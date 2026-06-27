九州初上陸！カプセルトイメーカー10周年記念展、本日6月27日(土)より開幕！

株式会社Qualia

カプセルトイメーカー・株式会社Qualia(本社：東京都豊島区、代表取締役：小川勇矢)は、設立10周年を記念し、初の展覧会「Qualia10周年記念展」を2026年6月27日(土)より開催いたします。限定グッズや限定カプセルトイの先行展開など、多くの方にお楽しみいただける内容となっています。

Qualiaは「ワクワクするものづくり」を信念に、限られたカプセルの中で、びっくり箱のような驚きと喜びを届ける商品を展開するカプセルトイメーカーです。

代表例として、Xにおいて約1,200万PVを記録した「酔いスキーマスコットフィギュア」や、発売以降再販を重ねている人気商品「わけあいっこマスコットフィギュア」など、数々のオリジナルヒット商品を展開してきました。 また、ぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」においては、カプセルトイ発のオリジナルキャラクターとして、POPUPや絵本化など、さまざまな企画を展開し、幅広い層のファンを獲得しています。

そしてこの度、Qualiaは2026年に設立10周年を迎えます。

これを記念し、池袋での開催が好評を博した初の展覧会「Qualia10周年記念展」を、福岡PARCO 本館5階 PARCO FACTORYにて、2026年6月27日(土)から7月12日(日)まで開催いたします。

これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、

Qualiaがこれまで届けてきた「カプセルトイ」の世界観をぜひお楽しみください！

開催概要

タイトル：Qualia10周年記念展

会 場 ：福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY(福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡PARCO本館5F)

会 期 ：2026年6月27日(土)～7月12日(日)10:00-20:30 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場

入場料 ：大人1000円、小学生500円

※未就学児無料 ※障がい者手帳ご提示で介護者１名様のみ無料(ご本人は有料）

※入場特典のお渡しは有料入場者のみとなります

※混雑時は入場規制等行う場合がございます

主 催 ：株式会社パルコ / 株式会社Juice

協 力 ：株式会社Qualia

PARCO FACTORY：https://fukuoka.parco.jp/event/detail/?id=37501

先着100名様限定！福岡限定にっこりーノステッカーをプレゼント！

Qualia10周年記念展の開催を記念して、「福岡限定にっこりーノステッカー」を先着100名様にプレゼントする限定企画「Qualia10周年記念！カプセルトイめぐり in 福岡PARCO」を同時開催いたします。ここでしか手に入らない限定デザインのステッカーを、Qualia10周年記念展にお越しの際にぜひゲットしてください！

イベント概要

■入手方法

「Qualia10周年記念展」の入場チケット(半券)を福岡PARCO館内の対象店舗にてスタッフへご提示いただくと、福岡限定にっこりーノステッカーを1枚プレゼントいたします。

■対象店舗

・アニメイト 本館8F

・天神キャラパーク 本館8F

・ぼくらリンク 本館5F

※配布はなくなり次第終了となります。

※配布終了時には、福岡PARCO公式X、Instagramにてお知らせいたします。

※半券チケット1枚につき、ステッカー1枚のお渡しとなります。

※転売はご遠慮ください。

※店舗情報は福岡PARCO公式サイトをご覧ください。https://fukuoka.parco.jp/

たくさんのご参加をお待ちしております♪

見どころ

・歴代200点以上のカプセル商品の展示

会場へ足を踏み入れると、これまでに販売された200点以上の歴代アイテムが通路の両側にずらりと並びます。懐かしのアイテムはもちろん、普段なかなか目にすることのできないアイテムも登場し、見ているだけでワクワクする空間が広がります。

・ネコのペンおき(R) フォトスポット

コロナ禍のおうち時間をきっかけに、SNSで大きな話題を呼んだQualiaの代表作「ネコのペンおき(R)」が巨大サイズになって登場！ぜひ記念撮影をお楽しみください。

・にっこりーノ特設展示スペース

ファン必見！Qualiaのぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」の特設展示スペースが登場。

3周年を迎えた「にっこりーノ」の歩みを紹介するほか、にっこりーノ選抜総選挙で2年連続1位に輝いた「タコさんウィンナー」の巨大モニュメントを展示します。

そのほか、人気商品「わけあいっこ」の制作過程や会場限定カプセルトイ販売、豪華景品を狙えるゲーム「玉入れポン！」などもお楽しみいただけます。

限定販売

・実際に回せるカプセルトイは約170面！

新作9種類を加えた100種類以上の商品をご用意しています。ラインアップは過去に販売した商品からセレクト。どんな商品が並ぶかは会場に来てからのお楽しみ！

・にっこりーノ モンスターカプセル

全長約200cm！見上げるほど大きな巨大カプセルマシン「モンスターカプセル」が初登場！

1回1,500円で、「ブランケット」や「シェル型ポーチ」などの豪華にっこりーノグッズをゲットできます。この機会にぜひお楽しみください。

ご利用方法：入場後、会場内レジにてコインをご購入ください。売り場スタッフへコインをお渡しいただくことで、ご参加いただけます。

豪華景品 イメージ画像

・会場限定グッズ

「ネコのペンおき」「神獣ベコたち」が、約2倍サイズのソフビフィギュアとして登場！

また、「にっこりーノ」もQualiaカラーのライトブルー生地を使用した特別仕様のぬいぐるみとして展開予定。10周年を記念したクリアファイルやステッカーもご用意しております。

ねこのペンおき・神獣ベコ ソフビマスコットフィギュアにっこりーノ Qualiaカラーぬいぐるみ タコさんウィンナー・クリームソーダQualia 10周年 A4クリアファイル、ステッカー

新作カプセルトイ

10周年を記念した限定カプセルトイや、Qualia看板シリーズの新作を一足先に販売いたします。

さらに、“チャラ社長”（Qualia代表）まで、まさかのカプセルトイ化…！？

ここでしか手に入らない特別なラインナップを、ぜひ会場でチェックしてください。

イメージ画像ゴースティースタンドフィギュア神獣ベコたち ケルベコス祝祭編じょせまる ばぶ マスコットフィギュア10thチャラ社長としろメガネのぬいぐるみにっこりーノ おふとんマスコットにっこりーノ 流れ星のぬいぐるみにっこりーノ 缶ミラーコレクション

Qualia公式YouTubeのグッズも新登場！？

さらに、Qualia公式YouTubeチャンネル『クオリアらしさチャンネル』でお馴染みの「チャラ社長(Qualia代表)」と「しろメガネ」のオリジナルグッズ（Tシャツ・トートバッグ・缶バッチ・ステッカー）も多数取り揃え、数量限定で販売いたします！ぜひこの機会にお買い求めください。

みなさんのたくさんのご来場お待ちしております♪

会社概要

【会社名】株式会社 Qualia（クオリア）

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階

【代表者】代表取締役 小川 勇矢

【事業内容】玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業代行業務。

【公式SNS】

公式HP

https://qualia-45.jp/

Youtube

https://www.youtube.com/@qualia45

公式X（旧Twitter）

https://x.com/Qualia_45_

公式Instagram

https://www.instagram.com/qualia45/?locale=ja_JP