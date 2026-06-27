【あみやき亭中部地区店舗】6月29日「肉の日」限定企画！希少部位「黒毛和牛ヒレサイド」を特別価格580円（税込638円）で販売！

株式会社あみやき亭黒毛和牛ヒレサイド

普段はなかなか味わえない黒毛和牛の希少部位を、肉の日だけの特別価格でご提供。

焼肉好きのお客様に、上質な和牛の魅力を気軽にお楽しみいただける一日限定企画です。

黒毛和牛「ヒレサイド」とは

ヒレサイドは、ヒレの付け根部分にあたる希少部位です。

ヒレならではのやわらかさに加え、適度な噛み応えがあり、噛むほどに黒毛和牛の濃厚な旨みが広がります。

一部すじを含む部位ではありますが、その食感も含めて楽しめる通好みの逸品です。

脂のしつこさが少なく、赤身の旨みをしっかり感じられるため、幅広い年代のお客様におすすめです。

肉の日だけの特別価格

通常ではご提供機会の少ない黒毛和牛の希少部位を、6月29日（月）限定で特別価格にて販売いたします。

黒毛和牛 ヒレサイド

・販売価格：580円（税込638円）

・販売日：2026年6月29日（月）限定 数量限定販売

・販売店舗：あみやき亭 中部地区店舗全店（愛知・岐阜・三重・滋賀県の店舗）

※店舗により販売数量が異なります。

※売り切れの際はご了承ください。

肉の日を通じて「ちょっと贅沢な焼肉体験」を

あみやき亭では、毎月29日の「肉の日」に合わせ、お客様に焼肉の楽しさと価値ある商品をご提供する企画を実施しております。

今回は黒毛和牛の希少部位「ヒレサイド」を通じて、普段より少し贅沢な焼肉体験をお楽しみいただける機会をご用意いたしました。

ぜひこの機会に、黒毛和牛ならではの上質な旨みをご堪能ください。

■会社概要

株式会社あみやき亭

“食”の力で、日本一“家族の思い出”をつくる会社へ。

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/