『強烈な叫びを生む舞踏』再び！座・高円寺２にて『喫人舞踏会・再宴』開催決定！

ロングランプランニング株式会社

『喫人舞踏会・再宴』が2026年9月3日 (木) ～ 2026年9月4日 (金)に座・高円寺2（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット販売中 :http://confetti-web.com/@/wakaba-coffee-Anthrophopagy



公式サイトはこちら

https://wakaba.coffee/anthropophagy-ball-refeast/

伊藤キム、点滅、鯨井謙太郒、若羽幸平ら、派閥を越えた舞踏家が集結！

川村真奈、細川麻実子、山之口理香子、実力派の女性ダンサーたちとの見逃せない饗宴。

2025年に東京都の「高架下空き倉庫」にて3日間5回に渡り上演されたワカバコーヒー演出の『喫人舞踏会』が、再演の声に応え、装いを新たに劇場版として”再宴”決定！

『強烈な“叫び”を生んでいた』、『カタコンベを見るような幕切れ』と評された、怪しい宴が再び幕をあげる。



ワークショップ同時開催！※9月4日（金）のみ

前半はワカバコーヒーによる『喫人舞踏会・再宴』の振付の一部を体験するワークショップ、後半は鯨井によるオイリュトミー技法を用いたコトバとカラダのワークショップです。経験不問。ぜひ公演とセットでお楽しみください！



9月4日（金）13時00分～14時30分

会場：座・高円寺２

講師：ワカバコーヒー、鯨井謙太郒

公演概要

『喫人舞踏会・再宴』

公演期間：2026年9月3日 (木) ～ 2026年9月4日 (金)

会場：座・高円寺2（東京都 杉並区 高円寺北 2-1-2 B2F）

■出演者

伊藤キム、川村真奈、鯨井謙太郒、細川麻実子、点滅、山之口理香子、若羽幸平

■スタッフ

演出・振付・構成：ワカバコーヒー

舞台監督：中原和彦

照明：早川誠司

チラシ撮影・デザイン：腰山大雅

衣装制作：岩戸洋一・本柳里美 giee

主催：ワカバコーヒー

協力：一般社団法人パフォーミングアーツ協会

助成：公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京 [ スタートアップ助成 ]

■公演スケジュール

2026年

9月3日（木）20時00分

9月4日（金）18時00分

※開場は開演の40分前

※上演時間は約1時間

【ワークショップ：9月4日（金）13時～14時半】

■チケット料金

前売：4,000円（公演のみ）

ワークショップセット券：6,000円

（自由席・税込）

※ワークショップは4日のみの開催です。

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com