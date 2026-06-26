TBS Podcast 『金魚番長のデメキング』番組イベント第2弾！9月21日有楽町朝日ホールにて大放流。

株式会社ＴＢＳラジオ

TBS Podcastで配信中の金魚番長がパーソナリティーを務める『金魚番長のデメキング』。

9月21日（月・祝）に、番組イベント『大放流.(2)～ピカっと光るヒロインたち 何もまなべずまた脱退～』を有楽町朝日ホールにて開催することが決定しました。

前回のイベントからおよそ1年。

箕輪の結婚発表というおめでたい話題の一方で、最近は趣味がなく仕事以外は特に何もしていないことから「意思なきネタ書き」と言われてしまう始末。一方、古市は自転車で赤坂から御殿場アウトレットまで行く過酷な罰ゲームを見事達成するなど、激動の1年を駆け抜けてきました。

本イベントでは、そんな2人のこの1年間の歩みと番組の要素がたっぷりと詰まった、熱気あふれる特別なステージをお送りいたします。

現在、先行チケットを7月12日（日）までFANYチケットで受付中です。イベントの詳細は、随時番組内で発表していきます。どうぞお楽しみに。

◆公演概要

『金魚番長のデメキング 大放流.(2)～ピカっと光るヒロインたち 何もまなべずまた脱退～』

◇出演

金魚番長（箕輪 智征・古市 勇介）

◇会場

有楽町朝日ホール

（東京都千代田区有楽町2丁目5-1 有楽町センタービル 11F）

◇日時

2026年9月21日（月・祝）開場 12:00／開演 13:00／終演 15:00予定

◇料金

会場チケット：全席指定 4,500円（税込）

動画配信チケット：2,000円（税込）

◇会場チケット

FANYチケット：https://r.ticket.fany.lol/demeking

１.FANYチケット先行（抽選）

【受付期間】2026年6月26日（金）21:00 ～ 7月12日（日）23:59

２.一般販売（先着）

【販売開始】2026年7月25日（土）10:00 ～

◇動画配信チケット

FANY Onlineチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/kingyobancho-nodemeking-260921

▽販売期間：7月25日（土）10:00 ～ 10月4日（日）21:00まで

▽視聴期間：生配信終了後 ～ 10月4日（日）23:59まで

☆詳しくはイベントページにて

https://www.tbsradio.jp/event/109023/

TBS Podcast『金魚番長のデメキング』

配信時間：《本編》毎週金曜 21時頃配信

《アフタートーク》毎週月曜 21時頃配信

出演：金魚番長（箕輪 智征・古市 勇介）

メールアドレス：deme@tbs.co.jp

ハッシュタグ：#金魚番長のデメキング

Spotifyで聴く： https://open.spotify.com/show/2OODoXy0pkbH3HUwnvGzyE