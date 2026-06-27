【初コラボ】森半×atelier京ばあむ、数量限定のコラボパフェを7月限定で販売

共栄製茶株式会社

天保7年（1836年）創業の老舗茶舗である共栄製茶株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：森下 康弘）が運営する「森半」は、京都土産の定番として親しまれている「京ばあむ」とのコラボレーションメニューを開発。2026年7月1日（水）から7月31日（金）まで、森半の２店舗で期間限定・数量限定で販売します。

森半×atelier京ばあむ 数量限定コラボメニュー

「京ばあむ」は、森半の宇治抹茶を使用して焼き上げられた、京都を代表するバームクーヘンです。

このたび、長年にわたり「京ばあむ」へ宇治抹茶を提供させていただいたご縁から、「atelier京ばあむ」とのコラボレーション企画が実現しました。

今回のコラボレーションでは、「京ばあむ」のしっとりとした食感と抹茶の豊かな風味を活かした限定パフェを２商品開発。京都・宇治の「TEA SQUARE MORIHAN」と大阪・梅田の「森半 TEA SQUARE 梅田」にて、それぞれ異なるメニューを展開します。

（左）moriパフェ京ばあむ / (右)追いがけ抹茶の京ばあむパフェ

１.moriパフェ京ばあむ | 提供場所「TEA SQUARE MORIHAN」

森半の創業地にあるお茶の施設「TEA SQUARE MORIHAN」では、「京ばあむ」の優しい甘さを引き立てたテイクアウトパフェ「moriパフェ京ばあむ」を販売します。 自家製の濃厚な抹茶アイスや抹茶生クリームを合わせ、中間層にも贅沢に「京ばあむ」をトッピング。爽やかなライムカスタードをアクセントに効かせ、夏にぴったりのすっきりとした味わいに仕上げました。

２.追いがけ抹茶の京ばあむパフェ | 提供場所「森半 TEA SQUARE 梅田」

阪急うめだ本店 地下2階「森半 TEA SQUARE 梅田」では、京ばあむを贅沢に1/6個使用した「追いがけ抹茶の京ばあむパフェ」を販売します。「京ばあむ」にホイップクリーム、森半の人気商品「抹茶くるる」を忍ばせて、店舗限定の「追いがけ抹茶の宇治抹茶ソフトクリーム」を乗せました。最初から最後まで、京ばあむのしっとり食感と抹茶の旨味をお楽しみください。

商品情報

商品名 ：moriパフェ京ばあむ

価格 ：テイクアウト 1,188円（税込）/ イートイン1,210円（税込）

販売期間：7月1日（水）～7月31日（金）

販売場所：TEA SQUARE MORIHAN 菓子工房

※毎日数量限定のため、売り切れの際はご容赦ください。

商品名 ：追いがけ抹茶の京ばあむパフェ

価格 ：990円（税込）

販売期間：7月1日（水）～7月31日（金）

販売場所：森半 TEA SQUARE 梅田

※毎日数量限定のため、売り切れの際はご容赦ください。

※梅田のラストオーダーは、 火曜日 18:30 / 水曜～月曜日 19:45 です。

TEA SQUARE MORIHANについて

TEA SQUARE MORIHAN 外観見る香る五感で楽しむお茶広場

「森半」の創業の地・京都小倉に誕生した「TEA SQUARE MORIHAN」。創業時から伝わる建物をリノベーションした心地よい空間で、新茶ハーバリウムの展示や、お茶の木が栽培されている中庭、抹茶の石臼挽き風景など”お茶を身近に感じる”体験を。蔵カフェでは、石臼挽き抹茶や焙じ茶を使ったここでしか味わえないスイーツもご用意。2022年には京都府宇治市の景観重要建造物に指定されました。

営業時間【店舗】9:30～17:30

【蔵カフェ】10:00～17:00（L.O16:30）

【菓子工房】10:00～17:00（L.O16:30）

定休日 日曜日（盆・年末年始の不定休あり）

アクセス 近鉄小倉駅から徒歩10分

電話番号 0774-51-0042

住所 〒611-0042 京都府宇治市小倉町久保78

公式Instagram @morihan_official(https://www.instagram.com/morihan_official/)

公式X @kyoeiseicha(https://x.com/kyoeiseicha)

森半 TEA SQUARE 梅田について

老舗茶舗「森半」の抹茶スタンド

60年以上愛され続ける名物「グリーンティー」をはじめ、上質な宇治抹茶を使用した抹茶ラテなどのテイクアウトドリンクをご用意。さらに、お好きなトッピングで楽しめる宇治抹茶ソフトクリームなど、抹茶メニューを豊富に取り揃えています。

営業時間 10:00～20:00

アクセス 阪急線 大阪梅田駅 直結

電話番号 06-6361-1381

住所 〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 B2

※梅田のコラボパフェのラストオーダーは、火曜日 18:30 / 水曜～月曜日 19:45です。

atelier京ばあむについて

2023年11月 京都市南区にオープン。ショップ・工場・カフェを併設し、随所に「京都」「抹茶」「バームクーヘン」を感じる仕掛けを盛り込んだ、京都最大級のお菓子のミュージアムです。

京ばあむを製造する様子は、2階の工場見学通路より無料で見学できます。抹茶のミニバームクーヘンを焼き上げる体験プログラムや季節限定のイベントなどを実施。

営業時間【1階ショップ・2階工場見学】 10:00～18:00

【3階カフェ】<平日>11:00～18:00（L.O.17:30）

<土日祝>10:00～18:00（L.O.17:30）

定休日 無休

アクセス 近鉄十条駅から徒歩10分

電話番号 075-585-3795

住所 京都市南区西九条高畠町１

公式Instagram @kyo_baum(https://www.instagram.com/kyo_baum/)

公式X @kyo_baum(https://x.com/kyo_baum)

森半（共栄製茶株式会社）

天保7年(1836年)、玉露・抹茶の産地として名高い宇治小倉の地に創業し日本茶の歴史とともに歩み続けてきました。長い歴史に裏打ちされた「品質へのこだわりと茶文化の継承」その精神を今も受け継ぎ、日本茶をはじめ、抹茶や粉末商品、抹茶スイーツなど時代の変遷と共に、より多くの方にお届けできるよう、伝統ある商品を大切にしながらも新しい商品を作り出しています。昭和初期には、現在の水出し緑茶の元祖である「氷茶」や関西のご当地ドリンクである「グリーンティー」の販売を開始し、その後も世界初の泡立つ抹茶オーレの製造・販売や国際的な認証の取得、お茶の体験広場「TEA SQUARE MORIHAN」をオープン。さらに、2025年春に京都府南山城にて荒茶工場（てん茶工場）を開設するなど今もなお革新的創造に挑戦し続けています。

会社概要

会社名 ：共栄製茶株式会社

設立 ：1940年6月11日

創業年 ：1836年

創業名 ：森半

代表取締役 ：森下 康弘

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満5丁目1番1号

資本金 ：4,500万円

公式サイト ：https://www.kyoeiseicha.co.jp/

公式オンラインショップ：https://www.tea-and-coffee.shop/

森半 Instagram ：https://www.instagram.com/morihan_official/

CHASTA Instagram ：https://www.instagram.com/chasta_newteapot/

森半 X（旧Twitter） ：https://twitter.com/kyoeiseicha/