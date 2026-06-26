アイムホームのグローバル教育支援プロジェクト「IMHOME OKINAWA」でFC琉球の選手の海外留学を支援

株式会社アイムホームIMHOME OKINAWAプロジェクトにて海外のクラブチームに移籍する志慶眞巧洋選手

株式会社アイムホーム（本社：沖縄県中頭郡北谷町、代表取締役：三家本真大）は、グローバル教育支援プロジェクト「IMHOME OKINAWA」の海外への留学支援にて、沖縄県を代表するプロサッカークラブである FC琉球 と連携し、サッカーを通じて沖縄の若者の国際的な挑戦と成長を支援します。

本プロジェクトは、FC琉球の育成・普及活動と連携することで、沖縄の子どもたちや若者たちが世界を知り、挑戦し、成長する機会を創出することを目的としています。

グローバル教育支援プロジェクト「IMHOME OKINAWA」(https://corporate.imhome-okinawa.co.jp/ryugaku)

プロジェクト始動の背景

アイムホームでは、「沖縄から世界へ」をテーマに、語学留学や海外体験を通じてグローバル人材の育成に取り組んできました。一方、FC琉球は地域に根差したクラブとして、サッカーを通じた人材育成に力を注いでいます。

このたび両者の想いが一致し、「サッカー×留学」という新たな形で、沖縄の若者が世界へ羽ばたくための挑戦機会を創出する共同プロジェクトの立ち上げに至りました。

FC琉球との海外留学プロジェクトの概要

本プロジェクトでは、選手の年代やカテゴリーに応じて、以下2つの取り組みを実施します。

１. トップチーム選手の海外クラブへのレンタル移籍を支援

FC琉球トップチーム所属選手を、欧州クラブへのレンタル移籍を通じて海外へ派遣し、競技力だけでなく語学力や異文化適応力を磨く機会を提供します。移籍先としては、ラトビア1部リーグの FK Tukums（トゥクムス） 2000 との連携を予定しており、沖縄から世界で活躍する選手の輩出を目指します。

２. FC琉球アカデミー選手の海外短期留学

FC琉球U-15・U-18世代の沖縄県内出身の選手を対象に、欧州クラブへの短期留学プログラムを実施予定です。現地クラブでのトレーニング参加に加え、国際交流や平和学習なども組み込み、サッカーだけではない「世界を知る学び」を提供します。派遣先はポーランドのプロクラブを予定しています。

アイムホームの留学支援との連携

アイムホームはこれまで住宅・不動産事業を通じて沖縄の暮らしを支えてきました。近年では若者の未来を支援する新たな取り組みとして留学支援事業を展開し、語学留学、スポーツ留学、ワーキングホリデーなど幅広い海外挑戦をサポートしています。今回のプロジェクトでは、FC琉球の選手や地域の子どもたちが安心して海外へ挑戦できるよう、留学相談から現地サポートまで包括的な支援を行います。

株式会社アイムホーム 代表取締役 三家本真大 コメント

「沖縄の若者には、もっと世界を見てほしい。そして世界を知ることで、自分自身の可能性を広げてほしいと考えています。今回、FC琉球様と共にスタートする海外留学プロジェクトは、単なるサッカー支援ではなく、世界で活躍できる人材を育成するための挑戦です。

異なる文化や価値観に触れ、自ら考え、行動し、成長する経験は、スポーツの世界だけでなく、その後の人生においても大きな財産になります。私たちは留学支援事業を通じて、沖縄の若者が世界へ挑戦するきっかけを創り続けてきました。このプロジェクトを通じて、一人でも多くの子どもたちや若者が世界へ羽ばたき、『沖縄から世界へ』という新たな可能性を実現してくれることを願っています。」

FC琉球フットボールクラブ株式会社 代表取締役社長 川崎龍吾 コメント

「FC琉球はこれまで、『沖縄から、みんなで世界をUMUSANに（＝面白く）！』という理念のもと、サッカーを通じて子どもたちや若者の可能性を広げる挑戦を続けてまいりました。アイムホーム様にこの想いに共感いただき、このような形でプロジェクトをご一緒できることを大変嬉しく思います。



沖縄出身の若手選手たちが欧州最前線の厳しい舞台で日々闘い、グローバルな視座を磨く経験は、クラブに非連続な成長をもたらすだけでなく、スポーツの枠を超えて沖縄の未来を担う人材を育てることにつながると確信しております。



そして今回、本プロジェクトの一環として、志慶眞巧洋選手がラトビア・ヴィルスリーガ（1部）のFKトゥクムス2000へ期限付き移籍することとなりました。昨シーズンの幸喜祐心選手に続く挑戦となりますが、海外での経験は選手たちを大きく成長させ、将来的にはFC琉球や沖縄サッカー界への還元につながるものと期待しています。



また、FC琉球アカデミー所属選手の海外短期留学プロジェクトなど、育成・普及年代での取り組みも現在企画を進めております。



FC琉球は今後もアイムホーム様とともに、世界へ挑戦する選手や若者を後押しし、『沖縄から世界へ』という新たな可能性を広げてまいります。本プロジェクトにぜひご期待ください。」

ラトビア1部リーグの FKトゥクムス2000に移籍 志慶眞巧洋 選手 コメント

「この度、アイムホーム様のご支援のもと、FKトゥクムス2000に期限付き移籍をすることにしました。

沖縄で生まれ育った自分が、新しい場所でどれだけできるのか挑戦したいと思い、行くことを決めました。環境が変わっても、日々努力をし常に向上心を持ってがんばりたいと思います。

応援よろしくお願いします。」