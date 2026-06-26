RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」兵庫公演 開催報告

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、

6月26日(金)に神戸国際会館こくさいホールにて開催いたしました、

RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」兵庫公演についてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

2026年6月26日(金)、神戸国際会館こくさいホールにて、RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」兵庫公演(主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。

本公演のチケットは、18日(木)に開催された東京公演に続いて全席SOLD OUT。東京公演の熱気冷めやらぬまま、兵庫公演も高い注目の中で幕を開けました。

公演では、東京公演でライブ初披露された最新Single「WHAT AN EXPLOSION」収録の表題曲と「RUNAWAY STAR」、2nd Album「SAVAGE」収録の「DANCING DARING」を含む全17曲を披露。またFear, and Loathing in Las Vegas提供楽曲第2弾の「Drown Out the Noise and Push Through the Trash」や新旧のアッパーチューンを交えながらオーディエンスを魅了し、満員の観客で埋まった本公演は終始高い熱量のまま幕を下ろしました。

今後の活動として、「Boot IGNITION」は8月14日(金)・15日(土)の香港公演へと続くほか、10月12日(月・祝)にはBanG Dream! 13th☆LIVE DAY3 : RAISE A SUILENの開催に加えて、今秋にはNew Singleのリリースも控えています。

今夏には多数のフェスへの出演も決定しているRAISE A SUILENに、引き続きご注目ください。

＜公演概要＞

◆公演名：RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」兵庫公演

◆日程 ：2026年6月26日(金) 開場18:00／開演19:00

◆会場 ：神戸国際会館こくさいホール

◆出演 ：RAISE A SUILEN(Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、紡木吏佐）

◆セットリスト

M1. CORUSCATE -DNA-

M2. Bad Kids All Bet

M3. Domination to world

M4. DEAD HEAT BEAT

M5. DANCING DARING

M6. RUNAWAY STAR

M7. Takin’ my Heart

M8. Embrace of light

M9. mind of Prominence

M10. Drown Out the Noise and Push Through the Trash

M11. WHAT AN EXPLOSION

M12. 灼熱 Bonfire!

M13. V.I.P MONSTER

M14. !NVADE SHOW!

M15. EXPOSE ‘Burn out!!!’

ReBoot 1. UNSTOPPABLE

ReBoot 2. HELL! or HELL?

- セトリプレイリスト公開中

各音楽配信サービスにて、本公演のライブセットリストをプレイリストにて配信中。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

https://bmu.lnk.to/ras_2026_hyogopr

- RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」香港公演 8月14日(金)・15日(土)に開催

RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」香港公演が、8月14日(金)・15日(土)に開催予定です。

チケット一般発売(先着)が受付中です。

＜公演概要＞

◆公演名：RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」香港公演

◆日程 ：2026年8月14日(金) 開演20:00 (現地時間・予定)

2026年8月15日(土) 開演19:00 (現地時間・予定)

◆会場 ：AsiaWorld-Expo, Hall 10

◆チケット一般発売(先着) 受付URL

・KKTIX ：https://asiaworld-expo.kktix.cc/events/raiseasuilen-2026-hk

・攜程 ：https://sdp.ctrip.com/?oDrYpKK0F4D

・Trip.com：https://hk.trip.com/travel-guide/trip-events/155101147

詳細はこちら：https://bang-dream.com/ras_2026_hongkong/

- BanG Dream! 13th☆LIVE 10月10日(土)～12日(月・祝)に東京ガーデンシアターにて開催

10月10日(土)・11日(日)・12日(月・祝)に東京ガーデンシアターにて、BanG Dream! 13th☆LIVEを開催いたします。

DAY1にはPoppin'Party、DAY2には夢限大みゅーたいぷ、そしてDAY3にはRAISE A SUILENが出演。

チケット最速先行抽選が7月13日(月)まで受付中です。

＜公演概要＞

◆公演名：BanG Dream! 13th☆LIVE

◆日程

・DAY1 : Poppin'Party

2026年10月10日(土) 開場16:30／開演18:00(予定)

・DAY2 : 夢限大みゅーたいぷ

2026年10月11日(日) 開場16:30／開演18:00(予定)

・DAY3 : RAISE A SUILEN

2026年10月12日(月・祝) 開場16:30／開演18:00(予定)

◆会場：東京ガーデンシアター

◆出演：DAY1：Poppin'Party、DAY2：夢限大みゅーたいぷ、DAY3：RAISE A SUILEN

<チケット>

・3DAYS通しチケット ：23,100円(税込)

・プレミアムシート(特製グッズ付き)：23,100円(税込)

・一般指定席(特製グッズ付き) ：16,500円(税込)

・一般指定席 ：11,000円(税込)

下記3タイトルの初回生産分に封入の最速先行抽選申込券で、各バンドの公演にご応募いただけます。

3DAYS通しチケットはいずれの申込券でもご応募いただけます。

◆最速先行抽選申込券 封入タイトル

・4月29日(水)リリース Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」

・5月13日(水)リリース 夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」

・6月10日(水)リリース RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」

◆3DAYS通しチケット

・受付期間：2026年5月3日(日) 21:00 ～ 7月13日(月) 23:59

※座席は一般指定席となります。各公演のチケット特典グッズは付属いたしません。

※Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」・夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」・RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」いずれかの初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

◆各公演チケット

・DAY1 : Poppin'Party

受付期間：2026年5月3日(日) 21:00 ～ 7月13日(月) 23:59

※Poppin'Party 22nd Single「どきどきデエト」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

・DAY2 : 夢限大みゅーたいぷ

受付期間：2026年5月13日(水) 10:00 ～ 7月13日(月) 23:59

※夢限大みゅーたいぷ 4th Single「超惑星Xへの旅」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

・DAY3 : RAISE A SUILEN

受付期間：2026年6月10日(水) 10:00 ～ 7月13日(月) 23:59

※RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

そのほか申込方法などの詳細は、下記バンドリ！公式HPをご確認ください。

詳細はこちら：https://bang-dream.com/13th-live/

- RAISE A SUILEN New Singleが2026年秋にリリース決定

RAISE A SUILEN 16枚目のSingleが、2026年秋にリリースされます。

RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」東京公演映像を収録予定です。

詳細は後日の公開を予定しております。

- RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」好評発売中

RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」が好評発売中です。

CDには、本公演でライブ初披露された「WHAT AN EXPLOSION」「RUNAWAY STAR」を収録。

Blu-ray付生産限定盤には、2025年11月15日、16日にTACHIKAWA STAGE GARDENで開催されたRAISE A SUILEN 2DAYS LIVE「RUMBLEHEADZ」DAY2全編、DAY1の日替わり楽曲を収録しています。

初回生産分には、2026年10月12日(月・祝)開催予定のBanG Dream! 13th☆LIVE DAY3の最速先行抽選申込券が封入されています。

また初回生産分のオリジナルキャラクターカードに、RAISE A SUILENキャストいずれか1名の直筆サイン入りが当たるキャンペーンも開催中です。

＜商品概要＞

RAISE A SUILEN 15th Single「WHAT AN EXPLOSION」

発売日：2026年6月10日(水)

価格：Blu-ray付生産限定盤：9,900円(税込)

通常盤：1,540円(税込)

＜初回生産分キャンペーン＞

初回生産分のオリジナルキャラクターカードに、RAISE A SUILENキャストの直筆サイン入りが当たるキャンペーンを開催！

※RAISE A SUILENキャストいずれか1名の直筆サインが封入されている場合がございます。

※直筆サインが書かれているカードには、通常カードとは一部異なる仕様の加工が施されています。

商品詳細はこちら：https://bang-dream.com/discographies/4164/

- BanG Dream! オーディオ・ビジュアルフェアが開催中

フェア開催対象店舗にて「BanG Dream!」関連のオーディオ・ビジュアル商品をご購入ごとに、「再生画面風メモリアルステッカー」(全10種)をランダムでプレゼントいたします。

◆対象商品

「BanG Dream!」関連のオーディオ・ビジュアル商品

◆期間

6月9日(火)～特典が無くなり次第終了

◆特典

「再生画面風メモリアルステッカー」(全10種)

※特典のお渡し絵柄はランダムとなりますので予めご了承ください。

※特典は無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※特典付与の販売形式・特典の在庫に関するお問い合わせは、各法人様までお尋ねください。

◆特典お渡し枚数について

ご購入いただく商品形態によりお渡し枚数が異なります。

・「BanG Dream!」関連CD【通常盤・Single】…特典1枚お渡し

・「BanG Dream!」関連CD【通常盤・Album】…特典2枚お渡し

・「BanG Dream!」関連CD【限定盤・特装盤】…特典5枚お渡し

・「BanG Dream!」関連映像商品…特典5枚お渡し

・「BanG Dream!」関連アナログ盤…特典3枚お渡し

フェア開催対象店舗等の詳細はこちら：https://bang-dream.com/news/2339/

- 【新情報】「ガルパ」にて、ライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、ステージチャレンジ機能に追加！

スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」内のステージチャレンジ「特別」に、本ライブで演奏された楽曲を集めたステージを追加しました。

- 【新情報】「ガルパ」にて、「ライブ打ち上げガチャ」が開催中！

本ライブ開催を記念して、「ライブ打ち上げガチャ」が開催中です。RAISE A SUILENメンバーの出現率がアップするほか、様々なアイテムと交換できるピース付きとなります。

さらに、有償スター限定の★5 RAISE A SUILENメンバー1人確定ガチャも同時開催中です。

詳しくは、ガルパ内のお知らせをご確認ください。

- 「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年7月2日(木)23時より夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、初回放送では#1~#3を一挙に放送する。さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com/

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project

Photo HannaTAKAHASHI