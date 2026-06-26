最新刊同日発売！表紙もふろくも「多聞くん今どっち！？」祭り！　『花とゆめ』14号 6月19日（金）発売！

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株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』14号を6月19日（金）に発売しました。



ふろくは描き下ろし！「『多聞くん今どっち！？』ヤミ原さんBIGポスター　by師走ゆき」つき！　


みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！



【少女まんが誌『花とゆめ』】https://magazine.hanayume.com/(https://magazine.hanayume.com/)



『花とゆめ』26年14号

【ふろく】「『多聞くん今どっち!?』ヤミ原さんBIGポスター　by師走ゆき」


ふろく「『多聞くん今どっち！？』ヤミ原さんBIGポスター　by師走ゆき」

イラスト描きおろし！
誕生？から4周年！　圧がすごいヤミ原さんに見つめられちゃう♪


「多聞くん今どっち！？」（師走ゆき）最新話も掲載！


「多聞くん今どっち！？」（師走ゆき）

うたげと倫太郎の推し活を目撃した多聞＆桜利は!?



最新HC16巻は好評発売中！




HC「多聞くん今どっち！？」（師走ゆき）16巻


「多聞くん今どっち！？」 16巻



■著者名： 師走ゆき


■ISBNコード：9784592225843


■シリーズ名：花とゆめコミックス


■定価：594円（本体540円＋税10%）



ついについに、うたげへの告白を決意する多聞！
そんな中、F/ACEは紅白に出演。
生ける伝説、X-ReaLとのコラボステージはどうなる!?
F/ACEが最大の舞台に挑む16巻！





人気とラブが加速中！「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）が巻頭カラーで登場！


巻頭カラー「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）

クロエとレイの関係性に変化が…？


最新HC2巻は好評発売中！




HC「ひとまず恋に慣れさせてください」（たきどん）2巻


「ひとまず恋に慣れさせてください」 2巻



■著者名： たきどん


■ISBNコード：9784592225867


■シリーズ名：花とゆめコミックス


■定価：594円（本体540円＋税10%）



期当主ノエルに「恋」を教えるため、カップルのフリをしているメイド長のクロエと執事長のレイ。
少しずつカップルが板についてきた２人だが、そんな２人の関係を疑うメイド・アキノが現れて…!?
恋愛偏差値０な使用人たちが贈る、恋愛学習ラブコメディ第２巻♪





「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）は最終話が掲載！


「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」（月永遠子）

愛を知る物語、ついにフィナーレ！


最新HCS2巻は好評発売中！




HCS「兎は獣の肚の底でしあわせな夢を見る」（月永遠子）2巻


「兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる」 2巻



■著者名： 月永遠子


■ISBNコード：9784592231325


■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル


■定価：616円（本体560円＋税10%）



獣神の血を継ぐ“神祇官”たちに血肉を捧げる餌になった雪穂。
今まで誰からも必要とされなかった自分が、みんなの役に立てるなら…。
喜んで自身を捧げる雪穂の姿を見て、心を痛める幽狐は…？





大人気！「春は雲の上」（ソノヘンノ高橋）カラーつきで登場！


カラーつき「春は雲の上」（ソノヘンノ高橋）

恋も球技大会も、想太大活躍の予感!?


【よみきり】「夢食む悪魔と夜の姫」（豆太ピス子）がカラーつきで登場！


カラーつき「夢食む悪魔と夜の姫」（豆太ピス子）

人間の欲望が好物の悪魔が出会ったのは、無欲の少女でした。



【花とゆめ26年14号】


●発売日：2026年6月19日発売（毎月５日・20日発売）


●判型：B5判


●定価：490円（税込）



【会社概要】


会社名：株式会社白泉社


所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2


代表者：代表取締役社長　高木靖文


設立：1973年12月1日


URL：https://www.hakusensha.co.jp/


事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など