令和の現役高校生に聞いた！名前の全てが“カタカナ”の有名人と言えば誰？ランキング！ １位はあの大物芸能人

株式会社ワカモノリサーチ

有名人の中にはいろんなバリエーションの名前の方が存在しますが、

「名前が全てカタカナ」の有名人も芸能界では多く活躍しております。

令和の若者からすると、今月２７日がお誕生日のSnow Manの「ラウール」さんや、

今月１１日がお誕生日だったSixTONESの「ジェシー」さんなどを

思い浮かべているのかもしれません。

とはいえ、「名前が全てカタカナの有名人と言えば？」と聞かれたら

一番最初に誰が頭によぎるのかは人それぞれ。

そこで、１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の現役高校生（男女）に、

「名前の全てが“カタカナ”の有名人と言えば誰を思い浮かべますか？」というアンケート調査を実施。今回はその結果の一部をランキングにしてご紹介します。

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本記事のような10代・Z世代調査は、各企業様の商品・サービスでも実施可能です。

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https://wakamono-research.co.jp/

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【令和の現役高校生のKING OF カタカナ有名人は「マツコ・デラックス」】

今回の調査の結果、第１位に輝いたのは令和のテレビ界のご意見番！

「マツコ・デラックス」さん（12.7%）となりました。

その理由を見ていくと、

「小さい頃テレビでよくマツコの知らない世界を見てたから」

「月曜から夜ふかしをよく見ていたのでパッと出てきた」

「かなり有名だから」

などの声が多く、長くにわたりテレビの中にいる存在として覚えられているようです。

また、

「物事の考え方が好きだから」

という、マツコさんの発言や考察に感銘を受けている高校生や、

「テレビ見ない人もみんな知ってるから」

といった“テレビを見ない若者”にもしっかり認知されていると感じている高校生が

すぐに思い出すカタカナ有名人としてマツコさんを挙げており、

総じて “名前のインパクト”＋“中身”のセットで刺さっているのが特徴のようです。

続いて、第2位にはホスト界のカリスマ、

「ローランド（ROLAND）」さん（10.3％）が選ばれました。

高校生からは、

「“俺か俺以外か”の名言で思い出す」

「カリスマ性があるから」

「かっこ良くカリスマ性があるから」

といった回答が寄せられており、

ローランドさんの名言込みで“ブランド化した名前”として浸透しているようです。

また、

「今話題だから」

「SNSでよく見るから」

とった声もあったことから、テレビやネットメディアに積極的に出演し、

そのイメージを存分に発揮しているローランドさんが頭に染み付いている高校生もいそうです。

第3位にはSixTONESの「ジェシー」さん（10.0％）がランクイン。

「SixTONESが好きだから」

「SixTONESよく見るから」

「スノストで知っているから」

など“推しグループ“のカタカナ有名人というポジションが強い印象となりました。

中には、

「Snow ManからSixTONES思い出して」

というイレギュラーな高校生もいたので、

“アイドルで名前が全てカタカナの人は誰かな？”と思った時、

いろんなアイドルを経由してたどり着くのがジェシーさんなのかもしれません。

【４位以下は大御所・アイドル・YouTuber・俳優など幅広いカタカナ有名人】

第4位にランクインしたのは、モデルでタレントの「ローラ」さん（7.3%）。

高校生からは、

「小さい頃好きだったから」

「昔流行ったから思い出しました」

「印象が濃かったから」

「この人が1番思いついたから」

などの回答が集まりました。

海外に移住してだいぶ経過をしているため、日本のメディアで見る機会も少なくなっていますが、

強烈なインパクトを残した一時代の印象は令和の高校生にもしっかり植え付けられているようで

高順位となりました。

また女子高生からは、

「かわいいから」

「綺麗だから」

「ビジュもキャラもかわいい」

という見た目へのリスペクトも感じられる回答も寄せられたそうです。

第5位にはSnow Manの「ラウール」さんが（7.0%）がランクイン！

その理由は、

「Snow Manが大好きだからラウールしか思いつかない！」

「やはりラウール！！！Snow Manが1番の推しだから！！！！！」

「6月27日が誕生日！私もです！運命感じる」

など、完全な“推し”からの回答が溢れていました。

“推し”がいる高校生にとってはどんなに全国的なカタカナ有名人がいたとしても、

真っ先に頭によぎるのは“推し”となりそうです。

また、男子高生からは、

「知名度が高いから」

「かっこいい」

「かっこよすぎだから」

など、知名度とビジュアルに憧れる声も。

“俺もSnow Manに入ってステージに立ちたいな”

といった夢のまた夢を描いている男子高生もいるのかもしれません。

６位以下も見ていくと、

第６位は俳優の「ムロツヨシ」さん（4.0%）。

「テレビでよく見るから」

「最近、映画で見たから」

など、近頃ムロさんに触れた高校生が思い出す傾向にありました。

また、

「ムロツヨシは最強だから」

「彼は本当におもしろい」

など、理由としてはかなりざっくりしていますが、

「最強」「おもしろい」で伝わるくらいキャラクターが固定されている俳優であることも

影響して思い出されているようです。

第7位はYouTuberの「ヒカキン（HIKAKIN）」さん（3.7%）。

「ゆうちゅーぶをよくみるから」

「配信者として有名だから」

など、YOUTUBEによく触れている高校生は思い出す傾向にありました。

「パッとでてきた」

「それ以外思いつかない」

という高校生の声も目立ったことから、

生活の中心にYOUTUBEがある高校生は誰よりもヒカキンさんが頭に浮かぶのでしょう。

第8位はモデル・タレントの「アンミカ」さん（3.3%）。

「パッと出てきたのがアンミカさんだったから」

「テレビでよく見るから」

「有名でテレビでよくみるから」

「最近テレビでちょうど見たから」

と、思い出す高校生の共通であったのが“テレビ経由”ということ。

テレビがまた近い存在の高校生が頭の中で検索すると、一番最初にヒットする名前ともいえそうです。

そのため、「名前が全部カタカナの有名人で誰を思い出す？」と質問して

「アンミカさん」と答える高校生がいるとするなら、

その高校生はSNS中心ではなくテレビ中心の生活をしてくれている貴重な存在なのかもしれません。

第9位はお笑い芸人の「カズレーザー」さん（3.0%）。

高校生からは、

「名前のインパクトが強すぎるから」

「赤のジャケットが印象的だから」

など、赤いジャケットというビジュアルと、他では見たことがない名前が一体化して

「見た瞬間に忘れられないカタカナ」として刺さっているようです。

また、

「クイズが好きだから」

「クイズ番組で見たから」

という声もあったことから、クイズ好きの高校生からすると、

カズレーザーさんの名前は自然と頭に埋め込まれている可能性もありそうです。

第１０位は国民的司会者でタレントの「タモリ」さん（2.3%）。

「有名だから」

「一番有名なカタカナの人かと」

といった、全世代に知れ渡る知名度を理由にする高校生や、

「音楽が好きで番組をよく見るから」

と、タモリさんが司会の「ミュージックステーション」を見ている高校生、

「結局一番インパクトがあるから」

という強い印象を理由にする高校生からの声が集まりました。

全世代でこの調査をしたらおそらく上位にいるであろう「タモリ」さん。

それでも御年８０歳のタモリさんが令和の現役高校生のランキングTOP10に入ってくるあたりは、

流石の一言に尽きます。

【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。

https://wakamono-research.co.jp/media/katakana-celebrity-ranking/

また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

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お気軽にご相談・お声がけ頂ければ幸いです。

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調査期間 2026.4.29～2026.5.13

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の現役高校生(男女)

有効回答数 300名

調査方法 インターネットリサーチ

【本調査結果（画像）の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、

出典として「ワカモノリサーチ」

URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）

の併記をお願いいたします。

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

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MAIL：contact@wakamono-research.co.jp

TEL：0120-993-703

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