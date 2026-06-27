英語で問いを立て、思考する力を育むKids Duo advanced『サマーコース2026』受付中！

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/920_1_f283353b3466f89572392ad37aaf8605.jpg?v=202606271251 ]

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）が展開する英語上級者や帰国子女を対象とした上級者向け英会話スクールKids Duo advanced(R)（キッズデュオ アドバンスト）(https://www.winbe.jp/fs/kd-advanced/)では、2026年夏の短期集中プログラム『サマーコース(https://pr1.yarukiswitch.jp/kda/summercourse)』を開講します。

■AI時代に“英語の知識“を蓄えるだけでなく“問いを立てる思考力“の養成へ

AIの急速な普及に伴い、教育の現場は知識の記憶から、問いを立てる力・解決する力を育む教育へと大きな転換期を迎えています。今や保護者さま世代の間でも「ただ英語が話せるだけでは不十分」という意識が高まる中、Kids Duo advancedのサマーコース（一部）では、英語を使いながら、自分でリサーチし、意見を構築してプレゼンテーションを行うまでを実践。この夏、子どもたちの知的好奇心を刺激し、将来のキャリアにも直結する”地頭”を鍛えます。

＜Kids Duo advanced 『サマーコース2026』概要＞

■開講期間：教室によって実施期間・コースが異なります。詳細は最寄りの教室までお問い合わせください。

■お申し込み：専用ページまたは電話にて受付中

専用ページURL： https://pr1.yarukiswitch.jp/kda/summercourse

電話： 0120-73-1914（受付時間10:00～18:00 ※日祝を除く）

■対象コース：

英検(R)対策コース（全4回または全8回、小1～）

英検(R)5級～2級のレベル別編成のクラスで、類似問題を解きながら、解き方のコツを学ぶ短期集中コースです。英検(R)の合格を目標としている方、身に付いた英語力を確認したい方に人気のコースです。オンラインでのご受講も可能です。

英検(R)ライティングワークショップ（全4回、小1～）

英作文の問題に特化したコースで、文章作成の基本から問題の練習までを行うことができます。英検(R)(3級以上)を受験予定の生徒だけでなく、Explorersコースを受講していて英作文や英語の文章の組み立てに苦戦している生徒にもおすすめのコースです。質問(問題文)から、どのように答えを考えればいいのか、どう文章をつなげていけばいいのかなど英語の文章を書く手順を学習することができます。

Pre-Explorersコース / Explorers コース（全4回、小1～）

「科学」「社会」など、様々な分野を英語で学ぶコースです。ディスカッションやディベートなどを通して、プレゼンテーション力を含む、総合的な英語力の向上を目指します。英語力だけでなく、思考力・表現力・想像力・判断力を養うことができます。長期休みの期間を活用し、更に英語に触れる・実践的に英語を使う時間を増やし、各スキルの更なる定着が目指せます。

ディベートコース（全5回、小1～）

ディベート(討論)をする時に必要な「論理的思考力」「傾聴力」「情報分析力」「批判的思考力」「表現力」をレベルアップさせることができるコースです。自分の意見を伝えるだけではなく、根拠ある主張を述べ、相手の反対意見を聞き、その上で自分の意見をどう伝えることが効果的か、言葉や伝える順番などを考えていきます。

フォニックスコース（全4回、幼児～）

英語を学習する上での基礎となる”フォニックス”を日本人講師によるサポートで学びます。4技能の基礎、特に読む力と書く力を習得するのに効果的です。アルファベットの形と音の学習から複数の文字を組み合わせた音のルールまで、全４レベルの中から適したレベルで受講することができます。オンラインでのご受講も可能です。

※ 英検(R)・英検Jr.(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

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Kids Duo advanced(R)（キッズデュオ アドバンスト）(https://www.winbe.jp/fs/kd-advanced/)

小学校卒業時に海外の高校大学に挑戦できる力を育むことを目指した本格志向の上級者向けの英会話スクール。

特徴：

１. リサーチ・ディスカッション・ディベートなどを経てプレゼンテーションまで実施。グローバルに活躍するために必要な英語力×思考力×表現力を育む

２. CLIL※の学習法を取り入れ、科学・社会・歴史・芸術などの分野で知的好奇心を刺激するテーマを設定、子どもの探求心を伸ばす

３. ネイティブ講師の担任＋少人数制でより実践的な英語力が身につく

公式サイトURL:https://www.winbe.jp/fs/kd-advanced/

※CLIL（クリル）：Content and Language Integrated Learningの略語で、「英語を通して、何かのテーマや教科科目を学ぶ学習形態」のこと

株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万8千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、『しあわせな未来を創る3つのチカラ（未知の世界へ踏み出す「自分力」、共に高め合う「共創力」、違う視点に立ち物事を考える「想像力」』を育んでいきます。そして、子どもたち自身で人生を切り拓く力を引き出し、世界中の子どもたちの夢と人生を応援していきます。公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2026年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/