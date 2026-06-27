【2026年 8月のオンライン講習：化学物質管理者1日コース(非製造の取扱事業場向け)】便利なオンライン講習会のスケジュールが公開されました。

アイムセーフ合同会社

アイムセーフ合同会社では、厚生労働省通達による【化学物質管理者1日コース(非製造の取扱事業場向け)】を社内受講できる便利なオンライン講習会で実施しています。

2026年 8月のスケジュールが公開されました。

化学物質を自律的に管理するために、労働安全衛生規則第12条の5（2024年4月1日施行）で定めるところにより、リスクアセスメント対象物質を製造又は取扱う事業場ごとに、化学物質に係る技術的事項を管理する化学物質管理者の選任が義務付けられました。化学物質管理者の選任要件として、化学物質管理者講習の受講または化学物質管理者講習に準ずる講習の受講が推奨されています。

本講習は、労働安全衛生規則第１２条の５に基づく、リスクアセスメント対象物を取り扱う事業場など、化学物質を製造せず取扱う業者を対象として、化学物質管理者（安衛則第12条の5）を選任するための研修です。

事業者が、自律的な化学物質管理を任せることができるよう、必要な知識と実務能力を習得します。

アイムセーフの講習の化学物質管理者講習は、労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課から発表された文書の中で【化学物質管理者講習の講師は、各受講科目に定める内容を講義するに当たって、必要な知識や経験を有する者を想定しています。化学物質管理専門家等が想定されます。】とあります。

アイムセーフの化学物質管理者講習の講師は、

化学物質管理専門家として登録された労働衛生コンサルタントです。

■はじめての申込で合計金額から1名分の料金を割引キャンペーン(※条件あり)

アイムセーフと取引が一度もない、新規企業様が対象のキャンペーンになり、対象の方法でお申し込み頂いた、新規取引企業様に対して、対象の一般講習を「1度に同じ講習を5名以上お申し込み」を頂いた場合は、「合計金額から1名様分の料金を割引」とさせて頂きます。



https://www.safejp.net/debut-campaign(https://www.safejp.net/debut-campaign)

■プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズの詳細はこちら

【視聴するだけでは、リーダーとしての、責任感は生まれない。】

・ プロ講師に講習終了後、講習に関する「Q＆A」を行い、当日解決。

・ プロ講師が受講者様の発表や御意見に、専門家の視点でアドバイス。

・ プロ講師からの「問いかけ」に、気づき、生まれる責任感。

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■ 講座概要

【化学物質管理者1日コース(非製造の取扱事業場向け)】

令和6年4月以降に化学物質管理者として選任される予定の方を対象に、必要な知識と実務能力を習得していただくため、学科6時間のカリキュラムによる講習です。

※厚生労働省の教育実施要領に基づいた学科６時間の修了証を3営業日を目安に発行します。

■化学物質管理者とは？(動画解説あり)

取扱事業場向けと製造事業場向けに分けて、教育の法的根拠と受講対象者について解説。

https://www.safejp.net/detail-kagakubushittukanrisha

■Youtube:化学物質管理者とは？

教育の法的根拠・選任時期と報告・主な業務・選任要件・実技科目について解説しています。

https://youtu.be/62y01bE-LA4?si=x9p39AxLLvvlHa8S

■Youtube:化学物質管理者とは？(講習動画：かんたん化学物質管理者のまとめ編)

職務と重要なポイント・有害性、危険を知るには・化学物質のリスクとは・危険から身を守るためには・ばく露になる状態についてアイムセーフの化学物質管理者講習を通じて解説しています。

https://youtu.be/vbmOS5rsU6A?si=yvot28KWzhIGA1Se

■Youtube:化学物質管理者とは？(講習動画： 法令・災害事例解説編)

職務・化学物質に関する法令・化学物質の災害の傾向・災害事例についてアイムセーフの化学物質管理者講習を通じて解説しています。

https://youtu.be/yfPxWw-HA8g?si=1-zRCKvYYEfowcvN



■受講料 ⇒ 9,000円（税・教材費込）



■開催地 ⇒ オンラインですので全国から参加可能。

■開催日程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112624/table/240_1_c5564d41be086f08c8471bb2d2dd5d1f.jpg?v=202606271151 ]

お申込みはお早めに ＞＞＞

公式HPにてお申込みを承ります。

https://www.safejp.net/kagakubushittukanrisha(https://www.safejp.net/kagakubushittukanrisha)

■学科講習

▼カリキュラム ⇒ 講義内容は、下記のように行います。

※日程：1日目（9:00～16:50）

【アイムセーフのWeb講習が選ばれる理由】

◆選ばれる理由1：Web講習なら会場に行く必要なし

今までの講習は大都市などの中心部などの会場が多く、会場まで通うのに時間や交通費が無駄という方、大人数での会場は感染リスクで不安という方もかなり多いのも事実です。

会場に出向かず、会社やご自宅で講習が受けられるメリットがあり、受講者の方の負担が軽いというのもアイムセーフが選ばれる理由です。

オンライン講習ですのでライブ感あり、１人で学習するeラーニングと違い、講師とコミュニケーションズ取る事が多く、眠くなりません。

◆選ばれる理由2：現場の事例などが多い参加型講習

弊社の母体は労働安全・労働衛生コンサルタント、技術士、その他専門家等によるコンサルタント業務、安全衛生教育教材の提供、講師の派遣等です。

皆様が今までにお使い頂いた安全衛生の教材や参加された講習にも、弊社が関わっていることが珍しくありません。そして、今現在も多くの企業様にコンサルティングをさせて頂いております。

「コンサルティングの行き着く先は人材育成」という考えのもと、徹底した現場教育をしてまいりました。

現場で発生した事例・改善事例などを交え、なぜこのような手法、考えが現場で必要なのかを理解頂けるカリキュラムをご用意しております。

そして、プロ講師とオンラインでコミュニケーションがとれる事や参加型の講習でクイズなどを答えて頂き楽しく理解を深めれるというのが人気の理由です。

◆選ばれる理由3：申し込みも簡単で、修了証も早い

お申し込みも非常に簡単です。修了証は3営業日を目途にPDF形式でメール添付にて送付します。

当日、PCのトラブルに見舞われ、講義できなかった場合でも別日に振り替えられますので安心です。

◆選ばれる理由4：参加できない場合、何度でも日程変更が可能

基本的には必ず御参加できる日程でご予約いただきます。

ただし、料金お支払い後にやむを得ない御事情で予定していた講習日に参加できなくなった場合

HPの下部の「お問い合わせフォーム」にて、講習日の開始時間までにご連絡を頂ければ、無料で何度でも日程変更(回数無制限)が可能になりました。

(※講習開始後の日程変更は認められません。)

【Youtube：アイムセーフの安全衛生について考える】

https://www.youtube.com/@imsafe9788

【プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズ】

【Youtube：アイムセーフの安全衛生について考える】

https://www.youtube.com/@imsafe9788

【アイムセーフの労働安全衛生ニュース (月～金 配信中)】

https://www.safejp.net/latestinfo/categories/safety-news

【プロ講師とコミュニケーションが取れるオンライン講習シリーズ】

(開始前なら何度でも日程変更無料)

■([安全]衛生推進者)

https://www.safejp.net/online-training

■(安全管理者選任時研修)

https://www.safejp.net/security-managers-onlineonline-training

■(職長教育・安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/syokutyou

■(統括安全衛生責任者)

https://www.safejp.net/general-safety-and-health-supervisor

■(化学物質管理者)

https://www.safejp.net/kagakubushittukanrisha

■(保護具着用管理責任者)

https://www.safejp.net/hogogu-chakuyo-kanri-sekininsha

■(高年齢者の労働災害防止)

https://www.safejp.net/senior-anzen



■(雇い入れ時の安全衛生教育)

https://www.safejp.net/yatoiire-kyouiku(https://www.safejp.net/yatoiire-kyouiku)

■(熱中症予防管理者)

https://www.safejp.net/nechushoyoboukanrisha