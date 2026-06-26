鳴門セントラル開催記念『卓球特別授業 ＆ 部活生応援企画』を開催
Ｔリーグは、9月12日(土)・13日(日)に徳島県鳴門市のアミノバリューホールにて開催される「ノジマＴリーグ・セントラル開催」を記念し、トップパートナーである「バタフライ（株式会社タマス）」と、7月1日(水)から3日(金)の3日間にわたり、徳島県内の小学校・中学校を訪問する特別プロジェクトを実施いたします。
昨シーズン、北海道帯広市で初実施しました企画が、この夏、四国・徳島で第2回目を迎えます。
■ プロジェクト概要
本プロジェクトは、Ｔリーグの舞台で戦う現役トップ選手、コーチ、そしてリーグの歴史を紡いできたOB・OGたちが学校へ直接足を運び、次世代を担う子どもたちに「卓球の魅力と楽しさ」をダイレクトに届ける、地域密着型の事業です。
1. 【午前&午後の部】 『卓球特別授業』
内容: 小中学校の授業の1コマを使い、Tリーガー・コーチの技術を間近で体感できる特別カリキュラム。
狙い: 卓球に触れたことのない子どもたちへ、世界レベルの「スピード」「回転」「楽しさ」を五感で味わってもらい、スポーツがもたらす感動とワクワク感を地域全体へ波及させます。
2. 【夕方の部】 『卓球部活生応援企画』
内容: 放課後の中学校部活動を訪問。技術指導や直接のメンタル交流を実施。
狙い: 日々練習に励む部活生たちへ、最高峰の技術と熱いエールを直接注入。忘れられない体験を通じて、9月の鳴門開催へのエンゲージメントを高めます。
■ 参加予定メンバー（選手・コーチ・OG）
●現役選手
小林 りんご 選手（京都カグヤライズ）
笹尾 明日香 選手（日本生命レッドエルフ）
●コーチ
三田村 宗明 氏（（バタフライ契約コーチ / 京都カグヤライズコーチ / リトルキングス監督）
横山 友一 氏（バタフライ契約コーチ / 元岡山リベッツ / Y.Y LINK代表）
●ＴリーグOG
安藤 みなみ さん「Tリーグ卓球エンジョイコーチ（元トップおとめピンポンズ名古屋）」
■ 本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み
訪問先詳細や当日の取材お申し込みは、
下記窓口までお気軽にお問い合わせください。
【卓球特別授業に関するお問い合わせ】
鳴門市スポーツ推進課
TEL: 088-684-1304
【卓球部活生応援企画に関するお問い合わせ】
徳島県卓球協会
TEL: 090-9555-5314