【加賀の文化にふれる大人旅】芭蕉と魯山人が愛した山中温泉へ。伝統工芸・街歩き・美食を満喫する宿泊プラン＜9月末まで＞

株式会社H.P.D.コーポレーション温泉大浴場「白鷺の湯」露天風呂イメージ

北陸随一の渓谷美と謳われる鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿「吉祥やまなか」（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、2026年9月30日までの期間、加賀の歴史と文化が息づく温泉街を散策し、伝統工芸と美食にふれる大人のための体験旅プランをご用意いたします。

吉祥やまなか :https://kissho-yamanaka.com/

歩いてひたる、山中温泉の魅力めぐり

温泉街のメインストリート「ゆげ街道」共同浴場 総湯「菊の湯」

俳聖・松尾芭蕉と、美食家としても知られる芸術家・北大路魯山人が愛した山中温泉。本プランでは、その山中温泉街の飲食店や、共同浴場「総湯」で利用できるクーポン「湯めぐり街あるき帖」を進呈します。

築120年の館で「奥の細道」と伝統工芸にふれる

お庭とお座敷を愉しむ「芭蕉の館」

さらに、明治38年に建築された、山中温泉最古の宿屋建築「芭蕉の館」入館券もプレゼント。芭蕉直筆の俳句をはじめ、歴史的価値の高い俳諧資料や、人間国宝・川北良造氏による山中漆器の作品展示など、文化の奥行きを感じるひとときをお過ごしいただけます。

山中漆器と九谷焼、自分だけの器つくり

木の器つくり体験 イメージ

また、山中温泉街ならではの手仕事にふれる「山中漆器」木の器つくりや、「九谷焼」ろくろ体験の優待もご用意。旅の思い出を形に残す特別な体験となることでしょう。

のどぐろ・鱧・能登牛など、旬の競演

「吉祥爛漫会席」イメージ

ご夕食は、展望風呂付き客室ゲスト専用の加賀料亭「千尋」にて。加賀友禅や九谷焼、山中塗が彩る雅な空間で、のどぐろ・鱧（はも）・能登牛など厳選された山海の幸をいただく「吉祥爛漫会席」をご賞味ください。料理の味を引き立てる和のペアリング、地酒「獅子の里」とともに大人の嗜みを満喫していただけます。

素材の旨味を昇華させる「魯山人風 すき焼き」

加賀料亭「千尋」イメージ「魯山人風 すき焼き」イメージ

注目は美食家・魯山人の流儀を再現した「魯山人風 すき焼き」。砂糖を使わず、醤油と味醂（みりん）で肉本来の甘みを引き出し、肉と野菜を別々に仕立てることで、素材の個性を際立たせた、こだわりの逸品です。美酒佳肴に酔いしれる、至高の夜を。

「歴史」と「手仕事」をめぐる旅へ

加賀市・山中温泉「吉祥やまなか」

都会の喧騒を離れ、加賀アフタヌーンティーや毎晩開催される伝統芸能「山中節の夕べ」など、吉祥ならではのおもてなしに寛ぎながら、緑豊かな歴史と手仕事の里で、静かな時の流れをご堪能ください。

【歴史と体験】芭蕉と魯山人が愛した山中温泉 ～ 工芸体験と漆器と九谷焼が織りなす加賀料理付き 宿泊プラン

加賀市・山中温泉「吉祥やまなか」山中節の夕べ イメージ

■期間：2026年7月1日（水）～9月30日（水）

■料金：1泊2食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税150円別）

・45,700円～（2名1室）

・43,700円～（3名1室）

・42,700円～（4名1室）

＊曜日・シーズン・客室タイプにより料金UPあり

■客室：展望風呂付き：「雅」（2室）、「華」（7室）

加賀市・山中温泉「吉祥やまなか」客室一例

■特典

・山中温泉を散策する「湯めぐり街あるき帖」を1人に付き1冊

・「奥の細道」と俳句にふれる「芭蕉の館」入館券を1人に付き1枚

・伝統工芸体験が5％OFF（割引チケットはチェックイン時にお渡し）

◎木地挽き体験「mokume」3,850円～

◎九谷焼体験「シルクロ陶芸体験工房」3,850円～

・ご夕食時に「魯山人風 すき焼き」

・ご夕食時に地酒「獅子の里」を1室に付き1合

■夕食：加賀料亭 千尋「吉祥爛漫会席」

食前酒：天狗舞梅酒

前菜：加賀能登山海の幸7種盛り合わせ

旬椀：鱧と加賀太胡瓜のオクラすり流し

造り：橋立港 旬の海老・シマアジ・中トロ

小鍋：のどぐろのしゃぶしゃぶ

凌ぎ：黒米うどん

焼物：能登牛ももの低温調理と加賀野菜

揚物：ふぐのカダイフ揚げ

焚飯：鰻の炊き込み釜めし

甘味：旬の一皿

■朝食：加賀料亭 千尋「加賀朝食・極」

加賀料亭「千尋」 :https://kissho-yamanaka.com/restaurant/chihiro/

■吉祥のおもてなし (ご宿泊者無料)

「加賀アフタヌーンティー」イメージ「加賀プリン」イメージ

加賀パンケーキのアフタヌーンティー、山中節の夕べ、加賀プリン、ロビーラウンジでのドリンクサービス（24時間）、貸切風呂、選べる色浴衣、結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊特典など嬉しい無料サービス

■NEW！最大3,200円分「加賀 湯めぐり街あるき帖」が2,200円（税込み）

おもてなし :https://kissho-yamanaka.com/clubkissho/

（公式HPで宿泊予約時の事前予約で2,000円）

◎ 山中グルメチケット × 2枚

・コロッケ（肉のいずみや）

・菊の湯アイス（山中座）

・娘娘饅頭（石川屋）

・地酒呑み比べ（辻酒販）

・大吟醸アイス（お酒倶楽部くぼで）

・川床スイーツ（鶴仙渓・川床）

◎ 総湯「菊の湯」入浴券 × 1枚 ＊湯巡り籠（バスタオル他をご用意）

◎「アイスストリート」チケット × 1枚

・最中アイス（山海堂）

・温泉玉子ソフト（小出仙）

・牧場の恵みジェラート（Amu Shop＆Cafe）

・抹茶アフォガード（芭蕉の館）

・野菜ソムリエのシャーベット（加賀野菜なかまさ）

・GATO chocolat（GATO MIKIO／1）

◎ 加賀温泉駅グルメ500円 割引券 × 1枚

・Cafe＆Bar「高乃蔵」

・Cafe「よつばハウス」

・クラフトビール「オリエンタルブルーイング」

※画像はイメージです

湯めぐり街あるき帖 :https://kissho-yamanaka.com/images/pdf/kagayumeguri.pdf

■ 新おもてなし2026年4月スタート！心と体を整える【マインドフルネス・リトリート】

「屋上のヨガ」イメージみずひき体験 イメージ

・天空のヨガ（土・日・月曜 7:00～7:40）※先着10名

・伝統工芸みずひき体験（水・金・日曜 16:00～約30分）※先着5名

・星空観察（不定期開催 21:30～22:30）

・吉祥スパ「陶板浴」（9:00～14:00）

・加賀染め浴衣の受付時間（金・土・日曜 14:00～16:00）3,000円

（一部無料・要予約）

マインドフルネス・リトリート :https://kissho-yamanaka.com/images/pdf/kisshomindfulnessretreat.pdf

■加賀温泉郷「山中温泉」

鶴仙渓の川床セット（選べる道場スイーツ・川床ロールと加賀棒茶）イメージ

俳聖・松尾芭蕉が、草津・有馬とともに「扶桑（ふそう）三名湯」と称した、開湯1,300年の山中温泉。「鶴仙渓（かくせんけい）」の遊歩道1.3km、総檜造りの「こおろぎ橋」、あやとりはし、川床（4～11月）も風情たっぷりです。川床（かわどこ）では、山中温泉出身の料理人・道場六三郎氏監修の和スイーツ（川床ロールや冷製抹茶しるこ）が味わえます。

加賀市・山中温泉 ゆげ街道～鶴仙渓 イメージ

そして、山中温泉街の中心部「総湯」菊の湯から、こおろぎ橋までの約600ｍが「ゆげ街道」です。山中漆器や九谷焼などの伝統工芸や文化が息づき、ギャラリーや地酒屋さんが軒を連ね、ご当地グルメやアイスストリートの食べ歩きなど、街あるきが楽しめます。

高野山真言宗 別格本山「那谷寺」

加賀・前田家ゆかりの「那谷寺」、曹洞宗大本山「永平寺」、金沢へも車で1時間圏内。「北陸新幹線」の延伸で、東京駅から加賀温泉駅まで乗り換えなしでダイレクトに繋がりました。

■吉祥やまなか

加賀市・山中温泉「吉祥やまなか」

北陸随一の渓谷美と謳われる名勝「鶴仙渓」沿いの加賀コンシャスな湯宿。新緑、深緑、紅葉、雪景色が愉しめます。ミシュランガイド北陸版では三つ星を獲得。館内は、山中塗や九谷焼、加賀水引などの伝統工芸品を配し、加賀の文化が感じられる設えです。

加賀市・山中温泉「吉祥やまなか」吉祥やまなか 温泉大浴場「菊の湯」内湯イメージ

まろやかな湯はph値が高く、温泉大浴場や露天風呂、足湯、貸切風呂、展望風呂付き客室、グループ旅館「かがり吉祥亭」への湯めぐりなどで楽しめます。

加賀市・山中温泉「かがり吉祥亭」露天風呂例「加賀会席」イメージ鉄板焼レストラン「青竹」イメージ

のどぐろ、甘海老、ズワイガニなどの海幸、能登牛、加賀野菜は、加賀会席と本格的な鉄板焼レストランでご賞味いただけます。

「吉祥スパ」イメージ

北陸最大級の「吉祥スパ」では、金箔（新陳代謝）・銀箔（抗菌）を使うご当地トリートメントで癒しのひとときをお過ごしください。また、日本三大民謡の伝統芸能「山中節の夕べ」公演を毎晩、ロビーラウンジにてご覧いただけます。

加賀市・山中温泉「吉祥やまなか」

吉祥のおもてなしとしてご用意する、加賀パンケーキのアフタヌーンティー、加賀プリン、ロビーラウンジでのドリンクサービス、貸切風呂、約400種から選べる男女色浴衣＆帯、結婚記念や誕生日ご長寿祝い、連泊特典ほか、嬉しい無料サービスがご滞在を彩ります。

＊無料の定時送迎バスで、JR加賀温泉駅より車で25分、小松空港より40分。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xpqHW5TONTw ]