗外観

買取専科 コープ川口西店が6月27日(土)にオープンいたしました。


埼玉県川口市周辺で貴金属買取・ダイヤモンド、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、買取専科 コープ川口西店までお気軽にご相談ください！



金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取りさせていただきます！



接客ブース

古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前にぜひご相談ください！


どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。


他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取り可能です！


今ならオープン記念として以下のキャンペーンを実施しております。



オープン記念キャンペーン




ご成約された方全員に通常買取金額より買取金額最大30％UP！


※最大30％UPキャンペーンは上限5万円となります。またインゴットや一部金貨は対象外となります。


キャンペーン適用条件は店頭スタッフまたはお電話にてお問合せください。



キャンペーンは6/27(土)～7/5(日)の期間限定です。


この機会にぜひご利用ください！



※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。


ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。




店舗情報



店舗名：買取専科 コープ川口西店


住所：〒332-0015　埼玉県川口市川口5-11-2　コープ川口西店2階


アクセス：JR「川口駅」より　徒歩10分


営業時間：10:00～19:00


定休日：年中無休


電話番号：070-9221-5725


URL：https://kaitori-senka.co.jp


※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。