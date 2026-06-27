Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、所属VTuber「桜鳥ミーナ」「日和ちひよ」の4th Anniversary グッズが販売開始！
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩上 敦宏）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」の公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて、所属バーチャルタレントの「桜鳥ミーナ」、「日和ちひよ」の4th Anniversary グッズの販売を開始したことをお知らせします。
本日・6月27日、「桜鳥ミーナ」、「日和ちひよ」のデビュー4周年をお祝いした「4th Anniversaryグッズ」の詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて受注販売を開始しました。
VEE Official Shop URL：https://shop.vee-official.jp/
「桜鳥ミーナ」、「日和ちひよ」について
「桜鳥ミーナ」、「日和ちひよ」は2022年6月27日に「VEE」よりデビューしたバーチャルタレントです。
・桜鳥ミーナ
YouTube：https://www.youtube.com/@MinaAudrey
X：https://x.com/mina0x0audrey
・日和ちひよ
YouTube：https://www.youtube.com/@HiyoriChihiyo
X：https://x.com/hiyohiyovee
4th Anniversary グッズ詳細
「桜鳥ミーナ」、「日和ちひよ」のデビュー4周年をお祝いしたアクリルジオラマスタンドが登場！
アクリルジオラマスタンド1点ご購入ごとに、4周年記念イラストを使用したステッカー1枚付き！
販売価格：各4,500円(税込)
受注期間：2026年6月27日(土)午前0:00～2026年7月12日(日)23:59まで
受注場所：VEE Official Shop ( URL：https://shop.vee-official.jp/ )
・アクリルジオラマスタンド
VEE：4th Anniversary グッズ(アクリルジオラマスタンド)桜鳥ミーナ
VEE：4th Anniversary グッズ(アクリルジオラマスタンド)日和ちひよ
イラストレーター「ちゃべす」さん描き下ろしの4周年記念イラストを使用したアクリルジオラマスタンドです。
「ちゃべす」さん Xアカウント：https://x.com/tyabesu3
※プレート状でのお届けとなりますので、組み立ててご使用ください。
【素材】アクリル
プレート全体サイズ：A4 / 台座 : タテ約62mm×ヨコ約138mm / 背景：タテ約140m×ヨコ約138mm / 本体：タテ約133～140mm×ヨコ約104～119mm / 4thプレート : タテ約30mm×ヨコ約109mm
【製造国】日本
・特典
VEE：4th Anniversary グッズ(特典ステッカー)
アクリルジオラマスタンド1点ご購入ごとに、イラストレーター「ちゃべす」さん描き下ろしの4周年記念イラストを使用したステッカー1枚付き！
※本商品は受注販売限定です。
※2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
VEE Official Shop」とは
「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。「ウェルカムグッズ」、「ウェルカムボイス」を販売しているほか、イベントグッズの事後通信販売も実施中。
6月23日からは「VEE オフィシャルファンミーティング vol.6」で発売した新作オフィシャルグッズの事後通信販売も開始しています。
詳細URL：https://shop.vee-official.jp/s/ve01/page/items_group?ima=3944#/0?gr=fanmeeting06
「VEE Official Shop」では、今後もタレントのグッズや、各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。
ぜひチェックしてください！
「VEE」プロジェクト概要
VEE：ロゴ
Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。
本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。
オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2025年12月より、「みなとん。」「柏木もも」の2名が加入し、現在合計21名のVTuberが在籍中。
・公式サイト：https://vee-official.jp/
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official
・公式X：https://x.com/_vee_official_