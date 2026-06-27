魔法戦隊マジレンジャー　前日の20周年記念イベントに続き、『魔法戦隊マジレンジャー×デカレンジャー』のコメンタリー上映が8月2日（日）にクールジャパンパーク大阪にて開催決定！

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株式会社東映エージエンシー

本公演限りの特別なコメンタリー上映を開催！

「MAGIRANGER　MEETS　DEKARANGER　2大戦隊のスーパークールコラボレーション！
魔法家族と宇宙警察がタッグを組んだ！マジで決めるぜ！ジャッジメント!!
2戦隊の異なるテイストのアクション・バトル、そして宇宙警察と魔法の力がどのように合わさるかが見所！
　今回の上映会では、両戦隊を代表して、松本寛也（小津翼／マジイエロー役）と、さいねい龍二（赤座伴番／デカレッド役）による生コメンタリー上映が実現！『魔法戦隊マジレンジャーVSデカレンジャー』の撮影当時の思い出はもちろん、20年の時を経た今だからこそ語れる貴重なエピソードや裏話など、ここでしか聞くことのできないトークをお届けします。



作品を愛するファン必見のプレミアムイベント。この特別な機会を、どうぞお見逃しなく！



イベント概要


【イベント公演名】


『魔法戦隊マジレンジャーＶＳデカレンジャー』Ｖシネマ祝２０年！


松本寛也×さいねい龍二と観る生コメンタリー上映！


　


開催日：8月2日（日）


　　　　1公演目／10:30 開場　11:00 開演


　　　　2公演目／13:00 開場　13:30 開演



出演：松本寛也 （小津翼/マジイエロー）


　　　さいねい龍二 （赤座伴番 / デカレッド）





(C)2005 テレビ朝日・東映AG・東映ビデオ・東映


松本寛也

（小津翼/マジイエロー）




さいねい龍二

（赤座伴番 / デカレッド）




会場：クールジャパンパーク大阪 ＷＷホール


　　（大阪府大阪市中央区大阪城3-6）



料金：【特別席】　2,500 円（前方確約席）


　 　【一般席】　1,000 円


※価格は税込です。



主　催：東映エージエンシー


協　力：東映ビデオ・クールジャパンパーク大阪



【公演紹介・チケット購入サイト】


https://www.udo.jp/shows/magideka2026



本イベントに関するお問い合わせ先▼


tagkansai_event@toeiad.jp


チケット販売スケジュール

6月27日（土）10:00～より一斉発売開始となります。


https://www.udo.jp/shows/magideka2026