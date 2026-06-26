2026-2027シーズン　ユニフォーム受注及び関連商品販売について

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ノジマＴリーグ 2026-2027シーズンに向けての、ユニフォームおよび関連商品の販売スケジュールをお知らせします。

【販売サイト】

URL：https://store.tleague.jp/



◆受注販売

・ユニフォーム受注期間：2026年7月1日12：00～7月31日12：00迄

※背ネーム/背番号ユニフォームの開幕前出荷（１次締切）：7月8日注文分まで

※以後の注文に関しては、随時発送となります。

※背ネーム/背番号商品は、圧着作業が完了後に順次発送いたします。



◆販売価格

・ユニフォーム背ネーム背番号あり 販売価格：14,850円（税込）

・ユニフォーム 販売価格：12,100円（税込）

・スポーツタオル 販売価格：2,750円（税込）

・プラクティスTシャツ 販売価格：5,940円（税込）

※ユニフォーム（背番号/背ネームあり）の背ネーム/背番号は圧着仕様になります。

※背ネーム/背番号の受注対象選手は、6月末日時点での登録完了選手が対象になります。

◆サイズ展開 ユニフォーム ※男女共通サイズ◆サイズ展開 プラクティスTシャツ ※男女共通サイズ