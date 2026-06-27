「和食麺処サガミ 御園座ご招待キャンペーン」開催！8月22日 御園座 ブロードウェイ ミュージカル『ピーター・パン』など合計1,000名様が当たる

株式会社サガミホールディングス

株式会社サガミホールディングスのグループ企業であるサガミレストランツ株式会社（本社：愛知県名古屋市守山区、代表取締役社長：鷲津 年春）は、日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝を込め、2026年7月1日（水）から7月31日（金）までの期間、愛知県・岐阜県・三重県のサガミ店舗にて大規模なプレゼントキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、2026年8月22日（土）に御園座（名古屋市中区）にて上演されるブロードウェイ ミュージカル『ピーター・パン』のペアチケットをはじめ、豪華賞品を合計1,000名様にプレゼントいたします。

目玉となる「御園座ご招待券」では、山崎玲奈さん（ピーターパン役）や内海啓貴さん（フック船長役）ら豪華キャストが出演する注目の舞台（昼の部 11時開演）に、50組100名様をご招待いたします。さらに、全国のサガミグループ店舗でご利用いただける「サガミお食事券 1,000円分」も900名様に当たります。

ご家族での夏休みの思い出作りに、サガミでの食事が特別な体験へとつながるこの機会に、ぜひ奮ってご応募ください。

■ 7月1日～7月31日 サガミ店舗にてキャンペーンを実施観戦チケットやサガミお食事券などが当たる！

キャンペーン期間： 2026年7月1日（水）～ 7月31日（金）

応募方法： 店内での飲食後、3,000円（税込）以上のレシートを応募用紙（※『御園座招待CP応募用紙に貼り、必要事項をご記入の上、愛知県・岐阜県・三重県のサガミ店頭設置の応募箱へ投函してください。

【賞品内容（合計1,000名様）】

１.御園座ご招待券（50組100名様）

対象公演：2026年8月22日（土） 昼の部 11:00開演

会場：御園座（愛知県名古屋市中区栄1-6-14）

演目：ブロードウェイ ミュージカル『ピーター・パン』

（主催：御園座、中日新聞社 / 企画制作：ホリプロ / 特別協賛：青山メインランド）

２.サガミ賞（900名様） サガミお食事券（1,000円分）

■ 本キャンペーンの目的本企画は、歴史ある劇場「御園座」での素晴らしいエンターテインメント体験を通じて、地域のお客様へ日頃の感謝を伝える取り組みです。美味しい食事のひとときと、ミュージカル観劇という感動の体験をセットで提供し、地域社会を元気に盛り上げてまいります。

【和食麺処サガミのこだわり】

東海地方を中心に、関東、関西、北陸で167店舗を展開しております。挽きたて、打ちたて、湯がきたての“三たて”にこだわり、全店舗に石臼を設置し毎日そば粉を挽いています。

そば・うどんなどの「麺料理」、みそ煮込、手羽先などの「なごやめし」、四季折々の素材を活かした「和膳」など、幅広いメニューを取り揃えております。

テイクアウト専用麺、うどん、きしめん、更科そば（海外産そば粉使用）は弊社工場にて製造しております。

■石臼挽き国産そば

厳選素材「国産そば」を「挽きたて」「打ち立て」「湯がきたて」にこだわり、毎日店頭の石臼でそばの実を挽き、毎日かかさず店頭で製麺し、注文のたびに湯がくことを全店行っています。

店内製麺だから感じる「香り・喉ごし」が自慢の逸品です。

■みそ煮込

販売数日本一※の名古屋名物「みそ煮込」。秘伝の味噌は、赤・白・八丁味噌の黄金バランスが味の決め手。

みそ煮込専用麺を生麺から煮込むことで独自の風味、コシを引き出します。味噌の効能は、「味噌は医者いらず」と言われる程、栄養価が高いとされています。※レストラン部門

■手羽先

サガミ不動の人気No.1の一品メニュー「自慢の手羽先」。その味は認められた味で、2018年手羽先サミットで殿堂入り認定を受けた逸品。タレ・塩・旨辛より選べて、パリッとした皮とジューシーな肉の味わいが人気の商品です。

■白寿真鯛０(ゼロ)

白ごま由来のセサミンで、「美味しさ」と「健康」を両立。水産資源を一切使用せず、植物性たんぱく質を原料とした飼料で育てた真鯛です。

■自社工場製品『細うどん』

サガミの冷たいうどんは、愛知県産の小麦粉「きぬあかり」をブレンドし、のど越しともちもち感を楽しめる『細うどん』を使用しています。

ホームページ：https://www.sagami.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/sagamiholdings/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/sgm_restaurants

Instagram：https://www.instagram.com/sgm_restaurants/

サガミアプリ：https://misesystem.com/store/?u=NA2200719(https://misesystem.com/store/?u=NA2200719)

【記載内容に関するお問合せ】

サガミレストランツ株式会社 価値創造支援部 企画・販促チーム

担当：朝比 TEL：052-737-6000

E-mail：f_asahi@sagami.co.jp

～心ほどけるおいしさを～ 今日もサガミで「おいしい“ね”」があふれてる