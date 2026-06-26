永島優美「生放送で言っちゃった」1,000万回再生のダンスは勢いから始まった

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分）6月22日(月)～6月26日(金)のゲストとして、フリーキャスターの永島優美が出演。人生を語る上で欠かせないダンスとの関係について語った。

大沢あかね・永島優美

永島は大学卒業後、2014年にフジテレビに入社。『めざましテレビ』『めざまし8』など朝の情報番組のメインキャスターを7年間担当したほか、バラエティ番組の司会やスポーツ番組のキャスターとしても活躍。2025年3月、11年間在籍した同局を退社し、現在はフリーキャスターとして活動するかたわら、フルーツの魅力を伝える事業も展開している。

ダンスとの出会いは幼稚園の頃。人見知りを心配した母の勧めだったが、当初は「嫌で嫌で仕方がなかった」という。それでも続けられたのは、同じ小学校の友達と一緒に通えたからだった。中学・高校ではチアリーディングに挑戦。「何があっても笑顔」という厳しい環境のもと、雨や雷の中でもアメリカンフットボール部を笑顔で応援し続けるタフな経験を積んだ。周囲のレベルの高さからプロは目指さなかったものの、ダンスへの愛着は社会人になっても変わらなかったと振り返った。

そんな永島のダンスが大きな話題を呼んだのが、フジテレビ時代にYouTubeで公開され、現在1,000万回再生を突破している『BTSの「Dynamite」踊ってみた』動画だ。番組内で流行を紹介した際、共演者の軽部真一アナウンサーから「永島さんも踊っちゃいなよ」と声をかけられたことがきっかけだったという。永島は「生放送で『私もやります』って宣言しちゃったんです」と振り返り、「言ったからにはやらなきゃ」と猛練習。ワンフレーズではなく「フルで本気でやろう」と励んだ結果、大バズりにつながったという。

現在もダンスは続けており、「皆さんがピラティスをやるような感覚でダンスをやっている。ちょっと体を動かしたいなと思ったらダンスをする」とコメント。その話を聞いた大沢も「元気になります、あの動画見たら」と絶賛した。

永島優美がゲスト出演する『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』は、6月22日(月)～6月26日(金) 21時50分から放送。放送後にはポッドキャストでも配信される。

【大沢あかね プロフィール】

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

【番組概要】

番組名 大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所

放送日時 毎週月曜～金曜 21時50分～21時57分放送

※プロ野球中継延長により放送休止となる場合がございます

パーソナリティ 大沢あかね

番組メールアドレス lucky@1242.com

番組X @akanelucky7

番組ハッシュタグ #大沢あかねLUCKY7

番組HP https://www.1242.com/lucky