家づくりにおいて、デザインや見た目の美しさはもちろん大切ですが、実際に住み始めてからその真価を発揮するのは「空間の機能性」です。 株式会社アースは、日々の暮らしに“余白”をもたらす「空間の機能的価値」をテーマに、コーディネーター露木による収納ウェビナーをYouTubeで公開しました。 今回は、日常の中にゆとりと発見を生み出すための「3つの機能的ポイント」についてご紹介します。

1. 豊かな暮らしの起点は「自分に合った収納」から

「片付けてもすぐに散らかってしまう…」そんなお悩みは、収納計画で解決できるかもしれません。本当に使いやすい収納とは、単にスペースが広いことではなく、住む人のライフスタイルやクセに合っていることです。たとえば、右脳・左脳の「利き脳」を診断して自分に無理のない片付け方を見つけたり、「心の整理（ライフオーガナイズ）」から始めて持ち物の量と理想の暮らしをすり合わせたりすることが大切です。

プロの視点を取り入れた収納計画があれば、一生散らからない心地よい住まいが実現します。

2. 毎日の動きをスムーズにする「動線設計」

家事や身支度など、毎日のルーティンにかかる時間を少しでも短縮できたら嬉しいですよね。 キッチン・洗面・収納を最短距離で結ぶ「回遊動線」を取り入れることで、家事の移動距離と無駄な動きを大幅に減らすことができます。

また、パブリックな空間とプライベートな空間をしっかり分ける「ゾーニング設計」を工夫すれば、家族の生活リズムを乱すことなく、限られた空間でも広々としたゆとりを感じられます。

3. 空間にプラスαの価値を生む「多機能家具」

スペースを最大限に活かすためには、家具や設備の選び方も重要なポイントです。

たとえば、「腰掛ける・寝転がる・収納する」の3役をこなす小上がりの畳下収納や、普段はカウンターとして使いながら来客時にはダイニングテーブルになる造作家具など、省スペースでありながら多機能なアイテムを取り入れるのがおすすめです。開閉に場所を取らない引き戸や折れ戸などの建具も、空間を有効活用する頼もしい味方になってくれます。

まとめ

収納を計画し、動線を整え、多機能な家具をしつらえる。 これら「空間の機能的価値」を高めるアプローチは、日々の家事時間を短縮し、家族と過ごす時間や趣味を楽しむための“余白”を生み出してくれます。思わず心がほどけるような、驚きと快適さに満ちた住まいづくりを、ぜひ機能面のデザインから考えてみませんか？

コーディネーター露木により収納ウェビナー公開中！

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=cB9LR8Djdrc