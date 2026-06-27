【プロ野球 レジェンドによる野球教室を開催！】FIT-EASY岐阜河渡店　中日ドラゴンズOB川上憲伸さん来店イベントを開催しました！

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市、以下：当社）は、2026年6月20日（土）「FIT-EASY岐阜河渡店」にて、中日ドラゴンズOBで野球評論家の川上憲伸さんをお招きし、子どもから大人までを対象とした「野球教室」をはじめ、「トークショー・サインお渡し会」を開催しました。当クラブの会員様に指導する 元中日ドラゴンズ・野球評論家 川上憲伸さん @FIT-EASY岐阜河渡店当クラブの会員様に指導する 元中日ドラゴンズ・野球評論家 川上憲伸さん @FIT-EASY岐阜河渡店

◆イベント概要

開催日時：2026年6月20日（土）10:00～15:50

会場：FIT-EASY岐阜河渡店（岐阜市河渡3丁目37-38）

イベント内容：

・第1部「野球教室・中学生以下の部」：１.10:00～11:00 ２.11:10～12:10

・第2部「野球教室・一般の部」：３.13:00～14:00 ４.14:10～15:10

・第3部「トークショー・サインお渡し会」５.15:25～15:50

現役時代、代名詞のカットボールを武器に中日ドラゴンズのエースとして活躍し、チームの垣根を超え、多くのプロ野球ファンに愛された川上憲伸さんとフィットイージーで交流することができる貴重な機会となりました。

事前応募で当選した当クラブの会員様や地元の少年野球チーム所属する子どもから大人まで約150名（同伴者含む）が参加し、参加者からの「球速を上げるためにはどうしたらよいか」や「肩に痛みがある中でどのようなストレッチやトレーニングをすればよいか」などの質問や疑問に、川上さんが参加者それぞれの身体に合った方法で、当クラブの「FIT-BASEBALL」のラプソードを活用しながら指導いただきました。

▼参加者からの生の声（一部抜粋）

・「直接、憲伸さんに指導していただき、投げ方がよくなりました」（親：30代、息子：小4）

・「指導が的確で、周りの子どもたちもすぐに吸収し改善されていて、言語化する上手さにも感動しました」（親：40代、息子：小6）

・「フォームを褒めていただきとても嬉しかったです。 草野球からピッチャーを始めましたが川上憲伸さんのような絶対的エースになれるように頑張ります！ 」（30代男性）

▼爆笑必至！ファン必見のトークショーの開催トークショーサインお渡し会

野球教室の後に開催したトークショーでは参加者の男性が持参した川上さんの大リーグ時代（アトランタ・ブレーブス）の名前・背番号入りユニフォームを、促される形で着用しながらイベントが進行するという微笑ましい一幕もありました。

「現役時代の裏話」や「現在の中日ドラゴンズを変えるためにはどうしたらよいか」などの質問にユーモアを交えながら回答しました。

さらに、川上さん“得意のものまね”も披露。元中日ドラゴンズの山本昌さんや岩瀬仁紀さんの投球フォームや試合中の仕草などを見事に再現し、会場を大いに盛り上げました。

イベント終了後、トークショーの当選者には、当社オリジナルのトートバッグに川上さんの直筆サインを入れて、手渡しいただきました。

◆FIT-EASY岐阜河渡店「FIT-BASEBALL」について

当クラブの「FIT-BASEBALL」では、全米や日本のプロ野球でもほとんどの球団が採用し、海外で活躍する選手も活用する投球分析デバイスRapsodoを導入。自身のピッチングのデータを詳細に分析、科学的根拠に基づいたトレーニングを行うことができます。

イベント会場となるFIT-EASY岐阜河渡店の「FIT-BASEBALL」ではピッチング・バッティングの測定が可能です。

またバッティングではティーにボールを置いて打つだけでなく、ブース内にバッティングマシンを導入しておりますので、マシン打撃での測定が可能となります。

FIT-BASEBALLブースの壁面に川上さんの直筆サイン

今後もプロアスリートや各スポーツ界の第一線で活躍した方々をお招きし、「FIT-BASEBALL」をはじめアミューズメントサービスを活用したイベントを開催してまいります。

当社は身体的な「健康」の枠を超え、心身の充実や豊かな人間関係など、人生を総合的に豊かにする「ウェルネス」の実現を目指しています。スポーツを通じた感動や交流というかけがえのない『ウェルネス体験』を積極的に提供し、皆様の活き活きとした毎日をサポートしていきます。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,357,449,180円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：320名 2026年4月30日現在

店 舗 数：282店舗 2026年6月27日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/（コーポレートサイト）