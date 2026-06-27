「麗人uno!周年記念フェア」が開催＆新作グッズも登場！　5名の豪華作家陣による新規描き下ろしイラストはファン必見!!

株式会社Ａ３

竹書房の人気BLレーベル「麗人uno!」の周年を記念し、「麗人uno!周年記念フェア」を2026年6月27日(土)からeeo Store 池袋本店にて開催。新作グッズを販売いたします（※通販でもお取り扱い中）。

本フェアには、やまこ先生、とのまろ先生、頼長先生、雪詠さな先生、小坂つん先生ら5名の豪華作家陣が勢ぞろい。各作家の描き下ろしイラストなどを使用した新作グッズのほか、購入特典も用意されています。ぜひこの機会にチェックを！

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「麗人uno!周年記念フェア」開催概要

■店頭販売期間：2026年6月27日(土)～7月10日(金)

■開催場所：eeo Store 池袋本店

■通販：「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/7881?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1166)からも各種グッズをご購入いただけます

【参加作品】

■やまこ先生『オレの童貞が捨てらんねえ！』

■とのまろ先生『最愛のヴェノム』

■頼長先生『シュガードラッグ』

■雪詠さな先生『だからお願い好きだと言って』

■小坂つん先生『フェイク・スイートホーム』

【グッズ一覧】

■アクリルカード（描き下ろし＆公式イラスト／全5種×5作品）

■アクリルスタンド（描き下ろしイラスト／全5種）

■アクリルキーホルダー＆缶バッジセット（描き下ろしイラスト／全5種）

■キャラクリアケース（描き下ろしイラスト／全3種）

■アクリルアートボード（描き下ろしイラスト／全2種）

※アクリルカードはブラインド商品となっており、作品ごとにランダムで1種が当たる単品、または全種がそろうコンプリートセットの2通りから購入方法をお選びいただけます。なお、1セットでコンプリート可能です。

推しカプへのトキメキが止まらない…！ 見ごたえ抜群のグッズが登場

「麗人uno!周年記念フェア」にあわせて発売される新作グッズには、やまこ先生、とのまろ先生、頼長先生、雪詠さな先生、小坂つん先生の描き下ろしイラストを中心に使用しています。

各先生のこだわりや繊細な筆致、色使いを近い距離でじっくりと眺めることができるグッズはマストバイ！ また、公式イラストを使用したグッズもあるので、お部屋に先生ごとのグッズ展示コーナーを作りたくなるかも？

そんな見ごたえ＆飾りごたえ抜群なグッズの一部を写真でご紹介します!!

ぜひお手元で、たっぷりとご堪能ください♪

【通販も対象】購入特典はイラストカード（全5種）

「麗人uno!周年記念フェア」商品を1会計2,200円（税込）お買い上げごとに、購入特典としてイラストカード（全5種）をランダムで1枚プレゼント。ここでしか手に入らない限定品となりますので、ぜひコンプリートを目指して集めてみてください！

※店頭販売、および通販でのご購入が対象となります。

※特典はランダム配布につき、絵柄はお選びいただけません。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

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アクリルカード

やまこ先生『オレの童貞が捨てらんねえ！』（全5種）

とのまろ先生『最愛のヴェノム』（全5種）

頼長先生『シュガードラッグ』（全5種）

雪詠さな先生『だからお願い好きだと言って』（全5種）

小坂つん先生『フェイク・スイートホーム』（全5種）

■価格：[単品]各690円（税込）／[コンプリートセット]各3,450円（税込）

約7cm×9cmのアクリルカード。やや厚みがあるため、そのまま棚に立てかけて飾れます！

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アクリルスタンド

■価格：各1,980円（税込）

ドレスアップした推しカプたちをじっくり堪能できる、存在感抜群のアクスタです♪

アクリルキーホルダー＆缶バッジセット

やまこ先生『オレの童貞が捨てらんねえ！』（全1種）

とのまろ先生『最愛のヴェノム』（全1種）

頼長先生『シュガードラッグ』（全1種）

雪詠さな先生『だからお願い好きだと言って』（全1種）

小坂つん先生『フェイク・スイートホーム』（全1種）

■価格：各1,430円（税込）

缶バッジとアクリルキーホルダーが1セットになった贅沢なアイテム。キャラクターたちの美麗なお顔が映えるデザインなので、コレクションにもぴったりです◎

キャラクリアケース

■価格：各900円（税込）

購入特典のポストカードやファンレターなど、A5サイズ（14.8cm×21cm）以内の紙類を収納・持ち運びできる硬質クリアケースです。サイン会やコラボカフェでも大活躍します！

アクリルアートボード

■価格：各3,850円（税込）

卓上を華やかに彩ってくれるA5サイズの置き型アイテム。台座付きで飾りやすいのも嬉しいポイント♪

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＜参加作品 原作情報＞

■『オレの童貞が捨てらんねえ！』著者：やまこ

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10152226.html

■『最愛のヴェノム』著者：とのまろ

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10136995.html

■『シュガードラッグ』著者：頼長

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10085855.html

■『だからお願い好きだと言って』著者：雪詠さな

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10168082.html

■『フェイク・スイートホーム』著者：小坂つん

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158240.html

＜関連リンク＞

■[麗人／麗人uno!]編集部 公式X

https://x.com/reijin_editor

■[麗人／麗人uno!]編集部 公式Bluesky

https://bsky.app/profile/reijin-editor.bsky.social

■竹書房BL通信（麗人・麗人uno!・Qpa・ラヴァーズ文庫レーベルを紹介する、竹書房ボーイズラブ総合オフィシャルサイト）

https://bl.takeshobo.co.jp/uno/

(C)やまこ/竹書房

(C)とのまろ/竹書房

(C)頼長/竹書房

(C)雪詠さな/竹書房

(C)小坂つん/竹書房

株式会社A3

【会社概要】

社名：株式会社A3（エースリー）

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store：https://eeo.today/store/101/

eeo Media：https://eeo.today/media/

推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus