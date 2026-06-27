安部 崇士 選手 テゲバジャーロ宮崎へ期限付き移籍期間延長のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、安部崇士選手が期限付き移籍期間を延長することが決定いたしましたのでお知らせいたします。期限付き移籍期間は2027年6月30日までです。

なお、期間中はモンテディオ山形と対戦するすべての公式戦に出場できません。

安部 崇士 TAKASHI ABE

生年月日：

1997年7月15日（28歳）

出身地：

大阪府

身長体重：

180cm、74kg



ポジション：

DF



利き足：

左足



所属歴：

町田ＪＦＣ-桐光学園高-中央大-徳島ヴォルティス-ファジアーノ岡山-徳島ヴォルティス-モンテディオ山形-テゲバジャーロ宮崎

通算出場記録：

安部 崇士 選手コメント

- J１リーグ戦 通算5試合出場0得点- J２リーグ戦 通算150試合出場6得点- 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算10試合出場0得点- リーグカップ戦 通算11試合出場0得点

『ここで過ごした時間は、これからも私の一部です。感謝を胸に、新たな挑戦へ向かいます。

いってきます。また会いましょう。

僕は、モンテディオ山形を愛してます。』