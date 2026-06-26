最新刊同日発売！表紙もふろくも「多聞くん今どっち！？」祭り！　『花とゆめ』14号 6月19日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』14号を6月19日（金）に発売しました。

ふろくは描き下ろし！「『多聞くん今どっち！？』ヤミ原さんBIGポスター by師走ゆき」つき！

みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！

【少女まんが誌『花とゆめ』】https://magazine.hanayume.com/(https://magazine.hanayume.com/)

【ふろく】「『多聞くん今どっち!?』ヤミ原さんBIGポスター by師走ゆき」

『花とゆめ』26年14号ふろく「『多聞くん今どっち！？』ヤミ原さんBIGポスター by師走ゆき」

イラスト描きおろし！

誕生？から4周年！ 圧がすごいヤミ原さんに見つめられちゃう♪

「多聞くん今どっち！？」（師走ゆき）最新話も掲載！

「多聞くん今どっち！？」（師走ゆき）

うたげと倫太郎の推し活を目撃した多聞＆桜利は!?

最新HC16巻は好評発売中！

HC「多聞くん今どっち！？」（師走ゆき）16巻

「多聞くん今どっち！？」 16巻

■著者名： 師走ゆき

■ISBNコード：9784592225843

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

ついについに、うたげへの告白を決意する多聞！

そんな中、F/ACEは紅白に出演。

生ける伝説、X-ReaLとのコラボステージはどうなる!?

F/ACEが最大の舞台に挑む16巻！

人気とラブが加速中！「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）が巻頭カラーで登場！

巻頭カラー「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）

クロエとレイの関係性に変化が…？

最新HC2巻は好評発売中！

HC「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）2巻

「ひとまず恋に慣れさせてください」 2巻

■著者名： たきどん

■ISBNコード：9784592225867

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

期当主ノエルに「恋」を教えるため、カップルのフリをしているメイド長のクロエと執事長のレイ。

少しずつカップルが板についてきた２人だが、そんな２人の関係を疑うメイド・アキノが現れて…!?

恋愛偏差値０な使用人たちが贈る、恋愛学習ラブコメディ第２巻♪

「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）は最終話が掲載！

「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）

愛を知る物語、ついにフィナーレ！

最新HCS2巻は好評発売中！

HCS「兎は獣の肚の底でしあわせな夢を見る」（月永遠子）2巻

「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」 2巻

■著者名： 月永遠子

■ISBNコード：9784592231325

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：616円（本体560円＋税10%）

獣神の血を継ぐ“神祇官”たちに血肉を捧げる餌になった雪穂。

今まで誰からも必要とされなかった自分が、みんなの役に立てるなら…。

喜んで自身を捧げる雪穂の姿を見て、心を痛める幽狐は…？

大人気！「春は雲の上」（ソノヘンノ高橋）カラーつきで登場！

カラーつき「春は雲の上」（ソノヘンノ高橋）

恋も球技大会も、想太大活躍の予感!?

【よみきり】「夢食む悪魔と夜の姫」（豆太ピス子）がカラーつきで登場！

カラーつき「夢食む悪魔と夜の姫」（豆太ピス子）

人間の欲望が好物の悪魔が出会ったのは、無欲の少女でした。

【花とゆめ26年14号】

●発売日：2026年6月19日発売（毎月５日・20日発売）

●判型：B5判

●定価：490円（税込）

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など