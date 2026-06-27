魔法戦隊マジレンジャー 前日の20周年記念イベントに続き、『魔法戦隊マジレンジャー×デカレンジャー』のコメンタリー上映が8月2日（日）にクールジャパンパーク大阪にて開催決定！
本公演限りの特別なコメンタリー上映を開催！
「MAGIRANGER MEETS DEKARANGER 2大戦隊のスーパークールコラボレーション！
魔法家族と宇宙警察がタッグを組んだ！マジで決めるぜ！ジャッジメント!!
2戦隊の異なるテイストのアクション・バトル、そして宇宙警察と魔法の力がどのように合わさるかが見所！
今回の上映会では、両戦隊を代表して、松本寛也（小津翼／マジイエロー役）と、さいねい龍二（赤座伴番／デカレッド役）による生コメンタリー上映が実現！『魔法戦隊マジレンジャーVSデカレンジャー』の撮影当時の思い出はもちろん、20年の時を経た今だからこそ語れる貴重なエピソードや裏話など、ここでしか聞くことのできないトークをお届けします。
作品を愛するファン必見のプレミアムイベント。この特別な機会を、どうぞお見逃しなく！
イベント概要
【イベント公演名】
『魔法戦隊マジレンジャーＶＳデカレンジャー』Ｖシネマ祝２０年！
松本寛也×さいねい龍二と観る生コメンタリー上映！
開催日：8月2日（日）
1公演目／10:30 開場 11:00 開演
2公演目／13:00 開場 13:30 開演
出演：松本寛也 （小津翼/マジイエロー）
さいねい龍二 （赤座伴番 / デカレッド）
(C)2005 テレビ朝日・東映AG・東映ビデオ・東映
松本寛也
（小津翼/マジイエロー）
さいねい龍二
（赤座伴番 / デカレッド）
会場：クールジャパンパーク大阪 ＷＷホール
（大阪府大阪市中央区大阪城3-6）
料金：【特別席】 2,500 円（前方確約席）
【一般席】 1,000 円
※価格は税込です。
主 催：東映エージエンシー
協 力：東映ビデオ・クールジャパンパーク大阪
【公演紹介・チケット購入サイト】
https://www.udo.jp/shows/magideka2026
本イベントに関するお問い合わせ先▼
tagkansai_event@toeiad.jp
チケット販売スケジュール
6月27日（土）10:00～より一斉発売開始となります。
https://www.udo.jp/shows/magideka2026