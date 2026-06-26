新作リズムゲーム「BanG Dream! Our Notes」本日より事前登録開始！「アワーノーツ 事前登録開始特番」にて解禁した最新情報まとめ！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、2026年6月26日(金)に配信いたしました「アワーノーツ 事前登録開始記念特番」にて、新作スマートフォン向けゲーム「BanG Dream! Our Notes」の事前登録を本日より全世界同時に開始したことを解禁いたしました。

また、番組内にて事前登録期間限定の描き下ろし新キービジュアル、新しいリズムゲームシステム「撃奏ライブ」、正式リリース時に実装されるカバー楽曲、完全新規アニメーションを含むストーリー最新情報、豪華報酬が手に入る事前登録3大キャンペーンなど、さまざまな新情報を解禁したことをお知らせいたしました。

■事前登録期間限定の描き下ろし新キービジュアルを公開！

事前登録期間のスタートを記念して、新キービジュアルを解禁いたしました。

今回のキービジュアルは、5つのバンドの物語がこれから始まるという意味を込めて、あえて白背景で未来を感じさせるイメージで描き下ろされています。

個性豊かな5つのバンドそれぞれの向かう先が別方向でありながら、互いの存在を意識し合っているキャラクターたちの視線にぜひご注目ください。

なお、本キービジュアルを使用したグッズの制作なども予定しております。

詳細は後日あらためてお知らせいたします。

■新システム「撃奏ライブ」や「アシストモード」を搭載！

「アワーノーツ」のリズムゲームは、「Live2Dモード」「MVモード」「軽量モード」の3つのプレイモードで遊べる上、さらにプレイヤーのスタイルや好みに合わせてプレイ環境をカスタマイズできる新システムを搭載しております。

選べる3つのプレイモード

・Live2Dモード：リアルライブの世界観を存分に再現したステージで、キャラクターたちが固有のパフォーマンスを披露します。

・MVモード：おなじみの2Dや3DMVを背景にリズムゲームを楽しむことができます。

・軽量モード：演出などを最小限に抑え、プレイに集中することができます。

最大5人で遊べるパーティ対戦型「撃奏ライブ」モード

通常のリズムゲームに加え、最大5人でわいわい楽しく遊べるパーティ対戦型の「撃奏ライブ」モードが登場いたします。

ライブ中に3回発生する「撃奏区間」の順位に応じて、ライブスコアにボーナスが加算される新システムとなっており、以下の3つのモードがランダムに発生します。

・COMBO撃奏：区間中のコンボ数を競い合います。

・LUCK撃奏：区間中でノーツを叩いてゲージを溜め、ゲージが溜まった時の抽選結果のポイントで競い合います。

・JUST撃奏：区間中でどれだけ正確な判定を取れたかを競い合います。

リズムゲームが苦手でも安心な「アシストモード」を新搭載

フリック操作が「触れているだけでOK」になるほか、プレイヤーの腕前に合わせてアシストの強度が自動調整され、コンボが繋がりやすくなる「アシストモード」を新たに搭載いたします。

カスタマイズ性が大幅に進化した充実のオプション設定

従来のノーツ速度やタイミング調整だけでなく、譜面位置変更、ミラー譜面、FAST/SLOW表示（PERFECT時の表示や数値表示対応）など、非常に細かい設定をすることができます。

■初期実装楽曲、カバー楽曲第1弾＆新3DアニメーションMVについて解禁！

正式リリース時の初期実装楽曲（オリジナル・カバー含む）が70曲以上になることを発表いたしました。

さらに、正式リリース時に実装されるカバー楽曲第1弾を一挙解禁いたしました。

正式リリース時実装 カバー楽曲第1弾

『青春コンプレックス』

歌：MyGO!!!!!

作詞：樋口愛

作曲：音羽-otoha-

編曲：植木建象、神田ジョン(from PENGUIN RESEARCH)

『残酷な天使のテーゼ』

歌：Ave Mujica

作詞：及川眠子

作曲：佐藤英敏

編曲：植木建象(SPAWN Inc.)、冬真

『オリオンをなぞる』

歌：夢限大みゅーたいぷ

作詞：田淵智也

作曲：田淵智也

編曲：岡村大輔

『ロウワー』

歌：millsage

作詞：ぬゆり

作曲：ぬゆり

編曲：太田雄大

『イケナイ太陽』

歌：一家Dumb Rock!

作詞：ORANGE RANGE

作曲：ORANGE RANGE

編曲：藤井健太郎

※リリース時の実装楽曲については、公式X（旧Twitter）などで後日発表いたします。続報をお待ちください。

クローズドβテスト（CBT）楽曲追加情報

現在開催中のクローズドβテストにおいて、「millsage」と「一家Dumb Rock!」のオリジナル楽曲が、明日6月27日(土)15時よりゲーム内に追加され、いち早くプレイできるようになります。

新3DアニメーションMVの公開が決定！

「millsage」の『起死開戦』、および「一家Dumb Rock!」の『ホーミー・タイッ！！』の3DアニメーションMVの公開が決定いたしました。制作は、これまで「バンドリ！」のアニメーションやMVを手掛けたニチカライン様が担当いたします。

また、グローバル事前登録開始を記念して、MyGO!!!!!によるアワーノーツテーマソング『証命讃歌』のMV公開が決定いたしました。

詳細は続報をお待ちください。

■カードイラスト最新情報！SSRメンバーにはアニメーション演出も！

本作の編成システムおよび一部メンバーのカードイラストを初公開いたしました。

【編成システム】

「アワーノーツ」では、編成にセットするカードの「メンバー」と、そのメンバーにセットする「スナップ」の2種類のタイプが存在します。楽曲やイベントのタイプに合わせて組み合わせを変えることで、リズムゲームのスコアをより高めることができます。

最高レアリティとなるSSRメンバーには、ガチャ画面やリズムゲーム画面などで生き生きと動くアニメーション演出が用意されています。

SSRメンバーイラスト

SSR 高松 燈SSR オブリビオニス/豊川 祥子SSR ドロリス/三角 初華

SRメンバーイラスト

SR千早 愛音SR汐見 蛍／SR浜崎 まほろSR須賀 蕾叶／SR馬橋 心玖

※「夢限大みゅーたいぷ」のイラストにつきましては、後日公式X等にて順次解禁予定です。

■完全新規アニメを含むストーリー情報を解禁！

「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」「millsage」「一家Dumb Rock!」から始まる5つの濃厚なバンドストーリーの最新情報を解禁いたしました。

劇的な進化を遂げた「シネマティックストーリーパート」

キャラクターのモーションやカメラワークが圧倒的に進化。

話しているキャラクターにカメラが寄ったり、奥行きのある表現がなされたりと、まるで映画やアニメのワンシーンに入り込んだような没入感を味わうことができます。

さらに、特別なシーンではアニメーションがシームレスに再生されるほか、多彩なエフェクトや美麗なイラストシーンの挿入など、豪華な新しい物語体験をお届けします。

アニメの追体験と、完全新規アニメによる「エクストラストーリー」

「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のストーリーでは、アニメでおなじみの物語をゲームならではの深い視点で追体験することができます。

さらに、アニメのその後の物語を描く特別編「エクストラストーリー」の収録が決定！「アワーノーツ」のためだけにニチカライン様によって描き起こされた『完全新規のアニメーションシーン』をゲーム内だけで独占公開いたします。

新バンド「millsage」「一家Dumb Rock!」の物語もゼロから展開

本作より新たに登場する「millsage」および「一家Dumb Rock!」の物語も、完全新規のストーリーを展開することが決定いたしました。

■「イマーシブホーム」機能や世界観について公開！

動くホーム画面「イマーシブホーム」機能

ストーリーやイベントを進めることでシーンが解放される、新しいホーム画面「イマーシブホーム」が登場いたします。

キャラクターをタッチすると会話が再生され、彼女たちの日常を間近に感じることができます。リリース時には全36種が獲得可能となり、リリース後も順次追加予定となっております。

リリース時の追加実装内容

正式リリース時には、CBT（クローズドβテスト）では読むことができなかった「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」以外のバンドストーリーが多数追加されるほか、CBTでは遊べなかった新要素やコンテンツが数多く追加されます。

■新バンド「millsage」「一家Dumb Rock!」公式X・Youtubeアカウントが開設！

新バンド「millsage」および「一家Dumb Rock!」のYouTube公式チャンネルと公式X（旧Twitter）アカウントを開設いたしました。

今後の最新情報やコンテンツが続々と発信されますので、ぜひ各アカウントのフォローをお願いいたします。

公式YouTubeチャンネル

millsage：https://www.youtube.com/@millsage_ofc

一家Dumb Rock!：https://www.youtube.com/@DumbRock_ofc

公式X

millsage：https://x.com/millsage_ofc

一家Dumb Rock!：https://x.com/DumbRock_ofc

公式bilibiliチャンネル

https://space.bilibili.com/3707003740358984

■「millsage」「一家Dumb Rock!」今冬に初の単独ライブ開催が決定！

「millsage」と「一家Dumb Rock!」それぞれ初となる単独ライブの開催が決定いたしました。

millsage 1st LIVE

日程：2026年12月25日(金)

会場：Spotify O-WEST

出演：Key.&Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有

一家Dumb Rock! 1st LIVE

日程：2026年12月12日(土)

会場：duo MUSIC EXCHANGE

出演：Gt.&Vo. 須賀蕾叶役 橘めい

Gt.&Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花

各ライブのチケット申込期間等の詳細につきましては、続報をお待ちください。

公演の詳細はこちら

・millsage 1st LIVE：https://bang-dream.com/events/millsage_1st

・一家Dumb Rock! 1st LIVE：https://bang-dream.com/events/ikka-dumb-rock_1st

■9月に1st Single同時リリースが決定！

「millsage」と「一家Dumb Rock!」の1st Singleが、2026年9月30日(水)に同時リリースされることが決定いたしました。

両タイトルとも、初回生産分限定封入特典としてそれぞれの「1st LIVE 最速先行抽選申込券」と「オリジナルキャラクターカード 1枚(5種+シークレット1種)」が封入されます。

millsage 1st Single「鳴らす」

収録曲：「鳴らす」「カーネーションの咲く日に」

初回生産分限定封入特典：millsage 1st LIVE 最速先行抽選申込券、オリジナルキャラクターカード 1枚(5種+シークレット1種)

一家Dumb Rock! 1st Single「ピースフル・ピーシーズ！」

収録曲：「ピースフル・ピーシーズ！」「Keep on Riddim」

初回生産分限定封入特典：一家Dumb Rock! 1st LIVE 最速先行抽選申込券、オリジナルキャラクターカード 1枚(5種+シークレット1種)

CDの詳細はこちら

・millsage 1st Single：https://bang-dream.com/discographies/4216/

・一家Dumb Rock! 1st Single：https://bang-dream.com/discographies/4217/

■7月より全国各地で1st Singleリリース記念お渡し会＆アワーノーツ試遊会開催決定！

1st Singleの同時リリースを記念して、2026年7月から9月にかけて「リリース記念お渡し会」およびアワーノーツの試遊会を全国各地で開催いたします。

お渡し会では、各バンドのボーカルキャストより「millsage 特製カード（全5種）」「一家Dumb Rock! 特製カード（全5種）」をランダムで直接お渡しいたします。

また、試遊会に参加してくださった方には「アワーノーツ」ロゴステッカーをプレゼントいたします。

■イベント出展情報について解禁！

「アワーノーツ」の今後の各種イベント出展情報を解禁いたしました。

コミックマーケット108では、「アワーノーツ」新商品のグッズ販売を実施いたします。

※このほかにも多数の新商品が登場予定です。

各イベント出展の詳細につきましては、「アワーノーツ」公式Xからの続報をお待ちください。

■本日6月26日(金)より全世界同時に事前登録スタート！豪華報酬がもらえる「事前登録3大キャンペーン」を開催！

App StoreおよびGoogle Playにて、世界同時事前登録が6月26日(金)よりスタートいたしました。

事前登録開始を記念して、豪華報酬がもらえる3大キャンペーンを開催いたします。

1．登録者数達成キャンペーン

事前登録者数に応じて、ゲーム内報酬を全員にプレゼントいたします。50万人達成時には、ガチャ20連分に相当する「スター」をプレイヤー全員にプレゼントいたします。

2．豪華賞品プレゼントキャンペーン

各ストアでの事前登録と公式X（旧Twitter）のフォローで参加可能な抽選キャンペーンです。最新モデルのiPad Proやデジタルギフト1万円分などの豪華賞品がその場で当たります。

また、参加者全員にもれなく新キービジュアルを使用した「特製スマホ壁紙」をプレゼントいたします。

3．ライブチケットプレゼント！フォロー＆RPキャンペーン

公式Xをフォローし、該当のキャンペーンポストをリポスト（RP）することで、全5バンドのライブチケットが抽選で3名様に当たるスペシャルキャンペーンを順次開催いたします。

第1弾対象：Ave Mujica（「Ave Mujica 7th LIVE」ライブチケット）

開催期間：6月27日(土) 12:00よりキャンペーンポスト投稿開始

■各バンドの手書きアニメーションCMや海外版情報、MyGO!!!!!テーマソング「証命讃歌」MV公開情報！

手書きアニメーションCMの放送が決定！

事前登録開始に伴い、各バンドの個性あふれる「手書きアニメーションCM」の放送が決定いたしました。番組内で先行解禁された映像を皮切りに、他バンドのCMも公式X、TV、YouTube等のメディアにて順次公開してまいります。

アワーノーツ海外版の最新情報

アワーノーツ海外版のクローズドβテストの実施が決定いたしました。

また、海外の主要な展示会への出展や、海外版独自の多数のキャンペーン開催も予定しております。詳細は各海外版SNSをご確認ください。

事前登録キャンペーンサイトが本日公開！

「アワーノーツ」の事前登録キャンペーンサイトを公開いたしました。

本日発表いたしました3つのキャンペーンへの参加やストア事前登録もこちらから行うことができますので、たくさんのご登録をお待ちしております。

▼「アワーノーツ」事前登録キャンペーンサイト

https://bang-dream-on.bushimo.jp/pre-register/

※今回ご案内いたしました事項について、それぞれの開催期間や内容は予告なく変更する場合がございます。

■「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年夏には夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official