＝LOVE　テレビ朝日系「MUSIC STATION」に生出演し、新曲『お姫様の作り方』と『あの子コンプレックス』をスペシャルメドレーで生歌唱！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

昨年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計1.8億回再生を突破し、TikTokでの総再生回数でも22億回再生を突破、さらに4/1(水）発売された20thシングル『劇薬中毒』は通算7作目のビルボード、オリコン週間シングルランキング共に１位を獲得し累計出荷50万枚超えを達成。さらに6/25付Apple Musicの「トップ100：日本」では『とくべチュ、して』(11位)『劇薬中毒』(31位)『ラブソングに襲われる』(34位)『お姫様の作り方』(47位)『絶対アイドル辞めないで』(53位)『青春"サブリミナル"』(93位)と、女性アイドルグループとしては異例の6曲同時ランクインを記録するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

先週末は、MUFGスタジアム（国立競技場）にて、＝LOVE史上最大動員数となる約13.2万人を動員した＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"(ハート)」公演を大成功に収め、来年1月19日(火)、20日(水)には、念願の東京ドーム公演「＝LOVE in TOKYO DOME」も大発表され興奮冷めやらぬ中、本日、テレビ朝日系「MUSIC STATION」に生出演し、新曲『お姫様の作り方』と『あの子コンプレックス』をこの日限りのスペシャルメドレーで披露した。

新曲『お姫様の作り方』は、齋藤樹愛羅がセンターを務める20thシングル『劇薬中毒』のカップリング曲で、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソングとして現在人気急上昇中の楽曲。『あの子コンプレックス』は2022年にリリースされた佐々木舞香がセンターを務める儚い失恋ソングとしてロングヒットを記録している。

番組では、＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"(ハート)」にて着用した衣装でのパフォーマンス披露となり、SNS上でも大変大きな盛り上がりを見せた。

10月15日(木)、16日(金) には、東京都・TOYOTA ARENA TOKYOで＝LOVE 9周年コンサート「＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」の開催、来年1月19日(火)、20日(水)には念願の東京都・東京ドームにて、＝LOVE in TOKYO DOMEの開催も控え、勢いがさらに加速する=LOVEに今後もぜひ大注目していただきたい。

なお、本日この後22:00からは、リスパ「#イコラブとリスパ」のライブ配信を開催するとのことなので、ぜひこちらもチェックしてみてほしい。

★リスパ「#イコラブとリスパ」ライブ配信

配信日時：2026年6月26日(金)22:00頃～ ※配信開始時間は前後する可能性がございます

公式SNS ：https://x.com/lispa_official

▼アプリダウンロード

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6741622105

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xyzsmin

★＝LOVE in TOKYO DOME

【日 程】

2027年1月19日(火)、20日(水) 東京都・東京ドーム

【チケット受付スケジュール】

FC最速先行：10月13日(火)17:00～10月18日(日)23:59

FC先行 ：10月26日(月)18:00～11月1日(日)23:59

※FC最速先行は応募者・同行者ともに「＝LOVE Official Fan Club」会員の方に限ります。※FC先行終了後、一般先行の実施を予定しております。

※スケジュールは予告なく追加・変更になる可能性がございます。

他詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。

★＝LOVE 9周年コンサート「＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」

【日 程】

2026年10月15日(木)、16日(金) 東京都・TOYOTA ARENA TOKYO

【チケット受付スケジュール】

FC長期会員先行：7月21日(火)17:00～7月26日(日)23:59

FC先行 ：8月3日(月)18:00～8月9日(日)23:59

FC2次先行 ：8月17日(月)18:00～8月23日(日)23:59

※FC長期会員先行は、応募者・同行者ともに2021年6月30日までに「＝LOVE Official Fan Club」へご入会いただき、現在も継続しているFC会員様を対象とした先行となります。

※FC2次先行終了後、一般先行の実施を予定しております。

※スケジュールは予告なく追加・変更になる可能性がございます。

他詳細、チケット情報などは追ってお知らせいたします。

★新曲『お姫様の作り方』Music Video

https://youtu.be/2udLA8-QuD8

『お姫様の作り方』

作詞：指原莉乃

作曲：敬也-amazuti-/菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：ナカジマセイト (superbly inc.)

Choreographer：CRE8BOY

★『あの子コンプレックス』Music Video

https://youtu.be/ShbfYtAPXuI

『あの子コンプレックス』

作詞：指原莉乃

作曲：高橋 涼

編曲：湯浅 篤

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo



[MUSIC VIDEO]

監督：大野敏嗣

振付：shoji（s**t kingz）

【リリース情報】

★8月26日(水)に21stシングル『タイトル未定』発売！

https://equal-love.jp/news/detail/11588

★20thシングル『劇薬中毒』好評発売中！

https://equal-love.jp/news/detail/11326

★『劇薬中毒』好評配信中

https://equallove.lnk.to/GekiyakuChudoku

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル 『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに20作のシングルをリリースし、すべてオリコン 週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『M22. 青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル 『ナツマトぺ』、15thシングル 『ラストノートしか知らない』 、19thシングル『ラブソングに襲われる』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム 『全部、内緒。』 でもオリコン 週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2025年2月に通算18枚目となるシングル 『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。『とくべチュ、して』がストリーミング累計1.8億回再生、TikTokの総再生回数も22億回再生を突破するなど話題沸騰の中、「第67回輝く！日本レコード大賞」にてプロデューサーの指原莉乃が当楽曲にて作詩賞を受賞。10月に発売した19thシングル『ラブソングに襲われる』は自己最高初週売上となる33.3万枚を突破し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Sales ともに1位を獲得。

2026年4月1日(水)に発売された20thシングル表題曲『劇薬中毒』は累計出荷50万枚超えを記録し、シングルでは通算 7 作目のビルボード、オリコン週間シングルランキング共に１位を獲得した。

2026年4月18日(土)、4月19日(日)には、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のツアーファイナルを神奈川県・横浜スタジアムで開催し大成功を収め、6月20日(土)、21日(日) には自身最大規模となる東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）にて＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”(ハート)」を開催し、約13.2万人を動員し、大成功を収めた。来年1月19日(火)、20日(水)には念願の東京都・東京ドームにて、＝LOVE in TOKYO DOMEの開催も発表されている。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

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