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瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループSTU48が、本日6月26日（金）、香川県・高松festhalleにて全国ツアー「STU48 Live Tour 2026」をスタートさせた。

暗闇（甲斐心愛）暗闇

Overtureが鳴り響く中、ツアーの幕開けを飾ったのはSTU48のデビュー曲『暗闇』。5月30日(土)に開催された9周年コンサートで発表された10周年に向けたスローガン「暗闇の中で、君は何を見つけたか。」を象徴する楽曲で幕を開け、10年目へ向かうSTU48の新たな航海の始まりを印象づけた。

初日である今日は9月16日（水）発売予定の14thシングル選抜メンバー16名が出演した。中村舞が「STU48 Live Tour 2026、ついに始まりました！」と呼びかけると、会場は大きな歓声に包まれた。

MCでは、尾崎世里花が「ツアー初日が始まりました。台風の影響もありましたが、無事に開催できて本当によかったです」と安堵の表情を見せた。

甲斐心愛は「私たちはずっと室内にいましたが、少しドアを開けただけでも別世界のような大雨で、とても心配していました。それでも皆さんが来てくださって本当にありがとうございます。帰ったらぜひお風呂に入って、ゆっくり温まってくださいね」と来場したファンを気遣い、「今日はお天気は味方してくれていないかもしれません。でも、私たちがいますから大丈夫です。ライブでしっかり盛り上げますので、任せてください！」と力強く呼びかけた。

さらに尾崎は、「1曲目は『暗闇』から始まりましたが、皆さんスローガンは覚えていますか？」と問いかけ、「『暗闇』から『自然淘汰主義』、そして『原点』へと続く流れには、STU48を好きになった頃を思い出していただきたいという思いを込めています」と、セットリストに込められたテーマを明かした。

『暗闇』の衣装を初めて着用した尾崎と岡村梨央は、「ずっと憧れていた衣装だったので本当に嬉しいです。先輩方から受け継がれてきた衣装には歴史を感じます」と笑顔を見せ、高雄さやかは「社会人時代によくプレイリストで聴いていて、励まされていた楽曲なので、この衣装を着られて感慨深いです」と、それぞれの思いを語った。

ペダルと車輪と来た道と

中盤のユニットブロックでは、ツアーの新衣装をまとったメンバーがそれぞれの個性を生かしたパフォーマンスを披露。兵頭葵は「新衣装は4色展開ですが、生地の組み合わせが一人ひとり違うので、全部で16パターンあるんです」と紹介。

今回初めて自分専用の衣装を着用した4期研究生・曽我部あこは、「これが初めての自分の衣装なんです。本当に嬉しくて、たくさんの方に見てもらいたいです。14thシングル選抜メンバーとしてツアー初日に立たせていただけたことにも感謝しています」と喜びを語った。

好きすぎて泣く

本編終盤では、中村が「台風の影響で開催できるか最後まで分からず不安でしたが、こうしてたくさんの皆さんが来てくださり本当に嬉しいです。会場の皆さんはもちろん、配信で見守ってくださる皆さんの愛もしっかり受け取って、この最後の曲を届けます」と感謝を伝え、『愛の重さ』を披露して本編を締めくくった。

瀬戸内の声

アンコールでは、STU48初のオリジナル楽曲『瀬戸内の声』を披露。

初めてツアーに参加した曽我部は、「Overtureが流れてステージに出た瞬間はとても緊張していましたが、皆さんの大きなコールやペンライトのおかげで少しずつ緊張がほぐれました。先輩や同期と目が合った時に絆を感じ、ステージに立てる幸せを改めて実感しました」と笑顔を見せた。

同じく初参加となる島田紗香は、「香川県に来るのもツアーに参加するのも初めてで緊張していましたが、ファンの方から『うどん食べたよ！』とたくさん声をかけてもらい、すごくほっこりしました。本当に楽しかったです」と感謝を述べた。

地元・香川県出身の福田朱里は、「この会場は『花は誰のもの？』公演の初日や前回ツアーの千秋楽など、STU48にとって大切な節目を迎えてきた思い出の場所です。そんな場所でツアー初日を迎えられて本当に幸せです。台風の影響がある中でも足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございます。『ライブに来てよかった』『現場って楽しい』と思っていただけるツアーのスタートになっていたら嬉しいです」と語った。

最後は甲斐が「STU48 Live Tour 2026の初日を迎え、香川まで足を運んでくださった皆さんに心から感謝しています。今日という日を思い出した時に『来てよかった』と思っていただけるよう、最後まで心を込めて届けます」と締めくくり、『思い出せる恋をしよう』を歌唱。全25曲を披露し、全国ツアー初日は幕を閉じた。

なお、明日6月27日（土）も同会場にて「STU48 Live Tour 2026」を昼夜2公演開催。さらに4期研究生による「さあ 未来を探しに行こうか？」公演も行われ、1日を通してSTU48の魅力を届ける。

■ 本日の実施概要 2026年6月26日(金)

■STU48 Live Tour 2026

■開場18:00/開演18:30

■会場：香川県・高松festhalle

■出演メンバー

新井梨杏・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・甲斐心愛・久留島優果・高雄さやか・中村舞・濱田響・原田清花・兵頭葵・福田朱里・森末妃奈・吉田彩良・島田紗香・曽我部あこ

◆セットリスト M1 暗闇？（ALL）

M2 自然淘汰主義（ALL）

M3 原点（ALL）

M4 君は何を後悔するのか？（ALL）

MC１.

M5 向日葵（中村・濱田響・福田・森末）

M6 キリギリス人（久留島・吉田・曽我部）

M7 愛しさのdefense（新井・原田・兵頭）

M8 涙の表面聴力（岡田・岡村・甲斐・島田）

M9 となりのバナナ（尾崎・高雄）

MC２.

M10 STU48（瀬戸内ver.）（ALL）

M11 ペダルと車輪と来た道と（ALL）

M12 サングラスデイズ（ALL）

M13 好きすぎて泣く（ALL）

M14 そして僕は僕じゃなくなる（岡田・岡村・中村・森末・吉田・島田）

M15 一瞬のスリル（新井・岡村・尾崎・甲斐・中村・兵頭・曽我部）

M16 神様も呆れるくらいに（岡田・甲斐・久留島・高雄・福田）

M17 Be honest（久留島・高雄・濱田響・原田・兵頭・福田）

M18 人の隣を走るな（新井・尾崎・濱田響・原田・森末・吉田・島田・曽我部）

M19 傷つくことが青春だ（ALL）

M20 息をする心（ALL）

M21 ヘタレたちよ（ALL）

MC３.

M22 愛の重さ（ALL）

Encore

EN1 瀬戸内の声（ALL）

EN2 夢力（ALL）

MC４.

EN3 思い出せる恋をしよう（ALL）

■STU48 Live Tour 2026開催決定 2026年 6月26日(金) 香川県・高松festhalle

2026年 6月27日(土) 香川県・高松festhalle

2026年 7月19日(日) 東京都・品川インターシティーホール

2026年 7月20日(月・祝) 新潟県・NIIGATA LOTS

2026年 8月 9日(日) 山口県・周南RISING HALL

2026年 8月 11日(火・祝) 大阪府・松下IMPホール

2026年 8月 31日(月) 北海道・cube garden

2026年 9月 1日(火) 宮城県・仙台Rensa

2026年 9月12日(土) 愛知県・NAGOYA ReNY limited

2026年 9月27日(日) 福岡県・UNITEDLAB

2026年10月17日(土) 広島県・BLUE LIVE HIROSHIMA

2026年10月1８日(日) 広島県・BLUE LIVE HIROSHIMA

■高松festhalle 10th Anniversary～STU48 Live week～ 2026年9月19日(土)～9月23日（水・祝)香川県・高松festhalle 10周年を記念して、

『高松festhalle 10th Anniversary～STU48 Live week～』の開催が決定しました！！

9月20日（日）・21日（月・祝）の２日間は『フクフェス』の開催も予定！！！

■STU48 14th シングル「タイトル未定」 2026年9月16日（水）発売

選抜メンバー

新井梨杏・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・甲斐心愛（※センター）・久留島優果・高雄さやか・中村舞・濱田響（※初選抜）・原田清花・兵頭葵・福田朱里・森末妃奈（※初選抜）・吉田彩良・島田紗香（※初選抜）・曽我部あこ（※初選抜）

◆13thシングル「好きすぎて泣く」MUSIC VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk(https://www.youtube.com/watch?v=NAE2nHK0qpk)

◆13thシングル「好きすぎて泣く」 Special Edition 13thシングル「好きすぎて泣く」収録全5曲配信

https://lnk.to/gG7KElEw

◆「檸檬とレモン」MUSIC VIDEO https://youtu.be/h6xkbbEoIrU(https://youtu.be/h6xkbbEoIrU)

■『檸檬とレモン』専用TikTokアカウント @lemonlemon_official

■甲斐心愛2nd写真集『おかえり太陽』 タイトル:甲斐心愛 2nd 写真集『おかえり太陽』

発売日:2026年7月1日(水)

発売:秋田書店

判型:A4 判/128 ページ

予価:本体 3,000 円+税

撮影:カノウリョウマ

■中村舞2nd写真集 タイトル:中村舞 2nd 写真集(タイトル未定)

発売日:2026 年 8月 27 日(木)

発売:宝島社

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858

涙の表面張力となりのバナナ息をする心ヘタレたちよ愛の重さ夢力曽我部あこ島田紗香甲斐心愛中村舞