最新刊同日発売！表紙もふろくも「多聞くん今どっち！？」祭り！ 『花とゆめ』14号 6月19日（金）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』14号を6月19日（金）に発売しました。
ふろくは描き下ろし！「『多聞くん今どっち！？』ヤミ原さんBIGポスター by師走ゆき」つき！
みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！
【少女まんが誌『花とゆめ』】https://magazine.hanayume.com/(https://magazine.hanayume.com/)
『花とゆめ』26年14号
【ふろく】「『多聞くん今どっち!?』ヤミ原さんBIGポスター by師走ゆき」
ふろく「『多聞くん今どっち！？』ヤミ原さんBIGポスター by師走ゆき」
イラスト描きおろし！
誕生？から4周年！ 圧がすごいヤミ原さんに見つめられちゃう♪
「多聞くん今どっち！？」（師走ゆき）最新話も掲載！
「多聞くん今どっち！？」（師走ゆき）
うたげと倫太郎の推し活を目撃した多聞＆桜利は!?
最新HC16巻は好評発売中！
HC「多聞くん今どっち！？」（師走ゆき）16巻
「多聞くん今どっち！？」 16巻
■著者名： 師走ゆき
■ISBNコード：9784592225843
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
ついについに、うたげへの告白を決意する多聞！
そんな中、F/ACEは紅白に出演。
生ける伝説、X-ReaLとのコラボステージはどうなる!?
F/ACEが最大の舞台に挑む16巻！
人気とラブが加速中！「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）が巻頭カラーで登場！
巻頭カラー「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）
クロエとレイの関係性に変化が…？
最新HC2巻は好評発売中！
HC「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）2巻
「ひとまず恋に慣れさせてください」 2巻
■著者名： たきどん
■ISBNコード：9784592225867
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
期当主ノエルに「恋」を教えるため、カップルのフリをしているメイド長のクロエと執事長のレイ。
少しずつカップルが板についてきた２人だが、そんな２人の関係を疑うメイド・アキノが現れて…!?
恋愛偏差値０な使用人たちが贈る、恋愛学習ラブコメディ第２巻♪
「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）は最終話が掲載！
「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）
愛を知る物語、ついにフィナーレ！
最新HCS2巻は好評発売中！
HCS「兎は獣の肚の底でしあわせな夢を見る」（月永遠子）2巻
「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」 2巻
■著者名： 月永遠子
■ISBNコード：9784592231325
■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル
■定価：616円（本体560円＋税10%）
獣神の血を継ぐ“神祇官”たちに血肉を捧げる餌になった雪穂。
今まで誰からも必要とされなかった自分が、みんなの役に立てるなら…。
喜んで自身を捧げる雪穂の姿を見て、心を痛める幽狐は…？
大人気！「春は雲の上」（ソノヘンノ高橋）カラーつきで登場！
カラーつき「春は雲の上」（ソノヘンノ高橋）
恋も球技大会も、想太大活躍の予感!?
【よみきり】「夢食む悪魔と夜の姫」（豆太ピス子）がカラーつきで登場！
カラーつき「夢食む悪魔と夜の姫」（豆太ピス子）
人間の欲望が好物の悪魔が出会ったのは、無欲の少女でした。
【花とゆめ26年14号】
●発売日：2026年6月19日発売（毎月５日・20日発売）
●判型：B5判
●定価：490円（税込）
【会社概要】
会社名：株式会社白泉社
所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2
代表者：代表取締役社長 高木靖文
設立：1973年12月1日
URL：https://www.hakusensha.co.jp/
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など