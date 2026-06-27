【ＢＳ日テレ】女子ゴルフ界で活躍する数多のプロが参戦した「ゴルフサバイバル」がレギュラー放送開始から１００ヵ月目に突入！７月は“あの選手”が再びサバイバルの舞台へ！１０日（金）よる９時放送

株式会社ＢＳ日本ゴルフサバイバル 記念すべき100カ月目の節目となる７月の陣 ７月１０日（金）夜９時放送

ＢＳ日テレで毎週金曜 夜９時から放送の「ゴルフサバイバル」は、若手女子ゴルファーが１ホールに１人脱落するシュートアウト方式で競うゴルフマッチとして、２０１８年４月にレギュラー放送がスタートし、今年９年目に突入！延べ１０００人の女子ゴルファーが挑んだ戦いは、７月の陣でレギュラー放送１００ヵ月目という節目を迎える。

これまでに、メジャーを制した渋野日向子や女子ゴルフ界を牽引する原英莉花や河本結、佐久間朱莉、桑木志帆など錚々たる選手たちが熾烈なサバイバルに挑み、涙を流してきた…２０２５年８月の陣ではアマチュアとして出場していた伊藤愛華がプロたちを押さえ、初出場で初優勝を飾ると、勢いそのままにJLPGAプロテストに１位タイで合格。これまで若手女子ゴルファーの登竜門として、この番組をきっかけに飛躍を遂げた選手が数多く生まれている。

７月の陣では、２０１８年のレギュラー放送初年度に出場した選手が再びサバイバルの舞台へ舞い降りた。懐かしの映像で当時を振り返り、さらに進化した姿を披露する！

左：高島早百合、右：小澤美奈瀬左：西畑萌香、右：辻岡愛理

２０１８年１０月の陣に初出場し、初優勝を飾った小澤美奈瀬（３４）は優勝で人生が激変したという。知名度が急上昇し、ゴルフ以外の場でも写真集を出版するなど活躍の場を広げ、「人生はゴルフサバイバルで作られた」と断言するほど。今回、２度目の優勝でさらに人生をアップデートできるか！？

小澤の優勝の裏で、このとき９Hで敗退したのが辻岡愛理（２８）。２オンを狙い振りぬいたティーショットがまさかのOBで万事休す…プレー終了後は涙が止まらず苦い経験となった。その後は、真ん中を狙う堅実なゴルフへと進化を遂げ、今まさにリベンジのときが来た。

ママさんゴルファーになって参戦するのは４人。脇元華も出場した２０１９年５月の陣で優勝した野口彩未（３０）は現在２児のママ。ツアーへの復帰も目指しながら日々トレーニングを重ねている。結婚・出産を経て変化を遂げた姿で２度目の優勝を虎視眈々と狙う。２０２１年にプロソフトテニスプレイヤーの九島一馬さんと結婚した高島早百合（３３）はショットイップスに悩まされた過去を持つ。現在は回復し、目標を３００ｙ飛ばすことと笑顔で話した。出産で落ちた筋力を取り戻し、復活の狼煙をあげられるか！？

左：野口彩未、右：中井美有左：今綾奈、右：幡野夏生左：米澤有、右：藤井千夏

家事と子育てで多忙な中、ゴルフの練習も欠かさず行う中井美有（３４）は子どもを産み、腕力が増したのか１５ｙほど飛距離が伸びたという。プロゴルファーとしての姿を知らない子どもの記憶に残るプレーで１勝を届けたい！ジャンボ尾崎の師匠・藤井義将を祖父にもつ藤井千夏（３８）は２０２１年ティーチングプロの資格を取得し、指導者として歩み出している。子育ての合間にパッティング練習をしていることで得意クラブはパターになった。前回出場時は非公開にしていたSNSも今回はフォロー大歓迎とサバイバルへのモチベーションも変化し、目指すは優勝で大バズり！

過去４回出場し、最高成績は７H脱落の今綾奈（２８）は、涙の反省会を経て「やれることをやる」という精神をサバイバルで学んだ。去年、日本人で初めて韓国２部ツアーで優勝するなど海外で経験を積んだ。泥臭く勝ちたいと意気込みを語り、今回は嬉し涙を流したい！２０１８年８月の陣でオリジナルの「バーディーダンス」を披露し、一躍ときの人となった幡野夏生（２８）はこの時、プレーオフまで駒を進めていた。明るいキャラクターは健在ながらも落ち着きも持ち合わせ、プレーでも頂点を目指す！

同じくプレーオフで敗退した経験がある米澤有（３６）は２０１８年９月の陣で、パットを外しエイミーコガに敗れた。３０代に入り、身体の準備も今の方が良く、今の方がゴルフが楽しいと話す米澤もリベンジなるか！？

今回、最多となる８度目の出場を果たす西畑萌香（２８）は、２０２２年からアメリカの下部ツアーに参戦し、ゴルフへの考え方が変わったという。経験が増して、頭を使うプレーが増えた西畑の目標は当時と変わらず「賞金女王」。まずはサバイバルで優勝し、飛躍のきっかけを探りたい！

さらに、これまでに出場した選手たちから当時を振り返ったコメントが寄せられている。

飛躍を遂げた選手たちが感じた当時の心境とは！？７月はゴルサバ祭り！

記念すべき１００ヵ月の節目に女王に輝くのは誰だ！？

＜番組概要＞

番組名:ゴルフサバイバル

放送日時:ゴルフサバイバル:７月１０日（金）夜９時～１０時放送

放送局:ＢＳ日テレ / ＢＳ日テレ４Ｋ

出場者:

小澤美奈瀬、今綾奈、高島早百合、辻岡愛理、中井美有、西畑萌香、野口彩未、幡野夏生、藤井千夏、米澤有（順不同）

解説:丸山智弘、堀尾研二（順不同）

原英莉花や山内日菜子、脇元華らが出場した２０１８年４月の陣と渋野日向子が初出場した２０１８年１１月の陣の再放送が決定！さらに、TVerでの見逃し配信もあります！トッププロたちの若かりし姿は必見！

原英莉花右：脇元華

【今後の再放送予定】

6/28（日） 午後 4:30 ～ 午後 5:30 2018年4月の陣 第1週

6/28（日） 午後 5:30 ～ 午後 6:30 2018年4月の陣 第2週

7/ 5（日） 午後 5:15 ～ 午後 6:15 2018年4月の陣 第3週

7/12（日） 午後 4:28 ～ 午後 5:27 2018年4月の陣 第4週

7/12（日） 午後 5:27 ～ 午後 6:26 2018年11月の陣 第1週

7/19（日） 午後 5:30 ～ 午後 6:30 2018年11月の陣 第2週

7/26（日） 午後 4:25 ～ 午後 5:25 2018年11月の陣 第3週

7/26（日） 午後 5:25 ～ 午後 6:25 2018年11月の陣 第4週

【２０１８年４月の陣、出場選手】

荒川侑奈、井上莉花、加賀其真美、兼岩美奈、川志穂、西畑萌香、野口彩未、原英莉花、山内日菜子、脇元華

【２０１８年１１月の陣、出場選手】

石田可南子、石山千晶、井上希、井上莉花、渋野日向子、杉山美帆、田辺ひかり、丹萌乃、中谷安結、八上ひかる

ゴルフサバイバル場者募集！自薦他薦は問いません。

ゴルフサバイバルに出場し、優勝できる自信のある女性ゴルファーの皆さん！お待ちしています。

～～

そして「ゴルサバ」が体験できる一般参加型イベントも8月に開催！

～～～

詳しくは番組ＨＰでご確認ください。