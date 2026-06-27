アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』POP UPコーナーが開催中！“チャイナ”テーマの描き下ろしビジュアル＆グラフアート使用の新作グッズが登場!!

株式会社Ａ３

アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』のPOP UPコーナーが、eeo Store 池袋本店 POP UP スペースにて開催中！ 2026年6月27日(土)から新作グッズの販売が店頭でスタートしたほか、通販サイト「eeo Store online」でも好評発売中です。

今回の新作グッズには、チャイナ衣装に身を包んだレゴシ、ハル、ルイ、ジュノたちの新規描き下ろしビジュアルをはじめ、デフォルメされたキャラクターたちが愛らしいA3オリジナルデザインの“GraffArt”（グラフアート）を使用したアイテムが登場！

作品の魅力を凝縮した新作アイテムの数々を、購入特典情報とあわせてご紹介します!!

▼通販でのご注文はこちらから！▼

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https://eeo.today/store/101/title/6092?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1163(https://eeo.today/store/101/title/6092?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1163)

【販売情報（店頭／通販）】

＜通販＞

2026年5月29日(金)～

＜店頭販売＞

2026年6月27日(土)～7月9日(木)

＜販売場所＞

・eeo Store 池袋本店 POP UP スペース

・eeo Store online（通販）(https://eeo.today/store/101/title/6092?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1163)

グッズ一覧

【描き下ろしビジュアル】

・缶バッジ（全8種）※ブラインド商品

・アクリルキーホルダー（全8種）※ブラインド商品

・キャラクリアケース（全1種）

・アクリルスタンド（全4種）

・アクリルアートボード（全1種）

【GraffArt】

・缶バッジ（全7種）※ブラインド商品

・アクリルぷちスタンド（全7種）※ブラインド商品

・キャラクリアケース（全1種）

※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットをご用意しています。

購入特典はイラストカード（全5種）

アニメ『BEASTARS』新商品を含めて関連商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてイラストカード（全5種）を1枚プレゼントします（※特典はなくなり次第終了）。

缶バッジ（描き下ろしビジュアル）

■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]4,400円（税込）

缶バッジは、大きさおよそ5.7cm。キャラクターのお顔や上半身をクローズアップしているので、レゴシやハルたちのさまざまな表情がより見やすくなっています！

アクリルキーホルダー（描き下ろしビジュアル）

■価格：[単品]880円（税込）／[コンプリートセット]7,040円（税込）

大きさおよそ6.5cm×6.5cm以内のアクリルキーホルダーは、カバンやポーチに付ければオシャレなワンポイントになるほか、私物の目印としてもぴったり！

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キャラクリアケース（描き下ろしビジュアル）

■価格：900円（税込）

A5サイズ（およそ15cm×21cm）以内の用紙がしまえる硬質クリアケース。特典イラストカードの保管はもちろん、イベントのチケットを持ち歩くためのチケットホルダー代わりとしても重宝します。

アクリルスタンド（描き下ろしビジュアル）

※画像は一例です。

■価格：各1,980円（税込）

縦横最大15cmのアクリルスタンドは、キャラクターの全身姿をバッチリ見ることができる眼福アイテム。チャイナ衣装のデザインや個性あふれるポーズなど、すみずみまでチェックしてみてください！

※アクリルスタンドのサイズは、デザインによって異なります。

アクリルアートボード（描き下ろしビジュアル）

■価格：2,750円（税込）

大きさおよそ18.2cm×18.2cmのアクリルアートボードは、テーブルの上や棚などに立てて飾れる台座付き。お好きな場所に置いて、4匹が勢ぞろいした豪華ビジュアルをじっくり鑑賞しましょう！

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缶バッジ（GraffArt）

■価格：[単品]550円（税込）／[コンプリートセット]3,850円（税込）

GraffArtの缶バッジには、ジャック、ゴウヒン、ピナも登場！ 描き下ろしの缶バッジと一緒にカバンに付けたり、並べてコレクションしたりするのもおすすめ♪

アクリルぷちスタンド（GraffArt）

■価格：[単品]935円（税込）／[コンプリートセット]6,545円（税込）

およそ7cmの“ぷち”サイズが可愛らしいアクリル製スタンドです。デスク周りなどのちょっとしたスペースに飾って、グラフアートならではのキュートなキャラクターたちに癒されてみませんか？

※アクリルぷちスタンドのサイズは、デザインによって異なります。

キャラクリアケース（GraffArt）

■価格：900円（税込）

A5サイズ対応のキャラクリアケースはしっかりとした作りなので、実用的に使うだけでなくインテリアとしてお部屋に立てかけておくのも◎

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(C)板垣巴留（秋田書店）／東宝

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus