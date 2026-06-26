鳴門セントラル開催記念『卓球特別授業 ＆ 部活生応援企画』を開催

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一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグは、9月12日(土)・13日(日)に徳島県鳴門市のアミノバリューホールにて開催される「ノジマＴリーグ・セントラル開催」を記念し、トップパートナーである「バタフライ（株式会社タマス）」と、7月1日(水)から3日(金)の3日間にわたり、徳島県内の小学校・中学校を訪問する特別プロジェクトを実施いたします。


昨シーズン、北海道帯広市で初実施しました企画が、この夏、四国・徳島で第2回目を迎えます。



■ プロジェクト概要


本プロジェクトは、Ｔリーグの舞台で戦う現役トップ選手、コーチ、そしてリーグの歴史を紡いできたOB・OGたちが学校へ直接足を運び、次世代を担う子どもたちに「卓球の魅力と楽しさ」をダイレクトに届ける、地域密着型の事業です。



1. 【午前&午後の部】　『卓球特別授業』


内容: 小中学校の授業の1コマを使い、Tリーガー・コーチの技術を間近で体感できる特別カリキュラム。


狙い: 卓球に触れたことのない子どもたちへ、世界レベルの「スピード」「回転」「楽しさ」を五感で味わってもらい、スポーツがもたらす感動とワクワク感を地域全体へ波及させます。


2. 【夕方の部】 『卓球部活生応援企画』


内容: 放課後の中学校部活動を訪問。技術指導や直接のメンタル交流を実施。


狙い: 日々練習に励む部活生たちへ、最高峰の技術と熱いエールを直接注入。忘れられない体験を通じて、9月の鳴門開催へのエンゲージメントを高めます。



■ 参加予定メンバー（選手・コーチ・OG）


●現役選手


小林 りんご 選手（京都カグヤライズ）


笹尾 明日香 選手（日本生命レッドエルフ）


●コーチ


三田村 宗明 氏（（バタフライ契約コーチ / 京都カグヤライズコーチ / リトルキングス監督）


横山 友一 氏（バタフライ契約コーチ / 元岡山リベッツ / Y.Y LINK代表）


●ＴリーグOG


安藤 みなみ さん「Tリーグ卓球エンジョイコーチ（元トップおとめピンポンズ名古屋）」



■ 本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み


訪問先詳細や当日の取材お申し込みは、


下記窓口までお気軽にお問い合わせください。



【卓球特別授業に関するお問い合わせ】


鳴門市スポーツ推進課


TEL: 088-684-1304



【卓球部活生応援企画に関するお問い合わせ】


徳島県卓球協会


TEL: 090-9555-5314