鳴門セントラル開催記念『卓球特別授業 ＆ 部活生応援企画』を開催

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグは、9月12日(土)・13日(日)に徳島県鳴門市のアミノバリューホールにて開催される「ノジマＴリーグ・セントラル開催」を記念し、トップパートナーである「バタフライ（株式会社タマス）」と、7月1日(水)から3日(金)の3日間にわたり、徳島県内の小学校・中学校を訪問する特別プロジェクトを実施いたします。

昨シーズン、北海道帯広市で初実施しました企画が、この夏、四国・徳島で第2回目を迎えます。

■ プロジェクト概要

本プロジェクトは、Ｔリーグの舞台で戦う現役トップ選手、コーチ、そしてリーグの歴史を紡いできたOB・OGたちが学校へ直接足を運び、次世代を担う子どもたちに「卓球の魅力と楽しさ」をダイレクトに届ける、地域密着型の事業です。

1. 【午前&午後の部】 『卓球特別授業』

内容: 小中学校の授業の1コマを使い、Tリーガー・コーチの技術を間近で体感できる特別カリキュラム。

狙い: 卓球に触れたことのない子どもたちへ、世界レベルの「スピード」「回転」「楽しさ」を五感で味わってもらい、スポーツがもたらす感動とワクワク感を地域全体へ波及させます。

2. 【夕方の部】 『卓球部活生応援企画』

内容: 放課後の中学校部活動を訪問。技術指導や直接のメンタル交流を実施。

狙い: 日々練習に励む部活生たちへ、最高峰の技術と熱いエールを直接注入。忘れられない体験を通じて、9月の鳴門開催へのエンゲージメントを高めます。

■ 参加予定メンバー（選手・コーチ・OG）

●現役選手

小林 りんご 選手（京都カグヤライズ）

笹尾 明日香 選手（日本生命レッドエルフ）

●コーチ

三田村 宗明 氏（（バタフライ契約コーチ / 京都カグヤライズコーチ / リトルキングス監督）

横山 友一 氏（バタフライ契約コーチ / 元岡山リベッツ / Y.Y LINK代表）

●ＴリーグOG

安藤 みなみ さん「Tリーグ卓球エンジョイコーチ（元トップおとめピンポンズ名古屋）」

■ 本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み

訪問先詳細や当日の取材お申し込みは、

下記窓口までお気軽にお問い合わせください。

【卓球特別授業に関するお問い合わせ】

鳴門市スポーツ推進課

TEL: 088-684-1304

【卓球部活生応援企画に関するお問い合わせ】

徳島県卓球協会

TEL: 090-9555-5314