フースーヤpresentsイエローカード生誕58周年記念東阪ツアー「国数社理社理かき氷」開催決定！

吉本興業株式会社

このたび、結成10周年を迎える弊社所属のフースーヤが、『フースーヤpresents イエローカード生誕58周年記念東阪ツアー「国数社理社理かき氷」』を、2026年8月17日（月）に東京・なかのZERO大ホール、9月23日（水・祝）に大阪・なんばグランド花月にて開催いたします。

2016年にデビューして以来、独創的な言葉遊びと予測不能な展開、唯一無二の世界観で多くのファンを魅了してきたフースーヤ。

結成10周年という大きな節目を迎える2026年、その集大成ともいえるスペシャルライブを東阪2都市で開催します。

「国数社理社理かき氷」は、昨年開催された全国ツアー「北極爆☆走☆族」同様、フースーヤならではの自由な発想から生まれた言葉であり、一見意味が分からないのになぜか頭から離れない、そんなフースーヤらしさを体現したタイトルとなっています。

漫才やコントはもちろん、このライブでしか見ることのできない特別企画や演出も予定しており、結成10周年の節目としてこれまでの歩みを振り返りながらも新たな魅力を体感できる内容となっています。

東京・大阪ともにホール規模で開催される一夜限りのプレミアム公演となり、配信の予定はございません。

記念イヤーを彩る特別なライブにぜひご注目ください。

開催概要

フースーヤpresentsイエローカード生誕58周年記念東阪ツアー「国数社理社理かき氷」

【東京公演】

日時：2026/8/17(月)

18:00開場／19:00開演／21:00終演予定

場所：なかのZERO大ホール

料金：前売5,000円／当日5,500円（配信なし）

【大阪公演】

日時：2026/9/23(水・祝)

19:00開場／19:30開演／21:30終演予定

場所：なんばグランド花月

料金：前売5,000円／当日5,500円（配信なし）

▼チケット販売スケジュール

先行受付：6/27(土)11:00～7/1(水)11:00

（FC先行）

7/3(金)11:00～7/8(水)11:00

（FANY先行）

当落結果：7/10(金)18:00

一般発売：7/11(土)10:00

フースーヤ コメント

＜田中ショータイム(左)＞

かの有名なナポレオンは言いました。

「私の辞書に不可能が浮かび上がった。それはフースーヤが出てきたからだ。」

皆様に革命をお見せします。準備はよろしいですか？！

＜谷口理（右）＞

今なにしてるん？？ふーん。。

で、フースーヤの単独行く？？行くやろ？？行くしかなく無い？？

え、行かへんとかある？？地元どこやっけ？チェコ？？？？？んな無理か。