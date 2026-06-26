MFC STORE 、アロハシャツ・コレクションを発表

株式会社MFC STORE

この度、自分たちの好きなもの・着たいものをコンセプトとするセレクトショップ「MFC STORE（エムエフシー ストア）」は、この夏にぴったりなアロハシャツ・コレクションを発表いたします。

2026年6月27日（土）より、MFC STORE各店舗およびオフィシャルオンラインストアにて発売を開始します。

本コレクションでは、ブランドロゴを各所に配したアロハシャツを、さまざまなパターンで展開。一型ごとに異なる柄や配色をまとったアイテムは、ビーチやリゾートで映える開放的なスタイルから、街に出ても自然と馴染むストリートなスタイルまで、幅広い着こなしに対応します。

リゾートの開放感とMFC STOREらしいストリートの空気感、ふたつのムードを一着に共存させた、この夏ならではのアロハシャツ・コレクションです。

■販売概要

発売日：2026年6月27日（土）

店舗販売：MFC STORE 各店舗（下記参照）

オンライン：MFC STORE Official Online Store(https://www.mfc-store.com/) ※オンラインは同日19:00より販売開始予定

■取扱店舗

【MFC STORE NAKAMEGURO】

〒153-0043 東京都目黒区東山1-3-3 アルス中目黒 102 TEL：03-6452-4944

【MFC STORE HARAJUKU】

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿 3F TEL：03-6812-9991

【MFC STORE OSAKA】

〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目12-10 1階 TEL：06-6533-1188

■商品ラインアップ

MFC STORE ORIGINAL N.A.C S/S SHIRT

サイズ：S / M / L / XL / XXL

カラー：WHITE / BLACK

価格：各\17,600（税込）

MFC STORE ORIGINAL MS HAWAIIAN S/S SHIRT

サイズ：S / M / L / XL / XXL

カラー：WHITE / BLUE

価格：各\17,600（税込）

MFC STORE ORIGINAL MS FLORAL S/S SHIRT

サイズ：S / M / L / XL / XXL

カラー：BEIGE / BLACK

価格：各\17,600（税込）

MFC STORE Waimănalo S/S SHIRTS

サイズ：S / M / L / XL / XXL

カラー：MULTI

価格：\20,900（税込）

■ayumi hamasaki × MFC STORE コラボレーションアイテム

アロハシャツ・コレクションの発売にあわせて、日本のみならずアジア各地で精力的に活動し、世代を超えて多くのファンに愛されているアーティスト・浜崎あゆみさんとコラボレーションしたアロハシャツ3型を発売いたします。現在開催中のツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」を記念して製作した、スペシャルなコラボレーションアイテムです。

本アイテムは、MFC STOREオフィシャルオンラインストア及びツアー公演地近隣にて開催するPOP-UP STOREにて販売いたします。

ayumi hamasaki x MFC STORE HAWAIIAN SHIRT

サイズ：S / M / L / XL

カラー： PINK / BEIGE / BROWN

価格：各\17,600（税込）

■ ayumi hamasaki × MFC STORE 販売概要

詳細：2026年7月1日（水）12:00より、MFC STORE Official Online Store(https://www.mfc-store.com/) にて24時間限定販売

また。下記の会場でも販売予定。各会場での販売詳細は、MFC STOREのInstagram（@mfc_store(https://www.instagram.com/mfc_store)）をご確認ください。

■TENMAYA / 天満屋 倉敷店

〒710-8550 岡山県倉敷市阿知1-7-1 天満屋2F

7/8(木) OPEN 10:00 / CLOSE 19:00

7/9(金) OPEN 10:00 / CLOSE 18:30

■HIROSHIMA SUNMALL

〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-18 サンモール5階YYYスタジオ

7/10(金) OPEN 10:30 / CLOSE 20:00

■ATI KORIYAMA

〒963-8002 福島県郡山市駅前1-16-7 ATI郡山 4F

7/17(金) OPEN 10:00 / CLOSE 20:00

7/18(土) OPEN 10:00 / CLOSE 20:00

7/19(日) OPEN 10:00 / CLOSE 16:00

■TENJIN POP-UP SPACE

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神5-5-8 福桜ビル1F

7/23(木) OPEN 15:00 / CLOSE 20:00

7/24(金) OPEN 11:00 / CLOSE 20:00

7/25(土) OPEN 10:00 / CLOSE 16:00

ABOUT

About MFC STORE（エムエフシー ストア）

Official Online Store：https://www.mfc-store.com/(https://www.mfc-store.com/)

Official Instagram：@mfc_store(https://www.instagram.com/mfc_store)

Official Threads：@mfc_store(https://www.threads.net/@mfc_store) / Official X：@mfc_store(https://x.com/mfc_store)

2018年に、自分たちの好きなもの・着たいものを展開・提案するセレクトショップとして東京・中目黒に旗艦店をオープン。その後、大阪、原宿へもショップをオープン。国内外の人気ブランドをはじめ、ナショナルブランドのadidas、Carhartt WIP、Clarks、CLOT、Dr. Vranjes、

EU（Emotionally Unavailable）、MEDICOM TOY、NEW ERA(R)︎、NIKE、PUMA、VANSなどの正規取扱店。その他、海外買い付けの国内未発売アイテムや、スーベニアのオリジナルアパレルなど幅広い商品構成で展開する。