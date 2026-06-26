ラジオ特別番組『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』第2回から第6回の追加放送が決定！

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、弊社が展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー（以下、ウマ娘）』のラジオ特別番組『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』の第2回から第6回の追加放送が決定したことを発表、特報映像を公開いたしました。

第2回は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』に出演したキャスト陣をパーソナリティに迎え、7月24日（金）22時より放送いたします。

●特報映像

https://youtu.be/k66w0hd_6Ms

■ニッポン放送『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』追加放送決定！

パーソナリティたちによるユニークな掛け合い、スペシャルゲスト 津田健次郎さんによるトークや、本物さながらのルームマッチ実況など、数々の名場面を生み出した第1回『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』。大好評を受けて、第2回から第6回までの追加放送が決定いたしました。

第2回は7月24日（金）22時より、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』に出演したキャスト陣をパーソナリティとして、ニッポン放送をキーステーションに全国19局ネットで生放送されます。ラジオ・radikoを使ってそれぞれの放送エリアで聴けるほか、radikoのエリアフリー機能を使って全国どこからでもお聴きいただけます。

＜第2回『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』 番組概要＞

●放送日時

2026年7月24日(金)22:00～24:00 ※以降、2027年3月まで全6回放送



●出走者（敬称略）

【パーソナリティ】藤本侑里（ジャングルポケット役）、福嶋晴菜（ダンツフレーム役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）

【ゲスト】オーイシマサヨシ（アニソンシンガー）

【アシスタント】荘口彰久（フリーアナウンサー）

＜『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』今後の放送スケジュール＞

『ウマ娘のオールナイトニッポンGOLD』は、今後も出演するパーソナリティを毎回変更しながら、2027年3月までに全6回放送予定です。詳細な放送日時ならびに出走者情報については、公式生配信番組「ぱかライブTV'」などにてお知らせいたします。

・第3回：2026年9月 放送予定

・第4回：2026年11月 放送予定

・第5回：2027年1月 放送予定

・第6回：2027年3月 放送予定

■メール募集中！採用者には番組オリジナルステッカーをプレゼント

番組では皆様からのメールを募集します。

ふつうのおたより（ふつおた）や、テーマに沿ったメールを番組メールアドレス宛にお送りください。

メールが採用された方には、番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

●送付先メールアドレス

umamusume@allnightnippon.com



●オリジナルステッカー

※画像はイメージです

そのほか番組の詳細や募集テーマは後日お知らせいたします。

※掲載されている日時・内容は予告なく変更する場合がございます

※画像およびサービス内容は開発中のものであり、実際の開催・実施時には異なる場合がございます

※本プレスリリースで使用している表現は、ゲーム内と一部表現が異なる場合がございます

■ゲーム概要

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

配信開始日：2021年2月24日（水）

開発・運営：株式会社Cygames

対応機種：iOS/Android/PC（Steam、DMM、Google Play Games）

推奨環境：公式サイトの下記「推奨端末一覧」をご確認ください

https://umamusume.jp/device/

●ダウンロードURL

AppStore https://apps.apple.com/jp/app/id1325457827

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.umamusume

Steamストア https://store.steampowered.com/app/3564400

DMM GAMES https://dmg.umamusume.jp

●URL

「ウマ娘 プリティーダービー」公式ポータルサイト：https://umamusume.jp/

「ウマ娘 プリティーダービー」公式X（Twitter）：@uma_musu（https://x.com/uma_musu）

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*AppleとAppleのロゴは、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

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*(C) Cygames, Inc.

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